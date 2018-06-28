Зеленая лампа |

Гостем программы "Зеленая лампа" стал актер Рижского русского театра им. М. Чехова Алексей Коргин.

В студию радио Baltkom Алексей пришел вместе с женой Наташей, которую мы давно и хорошо знаем. Наташа – отличный фотограф и постоянно помогает нам в разных добрых проектах. А еще она мама двоих детей. И большая театралка.

Разговор мы начали с поздравлений. Буквально недавно Алексей Коргин, по итогам опроса зрителей театра был назван "Лучшим актером сезона". И это уже в четвертый раз.

"Очень люблю наш театр. Вот уже 12-й сезон служу здесь и считаю, что это самое счастливое время моей жизни. Сегодня для меня основополагающая роль – в спектакле «Ключи от магии» режиссера Брусникиной. Настоятельно рекомендую всем этот спектакль - тонкое прикосновение к образу Михаила Чехова", - рассказал Алексей.

В Латвию он когда-то приехал из Петрозаводска, это Карелия. И то, что Алексей остался в Риге и в нашем театре – это настоящая история любви. Кто знает, как сложилась бы его творческая судьба, если бы он не встретил тогда свою будущую жену.

Наташа пришла на антрепризный спектакль, который ставил режиссер Олег Шапошников. Там играл Алексей, тогда еще не бывший известным актером. И он ее поразил с первой минуты. "Он сразу стал для меня звездой номер один. Никогда не сомневалась, что он лучший", - улыбается она.

А Коргин смеется и подтверждает: "Да, за любым успехом мужчины стоит любимая женщина".

Они начали переписываться в социальной сети, потом поняли, что должны быть вместе. Сейчас у них двое детей и собственные секреты счастливой семейной жизни. Один из секретов – говорить друг другу хорошее, не боясь быть откровенными. Вот, как, например, Алексей растрогал нас, сказав в прямом эфире, глядя на жену:

"А мне повезло. Я выхватил счастливый билет. Это друг, соратник, красавица, мама. И мечта. Моя мечта – вот она".

А еще один секрет добавила Наташа Коргина: "Очень важно все проблемы решать вместе и радоваться удачам тоже вместе. Единение мужа и жены должно передаваться и детям. Мы стараемся так жить. Касаться вместе и хорошего, и плохого. Слово "касаться" здесь ключевое".

Алексей называет это единосердечием. Он считает, что единосердечия нам всем не хватает во всех аспектах жизни.

Не на словах, а на деле

Одна из самых известных ролей Алексея Коргина – Маленький принц в спектакле по книге Экзюпери. А одна из любимых фраз – про баобабы, которые нужно выпалывать каждый день, чтобы они не разрослись и не разорвали корнями планету.

"Это сильная метафора. Борьба со своим внутренним врагом. Нужно учиться слышать себя. Стремиться к диалогу с другими людьми. Мы все в поиске, ищем ответ на какой-то важный вопрос. Каждый через свое – музыкант через музыку, художник через живопись, актер – через игру. Мы все стремимся к пониманию мира. Мир наш похож на большой муравейник, в котором все суетятся, все озадачены. А в сердце должна быть - весна. Мне кажется, что не нужно стесняться быть романтиком, быть сентиментальным и разным, не нужно бояться пафоса. Давайте делать мир добрее, не на словах, а на деле", - считает Алексей.

Вот только немножко о делах. Ровно год назад, в июне, «Зеленая лампа» проводила Сладкую ярмарку, чтобы собрать средства на лечение двух девочек. Мы обратились тогда к актерам Алексею Коргину и Екатерине Фроловой с просьбой помочь. Они мгновенно согласились. Пришли и встали за прилавок – продавать пирожные и торты. Изумленные посетители, заходя, видели улыбающиеся лица любимых актеров. И получали из их рук запакованные коробочки со сладостями. Тогда удалось собрать нужную сумму для оплаты лечения детей. И в этом большая заслуга Кати и Алексея.

"Потому что Филатов настоящий"

Идеал актера в истории театра и кино для Алексея - Сергей Бондарчук-отец. "Фильм "Судьба человека" на меня очень сильно повлиял. Это такой альманах человеческой жизни. Люблю очень практически всего Тарковского, Капеляна, всю плеяду шестидесятников - это мое кино, мой театр".

У Коргина есть своя авторская программа по произведениям Леонида Филатова. Алексей объяснил, почему он выбрал именно Филатова?

"Потому что он настоящий. Это Таганка. Время перемен, свершений. Они тоже стояли на переломе времен. Была возможность изменить будущее. Они были любимыми героями. Сейчас другое время - у нас много популярных героев. Но нет любимых. Хочу пожелать всем - пусть у нас будет как можно больше любимых. Во всех смыслах этого слова"."

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.