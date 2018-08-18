"Зеленая лампа": Валерия и мечты о счастье
Она пишет стихи, верит в чудеса и умеет радоваться каждому моменту жизни. Валерии всего 16 лет. В этом возрасте мир только открывается для юного человека. К сожалению, для некоторых он открывается с болью. Так случилось и у Валерии. В возрасте одного года ей был поставлен диагноз – детский церебральный паралич. СЧЕТ ПОМОЩИ.
В истории этой девочки есть много маленьких чудес, трудно объяснимых с точки зрения логики. Посмотрите, какие свтлые глаза у этой девочки. Глядя на нее, трудно представить, что при рождении ей практически не давали никаких шансов.
Мы с вами можем помочь Валерии выздороветь. Сейчас девочке очень нужна реабилитация. 18-дневный курс в санатории Друскининкая стоит 2790 евро. В семье нет таких денег.
В фонде Ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ для Валерии. Все деньги, поступившие на этот счет, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации. Благотворительный телефон пока не подключен. Помочь можно, перечислив деньги на этот счет.
Диагноз - не приговор
Валерия – первый и долгожданный ребенок в семье. Родилась она шестимесячной, весом всего 990 г. Врачи дали ей неделю на выживание. На третий день родители пригласили священника и окрестили девочку. Слава Богу, она выжила. Но трудно даже представить, что пережила семья за эти годы. У родителей хватило сил и любви для того, чтобы не терять надежды и вытаскивать свою дочь из болезни.
Нам написала мама Валерии:
"У дочки обнаружили поражение мозга, самой тяжёлой - 4-ой степени. Объяснили, что отмирают клетки головного мозга. Это было страшно слышать. Наша семья очень переживала, но мы старались держаться и решили сделать для неё всё, что будет в наших силах. В возрасте одного года ей поставили диагноз — детский церебральный паралич. Я неоднократно ездила с ней на реабилитацию в детскую больницу "Gailezers", в санаторий "Vaivari", в реабилитационный центр "Mēs esam līdzās", в развивающий центр "Portidž". Я возила её на занятия по методике Монтессори. Мы занимались в своей поликлинике и дома. На нашем пути попадалось очень много добрых и отзывчивых людей, благодаря которым Валерия смогла побывать на различных реабилитациях за пределами Латвии и на лазерной операции в Туле.
В полгода Валерия отказалась есть. Ей поставили зонд, через нос в желудок, и таким образом она получала пищу до 11 месяцев. После этого все годы она ела только хорошо молотую пищу, ей было трудно глотать и жевать. В весе она прибавляла очень медленно..."
Поворот к лучшему
1 августа 2009 года произошло чудо. У Валерии закончился курс дельфинотерапии, и семья отправилась для дальнейшей её реабилитации в город Ильичёвск. Маршрут пролегал рядом с монастырем, в котором хранятся мощи святого Луки Крымского. Родители вместе с дочкой зашли в храм и приложились к мощам. А на следующий день... девочка начала жевать пищу и есть самостоятельно. С тех пор, рассказывает мама, блендер пылится на полке.
В возрасте 6 лет девочка перенесла тяжелую операцию на тазобедренных суставах, которая длилась почти шесть часов. Во время операции она потеряла 60 процентов крови и четыре дня лежала в реанимации. В суставы ей поставили временные металлические фиксаторы и загипсовали от пяток до живота. В гипсе она находилась шесть с половиной недель.
"В течение пяти месяцев после операции её мучили сильные боли, каждую ночь она страшно кричала, хотя она очень терпеливый ребёнок, - рассказывает мама Анжелика. - Её жизнерадостность стала угасать. Мы не знали, чем помочь, сердце разрывалось от боли. После курса реабилитации в ортопедическом санатории в Евпатории ей стало лучше. Оттуда она снова вернулась весёлым ребёнком и перестала кричать по ночам. В июне 2009 года фиксаторы удалили. Но за эти месяцы от боли у Валерии сильно повысился тонус. Нам приходится теперь снова её восстанавливать,чтобы получить прежние результаты и двигаться вперёд".
И вот посмотрите, что способна сделать материнская любовь. Несмотря на безнадежный диагноз, мама с первых дней много занималась умственным развитием дочки. В 2 года и 2 месяца Валерия уже знала все буквы, а в 5 лет умела читать. В этом же возрасте она стала сочинять сказки и рассказы, и продолжает это делать сейчас. Она даже участвовала в конкурсах со своими рассказами и получила призы. Уже два года она пишет стихи.
Валерия окончила 9-ый класс в 71-ой Рижской школе по общеобразовательной программе. Собирается и дальше продолжить учёбу. Ей нравятся все предметы, но особенно хорошо у неё получается писать сочинения. Сейчас она на домашнем обучении.
Постоянная реабилитация дала свои результаты. Год за годом у Валерии постепенно появлялись улучшения в физическом развитии: она научилась опираться на ноги, переворачиваться, работать с планшетом, может сидеть без спинки — с опорой на руки — всего какую-то минутку. Но для всей семьи это праздник и большая победа. Главное, что её состояние, пусть медленно, но улучшается.
"Несмотря на все трудности, мы очень счастливы, что у нас есть такая Валерия!" - говорит мама.
Эта удивительная девочка изо всех сил старается не терять вкуса и радости жизни и учится во всём отыскивать позитивные стороны. Она пишет добрые солнечные стихи. Недавно ей дали задание рассказать о своих мечтах. Вот, что она ответила на заданные вопросы:
Мечтаю о чудесном приключении стать здоровой.
Мечтаю приобрести навыки терпения и любви ко всем людям.
Мечтаю видеть счастье в глазах всех-всех людей.
Мечтаю слышать и говорить только хорошие, правильные, нужные слова.
Мечтаю оказаться в прошлом, чтобы больше узнать о том, как жили люди раньше.
Мечтаю посетить всех тех людей, которые дороги моему сердцу и тех, кто когда-либо проявил обо мне заботу.
Мечтаю иметь любящую и понимающую младшую сестрёнку.
Мечтаю работать на детском телевизионном канале.
Семья Валерии просит помощи для оплаты очень нужного курса реабилитации в санатории Друскининкая. Стоимость 18-дневного курса - 2790 евро.
В фонде Ziedot.lv открыт счет помощидля Валерии - Все деньги, поступившие на этот счет, без отчислений, пойдут на оплату реабилитации.
Благотворительный телефон пока не подключен. Помочь можно, перечислив деньги на этот счет – через страничку на сайте Ziedot.lv или с помощью прямого банковского перевода.
Fonds "Ziedot.lv"
Регистрационный номер: 40008078226
SWEDBANK
Банковский код HABALV22
Номер счёта LV95HABA0551006150241
Цель Atbalsts Valērijai Žukovai
Добрый стих о добром слове
Вот такие стихи пишет эта удивительная девочка, которая с самого рождения борется с тяжелым заболеванием.
Доброе слово - кошке приятно!
Доброе слово - радость обратно!
Доброе слово - искренний смех!
Доброе слово - куча утех!
Доброе слово - и благость на лицах!
Доброе слово - и сохнут ресницы!
Доброе слово - на сердце теплее!
Доброе слово - и дух стал светлее!
Доброе слово - живая вода!
Доброе слово - и мимо беда!
Доброе слово - и ты уж не болен!
Доброе слово - нашлась сила воли!
Доброе слово - и лето повсюду!
Доброе слово - ну, разве не чудо!