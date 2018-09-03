Зеленая лампа |

"Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе". и строки Алеся Сахарова пишет, обращаясь к знакомым и незнакомым с просьбой о помощи больному отцу. Она буквально бьется за его жизнь.

У Виталия Сахарова трое детей. Алеся – старшая. Младшим – 12 и 14 лет, они от другого брака. Отец очень любит их всех. И всем троим очень нужен. Чтобы спасти его, сейчас семье требуется помощь.

Виталию 49 лет. Этой весной у него был констатирован рак печени. Врачи в Латвии вылечить его не могут. Виталию назначили паллиативную терапию, поддерживающую его состояние. Благодаря помощи неравнодушных людей и радиослушателей «Зеленой лампы», весной он смог поехать в клинику Израиля, где был уточнен диагноз и назначено лекарство.

В клинику Израиля Виталий попал в очень тяжелом состоянии. Назначенный в Израиле медикамент Nexavar уже сейчас показал хорошие результаты, и самочувствие Виталия значительно улучшилось. Спасибо большое всем, кто уже помогал собрать деньги на лекарство.

В Латвии этот медикамент частично оплачивается государством, поэтому Виталий повторно обратился к врачам, которые решением консилиума утвердили, что он должен принимать это лекарство. Стоимость одного курса вместе с компенсацией государства составляет 854,54 евро. Общая сумма, необходимая на лекарство, составляет 9121,51 евро. Так как у Виталия в сердце образовался тромб, ему необходим и препарат Clexan, который не оплачивается государством, и в компенсации отказано. Он стоит 775 евро ежемесячно, для трехмесячного курса необходимо 2325 евро.

В октябре Виталий должен отправиться ни повторные проверки и консультации в клинику Израиля, что стоит 5690 евро плюс дорожные расходы и расходы по проживанию.

Всего необходимо 18526,51 евро. У семьи Виталия таких средств нет. Чтобы он жил и мог вылечиться, нужна помощь. В фонде Ziedot.lv открыт СЧЕТ для повторной помощи Виталию.

Помочь также можно перечислением через банк

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Vitālijam Saharovam

История Виталия Сахарова

Эта история – о том, как любящая дочка отказалась верить в приговор и нашла за границей врачей, которые берутся за лечение.

Виталию - 49 лет. У него золотые руки и хорошая мужская профессия – до болезни он работал в строительстве. Хобби у него тоже мужское – он заядлый рыбак. Каждую свободную минуту он старался проводить на рыбалке. Сейчас у Виталия нет сил на любимое занятие. Родные видят, как иногда он подолгу задумчиво перебирает свои снасти - надеется, что настанет день, когда они ему снова пригодятся. "А иногда зайдет в гараж, где у него хранится лодка, садится в лодку и долго молча там сидит, думает... Смотреть на это – сердце разрывается", - рассказывает Алеся.

Алеся буквально круглосуточно занимается проектом “Спасение отца”. Ещё год назад в этой семье всё было хорошо. В июле анализ крови, который Виталий сдал по направлению семейного врача cовсем по другому поводу, неожиданно показал, что у него гепатит C. "Мы просто поверить в это не могли, - говорит Алеся. – У папы не было никаких вредных привычек, он всегда был здоровым, очень спортивным".

Запись на прием к гепатологу-инфектологу в Латвийский инфекционный Центр была только через три месяца, пока ждали, болезнь никак себя не проявляла. "На приеме доктор никакого лечения не назначила – сказала: “Живите как жили – ничего опасного” – рассказывает Алеся.

Напуганная диагнозом, она стала собирать информацию. Узнала, что существуют новейшие эффективные лекарства, которые могут помочь, и просила доктора их выписать, чтобы, не затягивая время, найти деньги и купить их самим. “Мне ответили, что, мол, вам не надо, ждите – в следующем году ожидаются государственные квоты на лечение”.

В начале года Виталий стал часто чувствовать слабость. Он работал на стройке, на объекте как раз был очень напряженный период. Сначала решили, что это просто из-за усталости и сильной физической нагрузки. В феврале он пошел на повторный визит к врачу и пожаловался на боли под ребрами и в плече, высокую температуру. Самочувствие ухудшалось, его направили в больницу на обследование.

