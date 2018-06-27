Зеленая лампа |

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для лечения 10-летнего Коли Озолиньша. СЧЁТ ПОМОЩИ.

Для 10-летнего Коли, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 305 евро. На счет поступило 95 евро, было сделано 169 звонков на благотворительный телефон на сумму 210 евро.

Коля родился красивым и здоровым ребенком. Радовал семью и на прогулке вызывал восхищенные взгляды. Беда случилась в одну секунду. Не уследила прабабушка. "Коля упал прямо вот здесь, на этом месте", – показывает мама Вика на пяточок в центре кухни. Мальчик получил тяжелые травмы.

После больницы на тот момент всё вроде бы обошлось - опасности для жизни не было. В положенное время Коля встал на ножки и пошел. Начал говорить первые слова. А потом случился страшный приступ. После обследования поставили диагноз "эпилепсия".

Приступы стали повторяться. Потом к эпилепсии добавились детский церебральный паралич и аутические расстройства.

Сложно сказать, только ли та травма виной всему, да и это уже ничего не изменит. “Сейчас надо просто жить,” - вздыхает бабушка. А жить им непросто. С Колей нельзя ни на секунду расслабиться и отвлечься. “Очень страшно, когда приступ случается в моё “дежурство” , - говорит она. – потому что ничем не можешь помочь. Сердце от бессилия выскакивает”.

С подбором лекарства - отдельная история хождения по мукам. “Невролог нас отфутболивает к психиатру, психиатр к неврологу. Вот в июне хотели записаться – бесплатно до конца года нет записи. За плату - 32 евро – только на ноябрь. А подбор лекарств – дело тщательное и кропотливое. Нужно постоянное наблюдение. Сейчас вроде бы Коле хорошо подошел препарат "Clobazam", но с ним у нас опять новый стресс...”

Месяц назад бабушка, как обычно, пришла со своим рецептом в аптеку – но лекарства не оказалось. В другой аптеке тоже его не было. Бабушка помчалась на аптечную базу – ей сообщили, что лекарства теперь нет во всей Латвии. Доктор выписал аналог – после приема у Коли начались жуткие побочные эффекты – он падал в обморок, терял координацию, впадал в ступор. Доктор лишь развел руками: “Я вас предупреждал, что могут быть побочные эффекты”. А когда Коля сел мимо унитаза и грохнулся на пол, Екатерина примчалась в Министерство здравоохранения, и чудом вымолила помощь – разыскали одну упаковку. Сейчас они cами через знакомых нашли вариант доставки нужных таблеток из Германии.

Колина семья находится в очень сложном положении. Папа ищет заработки за границей и все время уезжает – туда, где удастся найти любые варианты. Бабушка Екатерина тоже берется за любую подработку и дежурства по сменам. А мама Вика должна быть с Колей.

А вообще то Коля, как все мальчики, любит машинки. И, что нетипично для мальчишек – обожает делать уборку в своих вещах. Носочки, маечки, блокнотики, сандалики у него в идеальном порядке. Ещё ему очень нравится находить в интернете мультики и забавные ролики про животных. Он очень улыбчивый, ласковый и добрый мальчик. С удовольствием делится с любым, кто попросит, своими игрушками и конфетами.

Семья очень надеется, что с возрастом состояние Коли будет улучшаться, и приступы уйдут. В случае тщательного лечения современными лекарствами и соблюдения рекомендаций медиков в 75% случаев от этой болезни с возрастом дети избавляются. Но чтобы Коля смог в дальнейшем встроиться в общество, сейчас ему нужна поддержка – чтобы преодолеть отставание в развитии.

Есть в этой истории очень трогательная деталь. Как только мы вошли в квартиру, Коля радостно потащил нас прямо к комнату, где на столике стояла клетка с попугайчиком. Накануне у Коли был день рождения, и попугая он попросил в качестве подарка. А так как он не говорит, то объяснить свой «заказ» смог не сразу. Поначалу мама никак не могла понять, почему он в интернете все время показывает ролики и документальные фильмы про попугаев конкретной породы. Только спустя какое-то время общими усилиями удалось расшифровать, что так Коля хотел объяснить свою мечту. Теперь попугай Пьер - часть его жизни.

Самое сложное сейчас для Коли – научиться общаться и объясняться. Ведь даже когда у него что-то болит – он не может об этом рассказать. Только кружится на месте и пытается что-то выразить жестами и отдельными слогами.

Помочь Коле могут специальные занятия по психологической коррекции и занятия с логопедом. Самый серьезный эффект дают занятия по методике АВА-терапии - многие дети начинают говорить и перестают бояться, в перспективе могут учиться в обычных школах. Такие занятия государство не оплачивает – поэтому семьи просят поддержки. Чтобы обеспечить Коле занятия, нужно 3000 евро.

Как помочь

В фонде ziedot.lvдля 10-летнего Николая Озолиньша открыт СЧЁТ ПОМОЩИ. Никакие проценты с пожертвованных на счет средств не берутся. Деньги пойдут на оплату занятий в специализированном центре.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает до 3 июля, чтобы собрать средства для лечения 10-летнего Коли Озолиньша.

Помочь можно также, перечислив средства на банковский счёт

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Nikolajam Ozoliņam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.