Деньги на оплату операции 7-летней рижанке Элине собраны. Завтра девочка поступит в клинику.

Зеленая лампа |

9 октября историю 7-летней рижанке Элины, которой нужна срочная операция на бедрах, рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Cпециально для Элины в благотворительном фонде BeOpen был открыт счет для сбора средств на оплату операции. Меньше чем за неделю с момента выхода программы в эфир для девочки было собрано 4387 евро.

Из них на счет поступило 2512 евро плюс было принято 1500 звонков на благотворительный телефон на сумму 1875 евро. Родители от всей души передают всем откликнувшимся огромную благодарность.

Сегодня Элина с родителями отправляется в Таллин, где в детской больнице её готовы принять приехавшие из Германии специалисты - чтобы провести показательную операцию по реконструкции бедра в рамках международного проекта по обучению местных ортопедов и хирургов. Во вторник, 16 октября, Элина должна лечь на операционный стол в Таллинской детской больнице.

Это счастье, что нашлась возможность прооперировать девочку в Таллине с участием немецких врачей. Такой сложности операция в клинике Германии стоит в десять раз дороже. Благодаря помощи неравнодушных людей родители теперь смогут оплатить операцию.

С пожертвований на счет не берется никакая комиссионная плата, поэтому всю пожертвованную сумму Элина получит в полном объеме.

C cамого рождения Элина удивительно светлый и жизнерадостный ребенок. Она все время улыбается. И это несмотря на все боли и страдания, которые ей довелось перенести.

ПОДРОБНУЮ ИСТОРИЮ ЭЛИНЫ можно прочитать, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительный ТЕЛЕФОН программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 6384 подключен к счету помощи Элине Падоме до 16 октября. Плата за звонок 1, 42 евро. Все дополнительно поступившие от звонков средтва пойдут на оплату счета клиники за реабилитацию после операции.

Labdarības fonds BeOpen

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.