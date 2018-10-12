Зеленая лампа |

7-летней рижанке Элине срочно нужна помощь для оплаты сложной операции на бедрах в детской больнице Таллина. Необходимо 4400 евро. На данный момент собрано 3232 евро. Операция назначена на 16 октября. Не хватает ещё 1164 евро.

(Банковские реквизиты для помощи на оплату операции указаны в конце этого материала).

Благотворительный ТЕЛЕФОН программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 6384 подключен к счету помощи Элине Падоме до 16 октября. Плата за звонок 1, 42 евро.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

(Перейдя по ссылке, надо внизу странички кликнуть на зеленом поле на надпись "Пожертвовать на этот проект").

Итоги трех дней сбора средств. 9 октября историю Элины рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За три дня для девочки было собрано 3236 евро. Из них на счет поступило 1802 евро плюс было принято 1147 звонков на благотворительный телефон на сумму 1434 евро. Родители передают всем откликнувшимся огромную сердечную благодарность. Осталось собрать 1164 евро.

Во вторник, 16 октября, 7-летняя Элина должна лечь на операционный стол в Таллинской детской больнице. Очень срочно нужна сложная операция по реконструкции бедра. Фактически на одной ножке у Элины кость вывернута наружу из бедренного сустава.

Это счастье, что нашлась возможность прооперировать девочку в Таллине с участием немецких врачей. Такой сложности операция в клинике Германии стоит в десять раз дороже. Cейчас Элине очень нужна поддержка. Родители просят помощи. Необходимо собрать 4 400 евро. Для оплаты операции в благотворительном фонде BeOpen до 16 октября для 7-летней Элины Падомы открыт СЧЁТ ПОМОЩИ.

Перечислить помощь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ (В окошке «Поддерживаю проект» надо кликнуть по стрелочке и выбрать графу «Зеленая лампа»).

С пожертвований на счет не берется никакая комиссионная плата, поэтому всю пожертвованную сумму Элина получит в полном объеме.

C cамого рождения Элина удивительно светлый и жизнерадостный ребенок. Она все время улыбается. И это несмотря на все боли и страдания, которые ей довелось перенести.

Ходить девочка не может с рождения. Из-за повышенной спастики в ногах и пониженного тонуса в области живота бедренные кости «вышли» наружу. Это может привести к сколеозу позвоночника, сдавливанию всех внутренних органов.

Сейчас, когда начался период активного роста, операция нужна как можно скорее. После этого Элина сможет держаться вертикально, что улучшит эффект физиотерапии.

Пока что Элина самостоятельно на ногах держаться не может - только при поддержке взрослых.

Мама с папой верят, что после операции дочка сможет двигаться и, как минимум, стабильно сидеть в вертикальном положении, без перекосов вбок. А дальше они продолжат работу над улучшением ее здоровья.

Родители Элины - удивительные оптимисты. Хотя сами себя считают просто реалистами. Они приняли ситуацию с болезнью дочки как данность, не питают иллюзий и готовы без устали трудиться, чтобы помочь своему ребенку. Они энергичные, ответственные, любящие.

ПОДРОБНУЮ ИСТОРИЮ ЭЛИНЫ можно прочитать, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Таллин дает шанс

Элине скоро исполнится 8 лет. Ходить и стоять она не может. Родители пробовали все возможные методики, консультировались с разными специалистами в разных странах, проходили медкомиссии и консилиумы.

Оказалось, что «операция мечты» (если можно так выразиться) – по новейшим технологиям, когда после больницы даже не надо лежать в гипсе – стоит в Германии 44 000 евро. После осмотра у знаменитого ортопеда доктора Берниуса, который сотрудничает с Латвией, девочку готова была принять Мюнхенская клиника – за 23 000 евро. Эти суммы не укладывались у родителей в голове…

Весной маме Илзе на просторах интернета попалась на глаза картинка – хрупкий подснежник, пробившийся к солнцу через асфальт – и надпись: “Если у тебя есть мечта, желание и настойчивость, - ты прорастешь даже сквозь асфальт.” Это стало её девизом.

Помог счастливый случай – замечательный физиотерапевт Эгия Бидиня, которая работает с Элиной, узнала, что в Таллинскую детскую больницу призжают немецкие специалисты – обучать местных хирургов и ортопедов.

Изучив Элинины медицинские документы, немцы взялись в рамках проекта провести в Таллине операцию в качестве показательного случая для эстонских коллег. 16 октября девочку ждут в клинике.

Стоимость операции, анастезии и пребывания Элины в больнице – 4 400 евро.

Cейчас Элине очень нужна поддержка. Родители просят помощи. Необходимо собрать 4400 евро. Для оплаты операции в благотворительном фонде BeOpen до 16 октября открыт счет помощи Элине Падоме. С пожертвований на счет не берется никакая комиссионная плата, поэтому вся пожертвованная сумма в полном объеме пойдет на оплату операции для девочки.

Специально для Элины до следующего вторника, 16 октября, будет работать благотворительный телефон 90006384. Плата за звонок 1, 42 евро.

Помочь можно также, сделав банковское перечисление на целевой счёт:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201,

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 0001 0

Mērķis Zaļā lampa, palīdzība ElīnaiPadomai

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.