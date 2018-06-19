Зеленая лампа |

Эта история похожа одновременно на "Ромео и Джульетту" и "Спящую красавицу". И героине сейчас очень нужна поддержка. Благодаря вашей отзывчивости и собранным деньгам, девочка едет в клинику в Барселону, где врачи готовы ей помочь. Родители верят, что там её спасут. CПАСИБО всем за отзывчивость!

Анния собиралась замуж - жених уже преподнес ей помолвочное колечко, и она уже выбирала белое платье. Но из-за внезапных приступов девушка оказалась в реанимации. Сейчас она в больнице, и врачи не знают, как ей помочь. Улучшений пока нет. Специализированная клиника в Барселоне, изучив её медицинские бумаги, готова её принять на обследование. 24 июня ей надо быть в Испании. В прошлый вторник историю Анни рассказала программа "Зеленая лампа" - папа девочки обратился за помощью, чтобы срочно собрать средства на оплату клиники.

ИТОГИ СБОРА СРЕДСТВ. Для девушки на данный момент собрано 10 143 евро. Из них на счет поступило 8045 евро. Было сделано 1682 звонка на благотворительный телефон на сумму 2098 евро.

Сердечное спасибо всем от семьи Аннии!

В день, когда мы с вами проснемся поле празднования Лиго, 24 июня, 20-летняя Анния поступит в испанскую клинику Teknon. Это ближайшее место, где медики берутся ей помочь. Сейчас девушка лежит в больнице. Сначала она была в реанимации, потом ее перевели в неврологию. Сильные приступы эпилепсии, один за другим, начались у Аннии 4 июня, так совпало, что как раз в день рождения отца. Поднялась температура. Отказали ноги.

Сейчас врачи предпринимают все возможное, чтобы вытащить ее из тяжелого состояния, пробуют разные препараты. Но улучшений пока нет. "Врачи очень хорошие, все стараются. Диагноз поставлен – эпилепсия. Но точные способы лечения, которые подойдут именно для Аннии, определить трудно", - говорит Угис, отец Аннии.

Состояние тяжелое, поэтому просто ждать нельзя. Обеспокоенные родители стали искать разные варианты и нашли специализированную клинику в Барселоне, где согласились взять девушку на полное обследование, сделать МРТ и электроэнцефалографию в динамике и назначить курс лечения. У испанских врачей этой клиники большой опыт по части таких заболеваний и новейшая супер-чувствительная аппаратура.

Часть суммы родители собрали сами, одолжили, использовали свои отпускные. Остальное теперь стало возможно оплатить благодаря помощи отзывчивых людей.

В фонде ziedot.lvдля Аннии Адаты открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого пойдут напрямую в испанскую клинику. Все деньги, которые поступят выше указанной суммы, будут зарезервированы для дальнейшего лечения Аннии Адаты.

Анния с отцом. Он повезет её в Испанию на машине - самолет девочка не перенесёт.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ АННИИ по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.