Зеленая лампа |

Историю 10-летнего Коли Озолиньша "Зеленая лампа" рассказала во вторник. И в очередной раз случилось маленькое чудо. Нужная сумма была собрана буквально за два дня. И помощь продолжает поступать.

Огромное спасибо тем, кто перевел деньги на его счет в ziedot.lv. И каждому, кто сделал звонки по благотворительному телефону 90006383 (1,42 евро).

На счет поступило 2940 евро, было сделано 225 звонков на благотворительный телефон на сумму 279 евро.

История Коли Озолиньша ЗДЕСЬ

Годовой курс АВА-терапии для Коли будет оплачен. Все деньги с его счета полностью пойдут на его лечение. Сумма от телефонных звонков будет прибавлена на счет во вторник, потому что телефон работает для Коли до 3 июля. Для этой скромной семьи такая помощь людей действительно равна чуду. Вы должны знать, что каждый евро принесет пользу пострадавшему мальчику.

Пусть Коля начнет говорить.Мальчик будет расти и не узнает имен тех, кто ему помогал. Но ничто в нашем мире не происходит просто так. Это обязательно отзовется чем-то хорошим в вашей жизни. Всем вам - здоровья и радости!

Ваша Зеленая лампа

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.