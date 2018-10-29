Мама воспитывает двоих детей со сложными диагнозами одна. Очень нужна поддержка – на специальную коляску, уход и лечение. Но оплату счета медицинского центра не хватает 2131 евро. СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ.

Зеленая лампа |

Катерина не любит ветер. А Рагнар боится солнца. У "особенных" детей свои оcобенности. Кате поставили диагноз "аутизм" - она неуправляемый и непредсказуемый ребенок. Мама с ней - как на вулкане. А у младшего малыша как следствие родовой травмы ("Скорая" приехала с задержкой, и мальчик родился дома) проблемы с ножками - он пока что в свои почти 2 года не ходит.

Сейчас Кате и Рагнарсу предоставилась фантастическая возможность. В Латвийском центре аутизма открыта новая специальная программа программа - несколько наших специалистов прошли курс обучения под руководством американских врачей и начинают работать с латвийскими детьми по Денверской модели раннего вмешательства (The Early Start Denver Model — ESDM/ ДМРВ). Мама просит помощи на оплату лечения.

Когда в семье двое "особенных" детей, вся жизнь становится cплошной полосой препятствий… У мамы от стресса и недосыпа начались серьезные проблемы со здоровьем, но на себя ей не хватает уже ни сил, ни времени - даже просто элементарно добраться до врача и выписать рецепты.

Сейчас настал тот момент, когда маме одной не справиться. Она обратилась за помощью на оплату очень конкретных и очень важных для детей вещей (подробнее - см. 3 пункта в конце текста)

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок).

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ.

Фото из семейного архива.

Во вторник, 23 октября, историю братика и сестрички Катерины и Рагнара Платманисов рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom

ИТОГИ первого дня сбора средств. За два дня с момента выхода радиопередачи для 3-летней Катерины и 2-летнего Рагнара было собрано 2493 евро. На целевой счет в благотворительном фонде BeOpen поступило 1603 евро 25 центов плюс было сделано 711 звонков на благотворительный телефон на сумму 888 евро 75 центов.

Катерина старшая, ей 3,5 года. Диагноз девочки – аутизм. Младшему сыну точный диагноз пока не поставили, он совсем маленький – еще нет двух лет. Рагнар сильно пострадал из-за родовой травмы - он пока не ходит. Но мама верит, что будут улучшения. Как она со всем этим справляется совсем одна, трудно даже представить.

Помощь нужна на покупку специальной «двойной» коляски для братика и сестрички, на оплату курса лечебной терапии для обоих детей в Латвийском центре Аутизма. И на оплату специальной нянечки, которая будет приходить на помощь хотя бы раз в неделю. Иначе Инесе просто не выдержит нагрузки.

Сейчас мама живет с детьми одна. Квартиру они снимают. Рядом нет родственников, которые могли бы хоть на час подменить её и подстраховать.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ по ссылке ