Зеленая лампа |

Гость программы "Зеленая лампа" - Елена Бомбина, жена Михаила Задорнова

10 ноября будет год с того дня, когда Михаил Николаевич Задорнов ушел от нас. Нам захотелось вспомнить о добрых делах, которых на его счету было множество, но сам он не любил об этом рассказывать.

Одной из фраз, которую он очень часто повторял, была такая: "Счастливым стать легко. Сделай что-то хорошее, и ты будешь радоваться долго". И не случайно в самом начале эфира прозвучал ролик, который Михаил Николаевич три года назад записал для нашей программы. С такими словами: "Призываю всех слушать передачу «Зеленая лампа» и себе же в радость творить добро".

Проходить испытания достойно

В марте 2016 года он был гостем нашей программы. А сразу после эфира мы вместе пошли открывать фотовыставку Елены Бомбиной, которую они решили сделать благотворительной. В эфире сатирик произнес совсем не сатирическую фразу: "Выше справедливости – только милосердие". Мы попросили Елену вспомнить, как и когда к нему пришли такие мысли.

"Как сатирик он, естественно, боролся за справедливость, и если не находил этой справедливости, то понимал, что есть высшее проявление помощи - это благотворительность. Если сатира – это творчество ума, то благотворительность – это творчество души. Он с радостью включался во все добрые дела, - рассказала Елена. – Та выставка была для меня очень сложной. Начинался период испытаний. Михаил тогда уже болел, правда, мы не знали, насколько серьезно. В этот момент параллельно у меня умирала мама. Михаил сказал мне тогда: "Нельзя погружаться на дно отчаяния". "А что делать?" - спросила я. - "Как что? Делиться добром". Именно он предложил мне устроить выставку моих фоторабот, сделанных во время наших многочисленных путешествий".

Им хотелось, чтобы эта выставка помогла какому-то реальному человеку, который нуждается в поддержке. Тогда Задорнов пришел в программу "Зеленая лампа". Мы вместе собирали соедства на операцию маленькой Орнелле из Сигулды. Гости выставки, присутствующие на открытии, поддержали эту идею. Деньги были собраны.

"Это был мой первый опыт понимания того, что надо учиться проходить испытания достойно. Сейчас я этот опыт приобрела. Но для меня это была школа Михаила, его умение находить необычные выходы в таких сложных ситуациях", - рассказала Елена.

Елена – фотохудожник с собственным, необычным взглядом на мир, умением находить неожиданный ракурс. Фотографии были посвящены знаковым местам, где они побывали вместе. Там были снимки с острова Пасхи, с Кубы, Египта... И фотографии - от Курил до Байкала и Алтая - это места, связанные с памятью отца сатирика - писателя Николая Павловича Задорнова. Михаил Николаевич хотел вместе с Первым каналом снять фильм "К отцу на край Земли".

"Это было очень яркое путешествие. Камчатка, извержения вулкана, землетрясения и вместе с тем – благодать, живая энергия – будто ты находишься на пульсе Земли", - вспоминает гостья программы.

Она рассказала и о курьезных ситуациях, случившихся с ними на Курилах и Сахалине. Так получилось, что при переездах был забыт "чемодан с мыслями" - все, что подготовлено для выступлений. В итоге Задорнов четыре часа разговаривал со зрителями о жизни, и никто не хотел расходиться.

На благотворительной фотовыставке Елены Бомбиной. Март 2016.

"В какой-то момент он начал от сатиры отходить. И у него появились новые идеи, новые мысли, сюжеты фильмов. Он ездил, исследовал, изучал исторические документы. Так появились фильмы о Рюрике и Вещем Олеге. Михаил всегда был в точке кипения творчества. Его невозможно было застать сидящим без дела. Ему все было интересно, все новые форматы он пробовал и много экспериментировал", - рассказала жена писателя.

