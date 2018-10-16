Зеленая лампа |

Маленькому Александру Стурису из Улброки нужна помощь для оплаты остро необходимого лечебного курса и компрессионного поддерживающего костюма SPIO.

У Александра – несколько тяжелых диагнозов, в том числе - ДЦП и синдром Веста, встречающийся в 2-6 случаях на 10 000 новорожденных. Cпециально для мальчика в фонде BeOpen открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

До 23 октября для Александра включен благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка -1,42 евро.

Александру всего 1,5 года. С мамой Мадарой, папой Эдгаром и сестричкой Софией он живет в Улброке. Это очень милый, серьезный, спокойный малыш. Родился он практически идеальным ребенком – крепким и симпатичным. Счастливые родители с новорожденным отправились домой. Но в первый же год жизни этому мальчику достались очень серьезные испытания – тяжелые диагнозы, больницы, обследования.

Началось все с тревожных симптомов – внезапно у ребенка появились пятна на коже. Потом Александр с мамой попали в больницу с бронхитом. Исследования показали, что, возможно причина пятен – генетическое заболевание. Но ясности с этим нет до сих пор. Ни подтвердить, ни снять этот диагноз специалисты пока не могут.

Первое, что врачи спросили у мамы в больнице – не было ли родовой травмы и как протекала беременность. Мадара сообщила, что все было идеально, и по шкале Апгар (оценка состояния новорожденных) сына в роддоме оценили на 8,9 баллов из 10.

Но когда ребенка тщательно обследовали нейрологи, то установили, что у мальчика герпетический менингит (воспаление оболочки головного мозга, которое возникает из-за вируса герпеса). Кроме того, исследования показали, что еще до рождения ребенок перенес инсульт. Обнаружились тяжелые повреждения в правой половине мозга. Врачи поставили диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич. Также у малыша начались приступы эпилепсии. Констатировали еще один диагноз - синдром Веста. Это очень редкое заболевание, встречается в 2–6 случаях на 10 000 новорожденных.

Перевернутая жизнь

Со всем этим букетом заболеваний родители Александра ведут борьбу уже полтора года. Сдаваться они не собираются. Хотя иногда опускаются руки...

"Год назад мы сына покрестили. А вообще имя ребенку выбрали не просто так. В честь Александра Македонского, - рассказывает Мадара. – И правда, наш маленький Александр – очень стойкий, настоящий боец по характеру. Верю, что главные победы у него впереди. А сейчас для нас каждое его новое умение, каждая мелочь, легкая для обычных детей – уже победа. Вот он научился сам пить из бутылочки - победа..."

Мадара отворачивается, чтобы тихонько вытереть слезы. Она красивая, талантливая. До рождения ребенка работала в издательстве, руководила важными проектами. Сейчас это невозможно. Она должна быть с сыном.

"Квалифицированная специальная няня стоит тысячу евро в месяц. Даже если я найду очень хорошую работу, все равно нам не потянуть. Плюс такого слабого малыша боязно отдавать в чужие руки".

Мгновенный переход от счастья и стабильности к большим проблемам всегда дается с болью. Мадаре трудно было смириться с такими резкими изменениями в жизни. Еще труднее принять как факт, что так, как раньше, уже не будет. Но маленький сын важнее всего.

От сына она не отходит. По часам ему нужно давать лекарства. Кроме того, у малыша очень специальная диета. "Ювелирная", - объясняет Мадара. Мы ахнули, когда увидели, как она составляет меню. Буквально по граммам высчитывается каждый компонент, а в таблице их много. Эту кетогенную диету составили для него в больнице специально. Стоит отступить хоть на грамм, и состояния малыша может ухудшиться.

"Времени на себя нет, старшей дочке тоже моего внимания не достает, - говорит она. - Что дает мне моральные и психологические силы? Я его очень сильно люблю. Такого, как он есть. Когда такое случается в твоей жизни, вдруг понимаешь, что ничего не важно, кроме здоровья ребенка. Важно то, что ребенок жив, что он может поесть, что он смеется, когда мы играем вместе... При каждом приступе, спазмых и судорогах у меня сердце падает. А я должна быть спокойной – действовать четко и грамотно".

Ей нужно держаться и не позволять себе впадать в отчаяние. Но вместе с тяжелыми заболеваниями, конечно, приходит страх за будущее. Все в жизни теперь зависит от состояния здоровья сына. А приступы могут случиться в любой момент. Самая большая мечта Мадары и Эдгара – чтобы ребенку стало легче. Они готовы что угодно для этого сделать.

"Просить помощи у людей, особенно незнакомых, очень сложно, - говорит Мадара. - Приходится переступать через себя. Но ради ребенка можно сделать все". Поэтому они просят поддержки.

Мадара с маленьким Александром и дочкой Софией.

На что нужна помощь

Сейчас, помимо лекарств и оплаты специалистов, мальчику очень нужен специальный поддерживающий мышцы SPIO-костюм, который придется заказывать в Германии по индивидуальным меркам. Этот костюм поможет ребенку держаться ровно, а также исправит пониженный тонус мышц. Плюс нужна очень важная реабилитация по специальной программе. Стандартной реабилитации по госпрограмме, в случае Александра не достаточно. Сейчас, пока он совсем маленький, важен каждый день, чтобы не упустить драгоценное время. Чем больше удастся сделать для развития мальчика в первые годы жизни, тем больше шансов на будущее.

Живут они практически за городом. Добираться до поликлиник и реабилитационных центров Мадаре с ребенком непросто – иногда приходится тратить на дорогу по 2 часа в каждую сторону. На автобусе, затем на трамвае. "Трамвай для нас – игра в счастливый случай. Если вдруг приходит трамвай старого типа, то с тяжелой коляской мы вообще туда не можем попасть..." - грустно рассказывает Мадара.

"Так получается, что занята я 24 часа в сутки. И пока не готова доверить своего ребенка даже на время никому. В любой момент у него может случиться приступ эпилепсии, и тогда надо действовать очень быстро и грамотно. Душа будет не спокойна, если меня не будет рядом".

Большие тревоги вызывают много размышлений о жизни. Мадара поняла важную для себя вещь: "Говорят, что Бог посылает таких детей только сильным людям, которые могут выдержать испытания. Но я никогда не была сильной. Теперь я понимаю, что эти дети приходят к нам, чтобы сделать нас сильнее. И несмотря ни на что, это какая-то просто безграничная по силе любовь…”.

Мы можем помочь маленькому Александру и вместе сделать жизнь этой семьи немножко легче.

Семье этого малыша необходима помощь для оплаты специального SPIO-костюма в Германии и курса специальной реабилитации. Компрессионный поддерживающий мышцы корсет SPIO изготовят для Александра на заказ по индивидуальным меркам.

Общая сумма на оплату корсета и лечения на 10 следующих месяцев жизни - 5900 евро.

В благотворительном фонде BeOpen с этой целью в помощь 1,5-летнему Александру Стурису до 23 октября открыт специальный счет, где можно сделать банковское перечисление.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis - Zaļā lampa, palīdzība Aleksandram Stūrim

Также можно зайти по ссылке на страничку, выбрать в ряду проектов – "Зеленая лампа", указать нужную сумму и оплатить карточкой.

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Вся сумма полностью пойдет на лечение Александра.

До 23 октября работает для Александра работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка -1,42 евро.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.

Фото Арита Строде-Клявиня

Благотворительный фонд BeOpen