Зеленая лампа |

Не пропуcтите! Сегодня в гостях у программы Зеленая лампа на Radio Baltkom - Елена Бомбина, жена писателя Михаила Задорнова.

Михаил Николаевич очень поддерживал идею программы и сам много помогал людям, стараясь делать это незаметно. В марте 2016 года он был гостем "Зеленой лампы" и сказал очень много важных вещей.

Вспомним сегодня о хороших добрых делах. О том, какой он оставил след. И поговорим о том, почему, по мнению писателя, милосердие важнее справедливости. Включайте Зеленую лампу 93, 9 FM в 16 часов. Вместе мы можем многое.

Март 2016 года. Сразу после программы Михаил Задорнов отправился открывать благотворительную фотовыставку, которую они организовали в Риге вместе с Еленой.

Программу "Зеленая лампа" с Михаилом Задорновым от 1 марта 2016 г. можно послушать ЗДЕСЬ.