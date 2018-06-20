В гостях у программы "Зеленая лампа" побывала модельер Виктория Йониене.

Зеленая лампа |

Виктория Йониене – создатель собственного брэнда Nolo, дважды признавалась дизайнером года в Латвии.

Стать модельером - это детская мечта, которую Виктория осуществила только после 40 лет, когда серьезно начала заниматься дизайном. И за 5 лет она добилась результатов, по итогам которых была признана лучшим дизайнером Латвии.

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Сегодня вещи латвийского брэнда Nolo продаются по всему миру – в Азии, Канаде, России, но предмет особой гордости модельера – то, что её продукцию берут магазины в Милане и Венеции, где ко всему неитальянскому относятся очень высокомерно.

Показ коллекции Nolo на Riga Fashion Week.

Виктория рассказала также об участии в проекте «В авангарде русской моды» - В Москве в Смоленском пассаже на Смоленская площади Bosco di Ciliegi проводит творческие встречи с дизайнерами «нового поколения», где модельеры рассказывают о своих брендах, о себе, о моде. На встречу в Викторией пришло много клиентов в одежде Nolo и устроили импровизированное дефиле. Компания Bosco di Ciliegi - главный акционер московского ГУМа и владелец сети магазинов одежды по всему миру - сотрудничество с таким партнером Виктория считает своим успехом.

Детская мечта

Стать модельером - это детская мечта, которую Виктория осуществила только после 40 лет, когда серьезно начала заниматься дизайном. И за 5 лет она добилась результатов, по итогам которых была признана лучшим дизайнером Латвии.

Придумывать наряды для показов мод на школьных праздниках она начала с 9 лет. А в 6 классе сшила подругам платья из каталога “Отто”. В 14 лет Виктория получила первый настоящий заказ – изготовить огромные мягкие игрушки для фотоателье. Эти игрушки потом много лет сидели в витринах фотоателье в Юрмале.

В советские времена Виктории довелось поработать в экспериментальном швейным ателье при Комбинате бытового обслуживания города Юрмала. Её тётя руководила этим цехом, и Виктория торчала там все выходные и каникулы. Цех создавал костюмы для эстрадных исполнителей и варьете Юрмалы и обшивал звезд союзного значения. Там Виктория видела Аллу Пугачеву, приходившую на примерки своих знаменитых балахонов, и других звёзд.

Любопытный факт. Из советской системы КБО – комбинаты бытового обслуживания – вышли 2 президента Латвии - президент Гунтис Улманис и президент Андрис Берзиньш.)

Рецепт успеха

В биографии Виктории был период, когда она учились по специальности "практическая психология". На вопрос, какие психологические установки и приемы помогают ей в жизни, она ответила : “Я стараюсь не брать неприятности в голову - чтобы не нервничать и не доводить себя до стрессов, учусь максимально легко относиться ко всему, что происходит в жизни, и не зацикливаться на проблемах”.

Своим девизом Виктория считает фразу древнеримского полководца Ганнибала: Aut Viam Inveniam Aut Faciam - «Если я не найду дорогу, то проложу её сам»: «Я всегда стараюсь добиваться цели, не сдаваться, бороться до последнего.”

Этот выпуск программы «Зеленая лампа» был посвящен помощи 5-летнему малышу Кристерсу Пучке и его маме, которая наперекор всем прогнозам и диагнозам добилась невероятного – вытащила малыша из болезни, поставила на ноги и продолжает круглосуточно заниматься его здоровьем.

ИСТОРИЯ КРИСТЕРСА по ссылке ЗДЕСЬ

«Если случилась беда, - никогда не надо сидеть сложа руки и, тем более, опускать руки – надо вставать, идти, искать, делать, бороться за себя и своих близких, идти напролом – сквозь препоны, которые возникают в государственной системе и в обществе - и добиваться результатов, - cказала Виктория, - как в притче о лягушке".

ПРИТЧА О ЛЯГУШКЕ

Жили-были две лягушки, две подружки. Однажды забрались они в погреб и угодили в кувшин с молоком. Барахтались они, барахтались, и вот одна лягушка сказала: «Все! Хватит! Все равно нам не выбраться, а сил уже нет, будь что будет…», – сложила лапки и захлебнулась в молоке.

А другая продолжала барахтаться, повторяя про себя: «Лучше умереть в борьбе за жизнь, чем знать о том, что есть шанс на спасение, и им не воспользоваться. Умереть я успею всегда…».

Так, с этими словами она продолжала барахтаться, пока уже окончательно не выбилась из сил, как вдруг, почувствовала под лапками что-то твердое – молоко превратилась в масло. Лягушка оттолкнулась лапками и выпрыгнула из кувшина. Урок таков: как бы ни было тяжело и как бы близко не подбиралась безысходность, стоит бороться до конца.

История автогонщиков

Как иллюстрацию к своему жизненному девизу, Виктория рассказала историю из спортивной жизни своего мужа – автогонщика Андрея Пауперса.

«Очень важно дать человеку шанс - а он должен уметь верить в невозможное. Мой муж взял под крыло уникального человека - его партнер Янис Томсонс участвует в гонках, не имея одной ноги. И не просто участвует, а побеждает. И поднимается на пьедестал за наградами.

Для него собрали машину, где сцепление выжимается сжатым воздухом, с помощью специального цилиндра. Янис - единственный в Балтии человек с инвалидностью, который участвует в гонках наравне со всеми. Человек живет полной жизнью, он всегда в хорошем настроении и полон планов”.

О моде

На вопрос, есть ли у модельера универсальный совет для женщин, Виктория ответила: «Мода - не такая уж важная вещь в жизни людей. Главное - просто чувстовать себя комфортно. Не должно быть никаких правил в моде вообще. А мне лично в одежде близок минимализм. Я одеваюсь для себя – не для подруг и не для мужчин, и мне нравится, когда мне удобно.

О деньгах в современном мире

“В последние десятилетия мир очень изменился - изменилась молодежь, изменилось вообще отношение к моде как форме потребления. Люди перестали гоняться за брэндовыми вещами и платить за них безумные деньги. А молодое поколение определяет себя через пренебрежительное отношение к потреблению. Они не хотят тратить деньги на одежду. Они покупают вещи в секонд-хэндах и даже гордятся этим. Они сосредоточены на накоплении культурного капитала и впечатлений, а не денег. Они вне моды.

Модная индустрия, и особенно люксовый сегмент, бьет тревогу и думает, как заигрывать с молодежью, чтобы всё же конвертировать их в будущем в потребителя. По статистике средний уровень жизни сегодняшнего молодого поколения ниже, чем у их родителей в их возрасте, у них нет четких перспектив… И деньги они готовы тратить на поезки и впечатления, на образование, но не на дорогую одежду. И вообще люди в целом стали меньше тратить.”

На этой неделе программа "Зеленая лампа" помогает собрать деньги на оплату курса лечения для 5-летнего Кристерса Пучки. Стоимость курса 2 015 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для 5-летнего Кристера до 26 июня.

В фонде ziedot.lv для Кристера открыт CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату комплекса занятий

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.