Результаты обследования повергли семью в шок. Диагноз – рак печени. Из-за тромба в сердце операция невозможна. От самого Виталия жена и дочка долгое время держали онкологический диагноз в секрете. Алеся сама встречалась с врачами, занималась направлениями, записями к специалистам, рецептами. "До этого мы представить не могли, что гепатит может перейти в такую стадию", - говорит Алеся.

"Но с самого начала у меня было ощущение, что все двери перед нами закрываются. На нас реально поставили крест. Оперировать не берутся. Компенсируемых лекарств в нашем случае нет. Аппаратуры для исследований тоже. Какие лекарства подходят в папином случае – неизвестно. Никто не давал никакой надежды. Некоторые врачи, когда я им звонила, просто отфутболивали. Отмахивались: "Что вы хотите? Вам назначен паллиативный уход. Ничем помочь вам больше не можем".

Двери начали открываться

Потом вдруг Алеся вспомнила, что у ее учительницы был такой же диагноз, в очень тяжелой форме, но она в итоге вылечилась. Эта учительница рассказала, что последней надеждой стала клиника ASSUTA в Израиле. “Пробуй туда пробиться – когтями, локтями, как угодно. Это самая передовая клиника. Там берутся даже за тех, от кого врачи у себя в стране отказались. И творят чудеса”, - посоветовала она Алесе.

Клиника ASSUTA - единственная, где взялись за лечение Виталия. Там после обследования подобрали эффективное для данного случая лекарство. Оно помогает.

Как этой хрупкой юной девочке в самые краткие сроки удалось осуществить эту международную схему – одному Богу известно. Тогда- то она и написала письмо, которое начиналось словами: “Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе.“. Она отправляла его по электронной почте, публиковала в соцсетях.

И на этом пути перед ними стали распахиваться двери. Врачи в Израиле изучили все выписки и документы, подтвердили готовность принять Виталия на обследование. Друзья, родственники, одноклассники, просто незнакомые люди помогли собрать средства на поездку. Из разных городов откликнулись Алесины однокурсники, c которыми она училась в Москве в Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Консульство Израиля помогло с оформлением документов.

До болезни отца Алеся много работала (она по профессии дизайнер одежды), неплохо зарабатывала. Все деньги, которые у нее были, ушли на лечение отца. Израильские врачи поражались ее упорству и терпению, она буквально водила отца за руку по кабинетам и лабораториям.

"Я очень люблю папу, - грустно улыбается Алеся. - И готова cделать все, что от меня зависит для его спасения". И она делает.

Сейчас Алеся работать не может, потому что нужно быть все время рядом с отцом – ухаживать, делать уколы, отвлекать от плохих мыслей. Она старается максимально оградить его от травмирующей информации, поддерживает психологически и маму, у которой тоже начались проблемы со здоровьем. Так получилось, что самое тяжелое бремя в семье 26-летняя девушка взяла на себя, отложив и творческие планы, и мечты - на потом. В ее системе ценностей здоровье отца – на первом месте.

Но и ее, конечно, берет отчаяние. "Иногда, после очередной циничной фразы какого-то врача, у меня опускаются руки, мне кажется, что никто нам не поможет. Но потом вдруг появляются какие-то люди, даже незнакомые – с конкретной помощью, советом, с добрыми словами". Расплакаться она позволяет себе только по ночам. Когда никто не видит.

Алеся хранит детскую фотографию с папой.

Надежда есть

После поездки в израильскую клинику у семьи появилась надежда. Виталию провели комплексное обследование,выписали также специальное лекарство от тромба. В итоге доктора подтвердили, что операцию делать нельзя, но надежда на излечение есть. Лечение предстоит долгое. Но оно продлит жизнь Виталию.

Семья Виталия Сахарова снова просит помощи у людей. Всего необходимо 18526,51 евро. У семьи Виталия таких средств нет. Чтобы он жил и мог вылечиться, необходима помощь. В фонде Ziedot.lvоткрыт специальный СЧЕТ для повторной помощи Виталию.

Спасибо всем, кто не прошел мимо!