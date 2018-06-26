Зеленая лампа |

Для 5-летнего Кристерса, о котором программа "Зеленая лампа" рассказала в прошлый вторник, собрано всего 1932 евро. На счет поступило 1024 евро. Было сделано 729 звонков на благотворительный телефон на сумму 908 евро.

Средства нужны на оплату курса лечебной реабилитации - чтобы мальчик начал ходить. В центре Poga его ждут - очередь подошла. Это одна из тех историй, когда мама постоянными усилиями, верой и любовью понемногу вытаскивает своего ребенка из тяжелой болезни. Если при этом такую маму поддержать, то результаты бывают УДИВИТЕЛЬНЫЕ. Останавливаться нельзя ни в коем случае.

Сейчас собрана вся нужная сумма. Огромное спасибо от мамы Кристерса за помощь ее сыну.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ КРИСТЕРСА по ссылке ЗДЕСЬ

В фонде ziedot.lv для Кристера открыт CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату комплекса занятий.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.