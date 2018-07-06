Зеленая лампа |

Никите – 24 года. Это прекрасный период, когда много планов, идей, самые разные мечты и желания. К сожалению, планы перечеркнула тяжелая болезнь. Как часто бывает, это случилось неожиданно.

После школы Никита начал учиться на факультете переводчиков. Но потом понял, что его больше привлекают море и технические специальности, поэтому поступил в морской колледж. Он начал учиться на судового механика. И вскоре отправился в свою первую шестимесячную морскую практику.

Весной прошлого года, вернувшись с моря, Никита почувствовал боль в спине и обратился к врачу. Обследования показали злокачественную опухоль. С тех он перенес 12 курсов химиотерапии и 3 операции. Сначала общее состояние Никиты улучшилось, но вскоре обследования показали, что болезнь продолжает развиваться.

Консилиум врачей Латвийского Онкоцентра принял решение делать мобилизацию стволовых клеток при помощи эффективного препарата Mozobil, чтобы потом провести химиотерапию высокого уровня с дальнейшей трансплантацией стволовых клеток. Данный препарат (при диагнозе Никиты) не входит в список оплачиваемых государством. Сейчас очень многое зависит от того, удастся ли собрать средства на препарат.

Стоимость одной дозы лекарства - 5759,1 евро. Всего необходимы три дозы. Лечение нужно проводить немедленно. Уже 13 июля Никита должен быть в больнице с первыми двумя дозами лекарства, третья доза понадобится 18 июля. У семьи Никиты таких средств нет. Родители собираются продавать квартиру, но это невозможно сделать в такие короткие сроки.

У Никиты много друзей, сам он - душа компании. Он старается держаться и не позволяет плохих мыслей. Но сейчас ему очень нужна помощь.

В фонде ziedot.lv для Никиты Кипмана открыт счет помощи- Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства.