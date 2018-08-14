Зеленая лампа |

20-летнему Лаурису успешно сделали операцию на ногах, деньги на которую мы с вами собирали в декабре.

Пришли хорошие новости от 20-летнего Лауриса Янковского из Айзкраукле. Еще зимой мы с вами собирали деньги на оплату серьезной операции на ногах, чтобы Лаурис мог ходить. За свои 20 лет он перенес очень много тяжелых операций, и эта должна была быть итоговой. Ее должны были сделать в Германии., так как в Латвии операцию такой сложности делать не могли.

Сумма требовалась большая - более 13 тысяч евро. Тогда подключились очень и очень многие наши читатели и радиослушатели Radio Baltkom. А IZO Art mākslas studija (Катерина и Сергей Малышкины) провела сбор средств на устроенном ими вернисаже, и часть денег от продажи картин также была перечислена на специальный счет Лауриса в Ziedot.lv. Все средства ПОЛНОСТЬЮ, без отчислений, пошли на оплату счета клиники. Сроки операции переносились по состоянию здоровья. Сейчас операцию уже сделали. Недавно Лаурис прислал нам письмо.

"Дорогая программа "Зеленая лампа"! 19 июля мне сделали операцию в клинике Мюнхена. Хирурги вынули металлические болты из суставов, сделали все необходимое. Нужно отметить, что были разные сложности, дату операции откладывали. После открылось кровотечение, что затруднило период выздоровления. Но за 3 недели после операции состояние очень улучшилось и продолжает улучшаться! Сейчас нужны только физиотерапия и время для реабилитации.

Хочу выразить огромную благодарность от меня и всей моей семьи за вашу помощь. Желаю всем вам, а также всему радио Baltkom успехов во всем и новых удачных проектов! Спасибо!

Лаурис".

Вот программа, которую мы делали для Лауриса 1 декабря 2017 г.

Лаурис - очень симпатичный и улыбчивый молодой человек. С детства он мечтает заниматься загадками жизни, хочет стать биологом. Несколько лет из своих двадцати он вообще не ходил. Причина тому - детский церебральный паралич. У мальчика с рождения не работали ноги. Первую операцию ему сделали в 4 года. Потом ему приходилось ложиться на операционный стол каждые два года. Треть жизни он провел по больницам.

Тем не менее в прошлом году Лаурис поступил в Даугавпилсский университет на факультет биологии. У него много друзей. И жизнь он старается воспринимать как чудо. С радостью. И хорошее происходит.

Спасибо всем-всем, кто участвовал в судьбе Лауриса. Хороший результат - это и есть награда. Жизнь еще одного юного человека изменилась к лучшему.