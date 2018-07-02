Зеленая лампа |

В Даугавпилсе появился "Добрый ящик" для сбора школьных принадлежностей к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей.

"Добрый ящик" установлен благотворительной организацией “Uzticības fonds” в рамках проекта «Счастливый ученик». В акции участвуют дети из Даугавпилса и Латгалии (из социальных домов города и края, а также те, кто обратился за помощью в фонд).

Все желающие могут оставить в "Добром ящике" школьные (канцелярские) принадлежности и помочь детям из нуждающихся семей пойти 1 сентября в школу полностью укомплектованными. Для этого надо купить то, что необходимо для учебного процесса (карандаши, фломастеры, пеналы, тетради, альбомы, наборы канцелярских принадлежностей и другое) и поместить их в «Добрый ящик», который ве лето будет находиться в торговом центре "Solo" (у касс супермаркета "Mego").

Организаторы акции обращаются ко всем неравнодушным горожанам: давайте подарим детям настоящий праздник на 1 сентября и сделаем их счастливыми!

Многие даугавпилчане уже поучаствовали в акции и поделились информацией в соцсетях. Акция успешно продолжается: вы также можете разместить фотофакт о своем участии в проекте на своей страничке в Фейсбуке, сопроводив фотографию хэштегом #laimigaisskolnieks. Организаторы уверены: творить добро - это просто!

О проекте "Счастливый ученик"

Благотворительная акция "Счастливый ученик" стартовала 1 июня и будет продолжаться до середины августа.

"Каждое лето, накануне нового учебного года, в организацию “Uzticības fonds” обращаются родители, которые в силу материальных причин не в состоянии собрать надлежащим образом своих детей в школу, - рассказывает директор благотворительного фонда Виктория Споране-Худоян. - Все семьи очень разные, у каждой свои истории и своя судьба: многие из них многодетные, некоторые - неполные (когда мама растит несколько детей без отца), у кого-то - дети с инвалидностью. И в этом году, запуская очередную благотворительную акцию, мы решили сделать очередное доброе и полезное дело - помочь многим пойти в свое учебное заведение без забот и хлопот, полностью укомплектованными всем тем, что нужно для успешной учебы в школе".

Директор благотворительного фонда Виктория Споране-Худоян.

До начала акции “Uzticības fonds” провел опрос среди семей, который показал: для того, чтобы собрать одного ребенка в школу, необходимо потратить более 100 евро. А для того, чтобы отправить ученика в первый класс эта сумма на порядок больше.

В Даугавпилсе, как известно, социальная служба выделяет денежные пособия для школы семьям с определенным статусом. Это - большая помощь, но этих денег не всегда хватает. При этом есть очень много нуждающихся семей, которые по каким либо причинам не могут иметь статус малообеспеченного или малоимущего, что не дает им права претендовать на пособие.

"Среди тех, кто писал письма с просьбой о помощи - таких семей большинство, - отметила Виктория. - Мы очень внимательно прочли все письма и выбрали 30 детей, учащихся начальной школы (1-4 классы). Именно им, при помощи неравнодушных людей мы и планируем помочь эти летом: одеть, обуть и собрать полный ранец со школьными принадлежностями к новому 2018/2019 учебному году. 17 августа для участников акции будет организован праздничный концерт, на котором будут вручены подарки".

Инфрмация о ходе акции на страничке “Uzticības fonds” в Фейсбуке.