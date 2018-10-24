Зеленая лампа |

Это не просто хорошее, а невероятно хорошее известие. Для 1,5-годовалого Александра Стуриса из Улброки, о котором Зеленая лампа на Radio Baltkom рассказывала на прошлой неделе, собрано 10 604 евро.

Это позволит оплатить лечение малышу не только в этом, но и в следующем году. А также приобрести для него специальный компрессионный костюм SPIO, поддерживающий мышцы, который изготовят в клинике Германии по индивидуальным меркам.

Мама Мадара благодарит всех неравнодушных людей за поддержку ее сына. В семье двое детей, мама работать не может, она не отходит от маленького Александра. Все, кто не прошел мимо, сделали жизнь этой семьи немножко легче. И подарили надежду.

Только звонков на благотворительный телефон было сделано 1620, на счет, открытый для мальчика в благотворительном фонде BeOpen, перечислили помощь 232 человека. Благодарим вас! Будьте счастливы и здоровы. Пусть ваше добро к вам вернется!

Ваша Зеленая лампа.

Подробная история 1,5 летнего Александра ЗДЕСЬ.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.

Фото Арита Строде-Клявиня.

Благотворительный фонд BeOpen.