15 ноября в Центральном доме литераторов в Москве соберутся его коллеги, друзья, воспитанники, чтобы вспомнить о нем. А чуть раньше, 2 ноября, пройдет вечер памяти в клубе МАИ, где Задорнов учился и руководил студенческим театром. Там же будет открыта памятная доска. Вскоре в Москве появится библиотека имени Задорнова. А в Риге созданная им библиотека открылась вновь в Доме Москвы. Люди помнят.

Недавно Елена участвовала в съемках программы Максима Галкина "Сегодня вечером". Передача выйдет в эфир 27 октября (или 3 ноября). Участники программы (Сергей Дроботенко, Брендон Стоун, Владимир Качан, родственники, друзья) договорились вспоминать о Задорнове в стиле его фамилии – весело и задорно. Так он сам хотел.

Неожиданный Задорнов

Немногие знают, что "беспощадный сатирик", как он сам себя иронично называл, был в глубине души большим лириком. За привычным образом сатирика скрывался добрый, ранимый человек с широкоформатной душой, который включался во все благотворительные проекты, о которых слышал.

"Именно поэтому возникла идея снять фильм "Неожиданный Задорнов". Хотелось показать другую его сторону", - рассказала Елена, которая сама написала сценарий и участвовала в съемках. Фильм вышел в июле, к 70-летнему юбилею Задорнова, на канале НТВ. Там были невероятные трогательные эпизоды, о которых никто ранее не знал.

"Михаил легко расставался с вещами и деньгами, ни к чему материальному не привязывался, делился, любил делать подарки... При этом у него хранился маленький чемоданчик, закрытый на замки, и никто из нас не знал, что внутри. Когда мы с дочкой попросили у него разрешения вскрыть этот чемодан... для нас это было самым неожиданным открытием. Там хранились первые детские вещи дочери – ее варежки, рисунки, первые локоны..." - вспоминает Елена.

Недавно его старенькие учителя фикультуры и географии, которым за 90 лет, рассказали, что в трудные 90-е годы их ученик Миша помогал им материально, фактически платил зарплату и помог выжить. Сам он никогда об этом не рассказывал. Он помогал детскому хоспису в Санкт-Петербурге, детским домам в Москве и в Латвии, устраивал экскурсии и поездки для детей из латвийской глубинки, оплачивал учебу талантливых ребят, помогал издавать книги молодым авторам, выводил на большую сцену талантливых артистов.

В Юрмале стоит памятник Одуванчику, символу доброты, а в России установлены два памятника Арине Родионовне, няне Пушкина – это дело рук Задорнова. И это далеко не полный перечень его добрых дел. Даже идея программы "Зеленая лампа" началась с благотворительного вечера, который мы провели три года назад в его библиотеке. Писатель жил стремительно и неравнодушно. И оставил яркий след в жизни.

"Он никогда не считал себя ни благодетелем, ни филантропом. Делал добрые дела так же легко и естественно, как дышал", - рассказала Елена.

"Я понял – моя жизненная задача притягивать добрых людей и объединять. Добрых людей на свете больше, просто они плохо объединены", - говорил сам Задорнов.

В этой программе Елена помогала нам включать Зеленую лампу для 1,5-годовалого мальчика Александра Стуриса, чтобы собрать деньги на лечение. "Мне нравится такая мысль, - сказала она. - У Бога нет других рук, кроме наших. Когда мы сидим и ждем милости Божией, сложа руки, надеясь, что на нас что-то само снизойдет, это неправильно. У Льва Толстого есть замечательная фраза: "Чтобы поверить в добро, надо начать его делать. Сейчас мы имеет такую возможность – помочь конкретному ребенку. Как минимум, позвонить по благотворительному телефону 90006384".

В конце программы снова прозвучал в записи голос Михаила Задорнова, Он с улыбкой говорит: "А я бы хотел снова родиться на этой Земле и прожить такую же жизнь... Уж больно здесь хорошо..."

Беседовали Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

Программу "Зеленая лампа" с участием Елены Бомбиной можно послушать здесь.