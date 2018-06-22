Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для лечения 5-летнего Кристерса Пучки. СЧЁТ ПОМОЩИ

Один звонок - это как чашка кофе или бутылка пива на Лиго. Делая звонок, вы помогаете 5-летнему малышу начать самостоятельно ходить.

Зеленая лампа |

Это НЕВЕРОЯТНО! Малыш родился весом 600 граммов. Но Богу было угодно, чтобы он выжил и жил. Его выходили - и сейчас это жизнерадостный хохотун и болтун. Сейчас мамочка просит помощи в оплате курса лечебной реабилитации - чтобы он ходил. В центре Poga его ждут - очередь подошла. На данный момент для оплаты курса не хватает 950 евро. СЧЁТ ПОМОЩИ

Это одна из тех историй, когда мама постоянными усилиями, верой и любовью понемногу вытаскивает своего ребенка из тяжелой болезни. Если при этом такую маму поддержать, то результаты бывают УДИВИТЕЛЬНЫЕ. Но останавливаться нельзя ни в коем случае.

ИТОГИ ТРЕХ ДНЕЙ СБОРА СРЕДСТВ. Историю Кристерса и его мамы программа "Зеленая лампа" рассказала в эфире радио Baltkom во вторник. За 3 дня для малыша собрано 1292 евро. Из них на счет поступило 709 евро. Было сделано 468 звонков на благотворительный телефон на сумму 583 евро. Всего надо собрать 2015 евро. Не хватает на данный момент 723 евро.

Кристерс родился преждевременно, весом всего 600 граммов. Такого крошку трудно даже представить. Ребенка сразу же поместили в инкубатор и стали выхаживать. Проблем оказалось так много, что у его юной мамы Даце просто поначалу был шок. Мальчик не мог дышать сам, так как легкие не сформировались окончательно. Среди поставленых диагнозов были детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия, гемипарез левой стороны, задержка психомоторного развития.

Лечащий врач констатировал, что мозг у мальчика не работает. Надеяться не на что, и положительной динамики скорее всего не будет.

Глядя сегодня на этого всёлого малыша, во всё это трудно поверить. И невозможно даже представить, что пришлось пережить его маме.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для лечения 5-летнего Кристерса Пучки. СЧЁТ ПОМОЩИ

«Мы с мужем не хотели верить, не приняли это, - рассказывает Даце. - Сидели рядом с сыном и разговаривали с ним, как с обычным ребенком. А он был такой слабенький – по размеру как цыпленок. Врачи, конечно, тоже делали все, что можно. Через месяц мы Кристера покрестили прямо в больнице. А потом доктор констатировал, что мозг включился. Не бывает ничего невозможного».

В Детской больнице они тогда провели 5 месяцев. С февраля по август. Малыша выходили. Он выжил. Потом их выписали домой. Чтобы Кристерс мог дышать, приходилось постоянно носить при себе кислородный баллон. Баллон прикрепляли к коляске. «Кристерс весь был просто прозрачный, все сосуды просвечивали насквозь». – говорит Даце.

Чтобы Кристерс мог держаться на ножках, ему изготовили специальные поддерживающие ортозы.

Ребенку требуется постоянное присутствие мамы рядом. И занятия в режиме нон-стоп. Только тогда появляются и результаты. А государство оплачивает всего 10 занятий в год с физиотерапевтом.

Кристерс с мамой

До 3 лет мальчик не мог ходить самостоятельно, а левая рука у него не работала. Сейчас Кристерсу 5 лет. Это подвижный, веселый, жизнерадостный мальчик. Он все время улыбается, ему все интересно.

Говорить он начал рано. Сейчас болтает без умолку. Левая рука начала двигаться, хотя работает пока хуже правой. Он потихоньку ходит самостоятельно, но очень неуверенно.

«Весной мы прошли курс интенсивной реабилитации в центре Poga. Была очень большая нагрузка, просто до слез. Я даже хотела бросить, думала не смогу выдержать… Всё через боль и крики. Но занятия на специальной аппаратуре очень помогли. Кристерс стал cам ходить и держать равновесие. Наверное, сработали все наши усилия, вместе взятые. Реабилитацию нужно обязательно проводить в комплексе. И не прекращать, чтобы не потерять уже достигнутые результаты.», - рассказывает Даце.

Самым большим праздником для Даце был момент, когда она сняла с сына ортозы, и он сам босыми ножками впервые в жизни в свои 5 лет смог сделать несколько шагов по траве.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ КРИСТЕРСА по ссылке ЗДЕСЬ

Сейчас маленькому Кристеру и его маме очень нужна помощь.

Как помочь?

В этом году врачи запланировали для Кристера еще один курс интенсивной терапиив центре «Poga». Это 19 занятий на аппарате «Therasuit 2”, 12 занятий на роботе для ходьбы GEO, 8 занятий по эрготерапии, 8 занятий с аудиологопедом,, консультация невролога.

Общая стоимость курса – 2015 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для 5-летнего Кристера до 26 июня.

В фонде ziedot.lv для Кристера открыт CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату комплекса занятий

Помочь можно также, перечислив какую-либо сумму на банковский счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Kristeram Pučkam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.