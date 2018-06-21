Зеленая лампа |

Историю рижанина Максима Горбушина «Зеленая лампа» рассказывала в марте. Тогда очень многие откликнулись, чтобы поддержать молодого человека в его борьье с болезнью. Сейчас помощь нужна опять. Срочная

Максиму 38 лет. Он всегда был активный и очень добрый, позитивный человек. Работал менеджером по логистике в хорошей компании. Встретил любимую женщину. Все складывалось удачно. Но 5 лет назад ему внезапно стало плохо, врачи констатировали опухоль мозга. После сеансов облучения его состояние улучшилось и болезнь отступила.

Чуть более полгода назад начались ухудшения. Появились сильные головные боли, пропал контроль над левой стороной лица и тела. После долгих обследований был поставлен диагноз - хондросаркома. Но выяснилось, что в Латвии помочь ему не могут. Нет опыта лечения именно таких случаев, как у Максима.

"Мне только 38 лет. Мне казалось, что все еще впереди.Так много планов нужно реализовать. Но вдруг все остановилось, окаменело. Неизвестность. Невозможно передать ощущения, которые переживаешь узнав о таком диагнозе. Никто ничего конкретного не может сказать. Нет света в конце тоннеля", - говорит Максим.

Изучив бумаги и дигноз Максима, его согласилась принять специализированная клиника в Берлине. Максима пригласили лечь на обследование. В марте нам с вами удалось собрать на поездку и диагностику нужную сумму – более 6000 евро.

Максим начал лечение в клинике Vivantes в Германии, где провели дополнительные анализы и химиотерапию. Сейчас по результатам проведенной биопсии, назначили срочную операцию по удалению метастаз на позвоночнике. Стоимость операции - 12 788,65 евро. Сейчас на счету Максима собрана примерно треть суммы. Время поджимает. Операцию нужно провести срочно.

Однокомнатную квартиру Максим с женой снимают. Солвита работает продавцом в цветочном магазине. Максим сейчас работать не может. Мама Максима одна растит его младшую сестричку. Семья просит помощи. От этого зависит жизнь молодого человека.

История Максима ЗДЕСЬ

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Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.