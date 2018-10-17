Зеленая лампа |

Маленькому Александру Стурису из Улброки нужна помощь для оплаты серьезного курса реабилитации и компрессионного поддерживающего костюма SPIO.

У Александра – несколько тяжелых диагнозов, в том числе - ДЦП и синдром Веста, встречающийся в 2-6 случаях на 10 000 новорожденных. Cпециально для мальчика в фонде BeOpen открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

До 23 октября для Александра включен благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка -1,42 евро.

Историю маленького Александра и его мамы Мадары программа "Зеленая лампа" рассказала во вторник. За день для малыша было собрано 3882 евро. В том числе было сделано 795 звонков на благотворительный телефон на сумму 993,7 евро.

Большое спасибо всем за отзывчивость, в том числе коллегам Мадары по ее прежней работе, друзьям, а также всем незнакомым людям, которые не прошли мимо чужой беды. В помощь Александру осталось собрать чуть больше 2000 евро. Все эти деньги пойдут на оплату курса реабилиатции и компрессионного костюма SPIO, который даст возможность мальчику сидеть и лучше владеть своим телом.

Александру всего 1,5 года. С мамой Мадарой, папой Эдгаром и сестричкой Софией он живет в Улброке. Это очень милый, серьезный, спокойный малыш. Родился он практически идеальным ребенком – крепким и симпатичным. Но в первый же год жизни этому мальчику достались очень серьезные испытания – тяжелые диагнозы, больницы, обследования.

Началось все с тревожных симптомов – внезапно у ребенка появились пятна на коже. Потом Александр с мамой попали в больницу с бронхитом. Исследования показали, что, возможно причина пятен – генетическое заболевание. Но ни подтвердить, ни снять этот диагноз специалисты пока не могут. После обследования установили, что у мальчика герпетический менингит (воспаление оболочки головного мозга, которое возникает из-за вируса герпеса). Кроме того, исследования показали, что еще до рождения ребенок перенес инсульт. Обнаружились тяжелые повреждения в правой половине мозга. Врачи поставили диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич. Также у малыша начались приступы эпилепсии. Констатировали еще один диагноз - синдром Веста. Это очень редкое заболевание, встречается в 2–6 случаях на 10 000 новорожденных.

Перевернутая жизнь

Со всем этим букетом заболеваний родители Александра ведут борьбу уже полтора года. Сдаваться они не собираются. Хотя иногда опускаются руки...

"Год назад мы сына покрестили. А вообще имя ребенку выбрали не просто так. В честь Александра Македонского, - рассказывает Мадара. – И правда, наш маленький Александр – очень стойкий. Верю, что главные победы у него впереди. А сейчас для нас каждое его новое умение, каждая мелочь, легкая для обычных детей – уже победа. Вот он научился сам пить из бутылочки - победа..."

До рождения ребенка Мадара работала в издательстве, руководила важными проектами. Сейчас это невозможно. Она должна быть с сыном. От сына она не отходит. По часам ему нужно давать лекарства. Кроме того, у малыша очень специальная кетогенная диета. Стоит отступить от диеты хоть на грамм, и состояния малыша может ухудшиться.

"Времени на себя нет, старшей дочке тоже моего внимания не достает, - говорит она. - Что дает мне моральные и психологические силы? Я его очень сильно люблю. Такого, как он есть. Когда такое случается в твоей жизни, вдруг понимаешь, что ничего не важно, кроме здоровья ребенка. Важно то, что ребенок жив, что он может поесть, что он смеется, когда мы играем вместе... При каждом приступе, спазмых и судорогах у меня сердце падает. А я должна быть спокойной – действовать четко и грамотно".

Приступы могут случиться в любой момент. "Просить помощи у людей, особенно незнакомых, очень сложно, - говорит Мадара. - Приходится переступать через себя. Но ради ребенка можно сделать все". Поэтому семья просит поддержки.

Мадара с маленьким Александром и дочкой Софией.

На что нужна помощь

Сейчас, помимо лекарств и оплаты специалистов, мальчику очень нужен специальный поддерживающий мышцы SPIO-костюм, который придется заказывать в Германии по индивидуальным меркам. Этот костюм поможет ребенку держаться ровно, а также исправит пониженный тонус мышц. Плюс нужна очень важная реабилитация по специальной программе. Стандартной реабилитации по госпрограмме в случае Александра не достаточно. Сейчас, пока он совсем маленький, важен каждый день, чтобы не упустить драгоценное время. Чем больше удастся сделать для развития мальчика в первые годы жизни, тем больше шансов на будущее. Мы можем помочь маленькому Александру и вместе сделать жизнь этой семьи немножко легче.

Общая сумма на оплату корсета и лечения на 10 следующих месяцев жизни - 5900 евро.

В благотворительном фонде BeOpen с этой целью в помощь 1,5-летнему Александру Стурису до 23 октября открыт специальный счет, где можно сделать банковское перечисление.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis - Zaļā lampa, palīdzība Aleksandram Stūrim

Также можно зайти по ссылке на страничку, выбрать в ряду проектов – "Зеленая лампа", указать нужную сумму и оплатить карточкой.

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Вся сумма полностью пойдет на лечение Александра.

До 23 октября работает для Александра работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка -1,42 евро.

Подробная история 1,5 летнего Александра ЗДЕСЬ.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.

Фото Арита Строде-Клявиня

Благотворительный фонд BeOpen