Зеленая лампа |

Для маленького Александра Стуриса из Улброки собрана практически вся нужная сумма. Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо!

Александру только 1,5 года. У него несколько тяжелых диагнозов, в том числе - ДЦП и синдром Веста, встречающийся в 2-6 случаях на 10 000 новорожденных.

Историю мальчика и его мамы Мадары программа "Зеленая лампа" рассказала во вторник. За два дня на специальный счет, открытый для него в благотворительном фонде BeOpen до 23 октября, было собрано 5645 евро. В том числе было сделано 1090 звонков на благотворительный телефон на сумму 1362 евро. На данный момент осталось собрать около 260 евро.

Благодарим всех за отзывчивость, в том числе спасибо коллегам Мадары по ее прежней работе, друзьям, а также всем знакомым и незнакомым людям, которые не прошли мимо чужой беды. Эти деньги полностью пойдут на оплату очень важного курса реабилитации, а также для приобретения поддерживающего мыщцы компрессионного костюма SPIO, который нужно заказывать в Германии по индивидуальным меркам. Костюм даст возможность мальчику сидеть и лучше владеть своим телом.

Мама Мадара передает всем свою материнскую благодарность за такую отзывчивость. Для семьи такая помощь очень важна и своевременна. И маме, и малышу станет намного легче и спокойнее.

"Что дает мне моральные и психологические силы? Я его очень сильно люблю. Такого, как он есть. Когда такое случается в твоей жизни, вдруг понимаешь, что ничего не важно, кроме здоровья ребенка. Важно то, что ребенок жив, что он может поесть, что он смеется, когда мы играем вместе... При каждом приступе, спазмых и судорогах у меня сердце падает. А я должна быть спокойной – действовать четко и грамотно".

Мадара с маленьким Александром и дочкой Софией.

Сейчас, пока мальчик совсем маленький, важен каждый день, чтобы не упустить драгоценное время. Чем больше удастся сделать для развития мальчика в первые годы жизни, тем больше шансов на будущее.

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Вся сумма полностью пойдет на лечение Александра.

Благотворительный телефон 90006384 будет работать для Александа до 23 октября. Стоимость звонка -1,42 евро.

Подробная история 1,5 летнего Александра ЗДЕСЬ.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.

Фото Арита Строде-Клявиня

Благотворительный фонд BeOpen