Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для лечения 5-летнего Кристерса Пучки. СЧЁТ ПОМОЩИ

Зеленая лампа |

Это одна из тех историй, когда мама постоянными усилиями, верой и любовью понемногу вытаскивает своего ребенка из тяжелой болезни. Если при этом такую маму поддержать, то результаты бывают УДИВИТЕЛЬНЫЕ. Но останавливаться нельзя ни в коем случае.

Кристерс родился преждевременно, весом всего 600 граммов. Такого крошку трудно даже представить. Ребенка сразу же поместили в инкубатор и стали выхаживать. Проблем оказалось так много, что у его юной мамы Даце просто поначалу был шок. Мальчик не мог дышать сам, так как легкие не сформировались окончательно. Среди поставленых диагнозов были детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия, гемипарез левой стороны, задержка психомоторного развития.

Лечащий врач констатировал, что мозг у мальчика не работает. Надеяться не на что, и положительной динамики скорее всего не будет.

Глядя сегодня на этого всёлого малыша, во всё это трудно поверить. И невозможно даже представить, что пришлось пережить его маме.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для лечения 5-летнего Кристерса Пучки. СЧЁТ ПОМОЩИ

«Мы с мужем не хотели верить, не приняли это, - рассказывает Даце. - Сидели рядом с сыном и разговаривали с ним, как с обычным ребенком. А он был такой слабенький – по размеру как цыпленок. Врачи, конечно, тоже делали все, что можно. Через месяц мы Кристера покрестили прямо в больнице. А потом доктор констатировал, что мозг включился. Не бывает ничего невозможного».

В Детской больнице они тогда провели 5 месяцев. С февраля по август. Малыша выходили. Он выжил. Потом их выписали домой. Чтобы Кристерс мог дышать, приходилось постоянно носить при себе кислородный баллон. Баллон прикрепляли к коляске. «Кристерс весь был просто прозрачный, все сосуды просвечивали насквозь». – говорит Даце.

Чтобы Кристерс мог держаться на ножках, ему изготовили специальные поддерживающие ортозы.

Первый год родители находились рядом с сыном неотлучно. Оба – мама и папа. Когда малышу исполнилось полтора годика, и он немного окреп, папа, водитель по профессии, стал уезжать в дальние рейсы. Нужно было зарабатывать деньги на лечение сына.

С самого начала Даце включила для себя цель – спасение сына. Она старалась использовать любые возможности – физиотерапию, эрготерапию, занятия с лошадками, бассейн, песочную терапию.

С момента рождения ребенка Даце уже не могла работать. По профессии она швея, модельер. Но ребенку требовалось постоянное присутствие мамы рядом. И занятия в режиме нон-стоп. Только тогда появляются и результаты. А государство оплачивает всего 10 занятий в год с физиотерапевтом.

Кристерс с мамой

До 3 лет мальчик не мог ходить самостоятельно, а левая рука у него не работала. Сейчас Кристерсу 5 лет. Это подвижный, веселый, жизнерадостный мальчик. Он все время улыбается, ему все интересно.

Говорить он начал рано. Сейчас болтает без умолку. Левая рука начала двигаться, хотя работает пока хуже правой. Он потихоньку ходит самостоятельно, но очень неуверенно.

«Весной мы прошли курс интенсивной реабилитации в центре Poga. Была очень большая нагрузка, просто до слез. Я даже хотела бросить, думала не смогу выдержать… Всё через боль и крики. Но занятия на специальной аппаратуре очень помогли. Кристерс стал cам ходить и держать равновесие. Наверное, сработали все наши усилия, вместе взятые. Реабилитацию нужно обязательно проводить в комплексе. И не прекращать, чтобы не потерять уже достигнутые результаты.», - рассказывает Даце.

Самым большим праздником для Даце был момент, когда она сняла с сына ортозы, и он сам босыми ножками впервые в жизни в свои 5 лет смог сделать несколько шагов по траве.

Пока мы беседуем с мамомй, Кристер в это время лепит на полу фигурки из пластилина. Потом спешит к полочке с планшетом и начинает что-то искать на экране.

«Он в свои 5 лет легко находит разную музыку, мультики, хотя никто его не учил, - улыбается мама. – И понимает английский – это все из мультфильмов. И русский – в садике в группе двое русских деток, Кристеру нравится учить новые слова».

Из мультиков самые любимые у Кристера - «Спанч Боб», «Маша и Медведь» и «Собачий патруль» с любимчиком – далматинцем Маршалом, который ездит на красной пожарной машине и спасает людей.

Два года уже мальчик ходит в специлизированный детский сад, и там у него много друзей. Еще он очень любит разные детские книжки с картинками, особенно про гномиков, волшебников и чудеса, обожает животных. И, конечно, подарки. Особенно в этом плане для него удачный месяц декабрь, смеется мама - сначала у Кристера именины, потом Рождество и Новый год. А после Нового года – день рождения.

Самые любимые игрушки – машинки. Недавно он с мамой побывал в Мотор-музее – к полному восторгу.

«Еще он очень любит помогать мне на кухне. Намазывает бутерброды, старается порезать хлеб. Для Кристера это большие достижения, учитывая, что ему это непросто делать. Но он у на борец по характеру», - говорит Даце. А Кристерс достает скалку, кастрюльки, поварешку – у него начинается игра…

«Когда вырастешь, будешь поваром», - шутим мы. Он отвечает, что уже сейчас многое умеет. Но ещё хочет быть водителем – трактора или грузовика с прицепом. И полицейским – ловить плохих бандитов. И доктором. «Он целую лекцию вам может прочитать про то, почему бывает насморк, как лечить кашель и что такое аденоиды…» - cмеётся мама.

Сына мама зовет ласково – Криксис. Даце практически все время с ним одна. Помочь некому. Муж уезжает в рейсы надолго. Даце – из многодетной семьи, живущей в районе, за пределами Риги. Всего в их семье 11 детей. Даце старшая, и с трех лет ее воспитывала бабушка. Сейчас в Риге у Даце живет одна из сестер, которая после смерти мамы взяла в семью трех маленьких сестричек.** Помочь она не может, ей самой нужна помощь.

Тяжелая проблема с ребенком Даце многому научила. «Просто перевернулась вся жизнь, - говорит она. - Нужно было принять ситуацию, справиться с шоком, научиться дистанцироваться и делать все, что можно. Пришлось научиться новым способам коммуникации – с таким ребенком невозможно вести себя, как с обычными здоровыми детьми. Нужны бесконечное терпение и любовь. И обязательно верить, что все получится.

А еще Кристерс научил нас с мужем радоваться каждой мелочи. Он нам столько радости приносит! Родители обычного ребенка этого не поймут. Для обычного ребенка – все как само собой. А у нас - каждое маленькое достижение – праздник: сам сел на горшок – радость, взял карандаш – радость, cделал шаг – радость…"

Сейчас маленькому Кристеру и его маме очень нужна помощь.

Как помочь?

В этом году врачи запланировали для Кристера еще один курс интенсивной терапиив центре «Poga». Это 19 занятий на аппарате «Therasuit 2”, 12 занятий на роботе для ходьбы GEO, 8 занятий по эрготерапии, 8 занятий с аудиологопедом,, консультация невролога.

Общая стоимость курса – 2015 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для 5-летнего Кристера до 26 июня.

В фонде ziedot.lv для Кристера открыт CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату комплекса занятий

Помочь можно также, перечислив какую-либо сумму на банковский счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Kristeram Pučkam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.