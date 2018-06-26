Зеленая лампа |

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для лечения 10-летнего Коли Озолиньша. СЧЁТ ПОМОЩИ.

Коля родился крепышом и красавчиком. В роддоме ему по шкале оценок новорожденных поставили 9 баллов – то есть младенец был практически образцово-показательный. Белокурый голубоглазый ребенок радовал семью и на прогулке вызывал восхищенные взгляды.

Беда случилась в одну секунду. Не уследила прабабушка. "Коля упал прямо вот здесь, на этом месте", – показывает мама Вика на пяточок в центре кухни. Упал головой. Этот удар расколол на кусочки, как хрустальную вазу, вся налаженную привычную жизнь дружной семьи.

Перепуганная мама помчалась в больницу – томография показала перелом темечковой части черепа. В тот момент у Коли еще родничок не затянулся - мама с бабушкой старались обращаться с ним максимально бережно – не прикасались к темечку, даже когда мыли голову и расчесывали. И тут такая беда.

После больницы на тот момент всё вроде бы обошлось - опасности для жизни не было. В положенное время Коля встал на ножки и пошел. Начал говорить первые слова. А потом случился страшный приступ.

Когда малыша доставили в больницу, врачи удивились, почему год назад, после перелома черепа не делали магнитный резонанс и энцефалограмму. Мама ответа на этот вопрос не знала, поскольку училась не на медика, а на программиста, и в принципе привыкла доверять специалистам. Её с сыном тогдапросто отпустили домой, не дав никаких особых дальнейших рекомендаций. В принципе после черепно-мозговой травмы энцефалограмма может обнаружить патологический очаг повышенной активности, и тогда назначают противосудорожные препараты. Если не обнаруживает – то рекомендуется проводить обследование каждые полгода - чтобы не пропустить момент начала формирования этого очага активности. Кроме того, энцефалограмма помогает выявить истинные изменения в состоянии слуха и зрения после травмы.

После дополнительных обследований им поставили диагноз "эпилепсия".

Приступы стали повторяться. Потом к эпилепсии добавились детский церебральный паралич и аутические расстройства.

Только комплексное, адекватное обследование ребенка позволяет правильно и своевременно провести лечение травмы мозга. А поскольку у Коли травме подверглась именно незрелая ткань мозга, это привело к нарушению развития его структур и спровоцировало в дальнейшем ограничение психического развития, эмоциональные нарушения.

Лекарства и стрессы

Сложно сказать, только ли та травма виной всему, да и это уже ничего не изменит. “Сейчас надо просто жить,” - вздыхает бабушка. А жить им непросто. С Колей нельзя ни на секунду расслабиться и отвлечься. “Очень страшно, когда приступ случается в моё “дежурство” , - говорит она. – потому что ничем не можешь помочь. Сердце от бессилия выскакивает… А было и так, что на “Скорой “ нас доставляли в больницу, а там отказывались брать и отправляли обратно: “Идите домой и подбирайте лекарства амбулаторно”.

С подбором лекарства - отдельная история хождения по мукам. “Невролог нас отфутболивает к психиатру, психиатр к неврологу. Вот в июне хотели записаться – бесплатно до конца года нет записи. За плату - 32 евро – только на ноябрь. А подбор лекарств – дело тщательное и кропотливое. Нужно постоянное наблюдение. Сейчас вроде бы Коле хорошо подошел препарат "Clobazam", но с ним у нас опять новый стресс...”

Месяц назад бабушка, как обычно, пришла со своим рецептом в аптеку – но лекарства не оказалось. В другой аптеке тоже его не было. Бабушка помчалась на аптечную базу – ей сообщили, что лекарства теперь нет во всей Латвии. Доктор выписал аналог – после приема у Коли начались жуткие побочные эффекты – он падал в обморок, терял координацию, впадал в ступор. Доктор лишь развел руками: “Я вас предупреждал, что могут быть побочные эффекты”. А когда Коля сел мимо унитаза и грохнулся на пол, Екатерина примчалась в Министерство здравоохранения, и чудом вымолила помощь – разыскали одну упаковку. Сейчас они cами через знакомых нашли вариант доставки нужных таблеток из Германии.

Колина семья находится в очень сложном положении. Папа ищет заработки за границей и все время уезжает – туда, где удастся найти любые варианты. Бабушка Екатерина тоже берется за любую подработку и дежурства по сменам. А мама Вика должна быть с Колей. Недавно ушел из жизни дедушка – большой Колин друг, внук очень любил ходить с ним на рыбалку.

Лучший друг Пьер

А вообще то Коля, как все мальчики, любит машинки. И, что нетипично для мальчишек – обожает делать уборку в своих вещах. Носочки, маечки, блокнотики, сандалики у него в идеальном порядке. И он точно знает, какие фотографии в каком альбоме хранятся. Нам он принес свои любимые - где он дедушкой и с мамой.

Ещё ему очень нравится находить в интернете мультики и забавные ролики про животных. Он очень улыбчивый, ласковый и добрый мальчик. С удовольствием делится с любым, кто попросит, своими игрушками и конфетками. Его любят и в школе – он в классе лидер.

Семья очень надеется, что с возрастом состояние Коли будет улучшаться, и приступы уйдут. В случае тщательного лечения современными лекарствами и соблюдения рекомендаций медиков в 75% случаев от этой болезни с возрастом дети избавляются. Но чтобы Коля смог в дальнейшем встроиться в общество, сейчас ему нужна поддержка – чтобы преодолеть отставание в развитии.

Есть в этой истории очень трогательная деталь. Как только мы вошли в квартиру, Коля радостно потащил нас прямо к комнату, где на столике стояла клетка с попугайчиком. Накануне у Коли был день рождения, и попугая он попросил в качестве подарка. А так как он не говорит, то объяснить свой «заказ» смог не сразу. Поначалу мама никак не могла понять, почему он в интернете все время показывает ролики и документальные фильмы про попугаев конкретной породы. Только спустя какое-то время общими усилиями удалось расшифровать, что так Коля хотел объяснить свою мечту. Теперь попугай Пьер - часть его жизни.

Самое сложное сейчас для Коли – научиться общаться и объясняться. Ведь даже когда у него что-то болит – он не может об этом рассказать. Только кружится на месте и пытается что-то выразить жестами и отдельными слогами.

На что нужна помощь

Помочь Коле могут специальные занятия по психологической коррекции и занятия с логопедом. Самый серьезный эффект дают занятия по методике АВА-терапии - многие дети начинают говорить и перестают бояться, в перспективе могут учиться в обычных школах. Такие занятия государство не оплачивает – поэтому семьи просят поддержки. Чтобы обеспечить Коле занятия, нужно 3000 евро.

Как помочь

В фонде ziedot.lvдля 10-летнего Николая Озолиньша открыт СЧЁТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с пожертвованных на счет средств не берутся. Деньги пойдут на оплату занятий в специализированном центре.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает до 3 июля, чтобы собрать средства для лечения 10-летнего Коли Озолиньша.

Помочь можно также, перечислив средства на банковский счёт

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Nikolajam Ozoliņam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.