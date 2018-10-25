Зеленая лампа |

Гостья программы "Зеленая лампа" - оперная певица Анастасия Лебедянцева. Солистка двух опер - Латвийской и Литовской. Меццо-сопрано.

Анастасия Лебенцева - не случайный гость. Она давно занимается благотворительностью. Искренне считает, что, помогая тем, кому трудно, мы все вместе можем сделать мир чуточку лучше.

Анастасия из тех людей, у которых судьба неожиданно сделала поворот на 180 градусов. И она призналась, что ни разу об этом не пожалела.

"Я закончила школу в Москве, поступила в Институт культуры, а параллельно занималась вокалом и собиралась поступать в консерваторию. Просто грезила этим... А потом друг нашей семьи познакомил меня с Анитой Гаранчей, знаменитым педагогом и профессором. Я к ней приехала в Ригу и уже после двух занятий влюбилась в нее как в педагога и человека. И не стала поступать в Московскую консерваторию, а приехала учиться в Латвийскую музыкальную академию. Ходила к Аните Гаранче на мастер-классы. А потом дебютировала в Латвийской Национальной опере в роли Керубино ("Женитьба Фигаро")".

Магистратуру Анастасия закончила в Вильнюсе. 7 декабря в Литовской опере у нее дебют – в партии Орловского в "Летучей мыши". А в январе – "Мадам Баттерфляй".

"Надо просто работать и верить, и тогда судьба помогает тебе и притягивает к тебе людей и события, которые помогают мечтам исполниться", - уверена певица.

Мечты сбываются

На днях в Даугавпилсе прошел творческий конкурс для детей - "Мечты сбываются", где принимали участие более 600 человек из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Анастасия была в жюри конкурса. Она рассказала, что среди участников были три мальчика из детского дома "Калкуни" (Калкунский филиал Государственного центра социальной опеки). Они выступали на колясках.

"Они очень хорошо пели. Меня поразило, что у этих мальчиков есть глубокое понимание того, о чем они поют, а это встречается далеко не у всех. Им подарили много подарков, в том числе – гитару, и один мальчик просто расплакался. Я предложила приехать к ним в детский дом, вместе с музыкальным педагогом Лерой Штейн, чтобы провести занятия – показать разные техники, специальные игры. У меня есть свои методики преподавания музыки. Талантливых ребят нужно поддерживать".

Анастасия рассказала, что в ее жизни было много знаковых встреч и людей, которым она очень благодарна.

"А первым номером в моей жизни идут родители и бабушка с дедушкой. Дедушка мой занимался строительством и тоже был связан с благотворительностью. Среди многочисленных объектов, которые он построил, есть детский дом в Калужской области. Также он восстанавливал усадьбу Рахманинова в Тамбовской области. Случилась удивительная вещь. На открытие усадьбы пришла старушка, которая помнила еще самого Рахманинова и рассказывала о нем. Вот так ярко проявляется связь времен".

Певица подчеркнула, что сегодня, а мире компьютерных технологий и интернета, особенно важно приучать детей к искусству, к музыке. Но родителям просто некогда говорить с детьми об этом.

"Помню, как мой дедушка по выходным открывал альбом живописи и рассказывал мне о картинах. Сейчас на занятиях я прошу прошу детей, чтобы они рисовали музыку - то, что слышат. Удивительные рисунки получаются".

Специально к золотой свадьбе бабушки и дедушки Анастастия записала диск "Русские романсы". Они были счастливы. А мы можем послушать романсы в ее исполнении в Риге.

1 ноября в церкви Святого Павла (ул. Деглава, 1) состоится вечер русского романса. Анастасия Лебедянцева исполнит классические романсы Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, а также свои любимые - «А напоследок я скажу», «Утро туманное» и другие шедевры этого музыкального жанра. Будет звучать орган (Елена Привалова-Эпштейн). Вход – за пожертвования.

Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

На этой неделе программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom помогает маме с двумя "особенными" детьми собрать средства на реабилитацию и приобретение специальной "двойной" коляски. Для маленьких Катерины и Рагнара Платманисов в благотворительном фонде BeOpen до 30 октября открыт СЧЁТ ПОМОЩИ.

До 30 октября для малышей работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка -1,42 евро.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.

Благотворительный фонд BeOpen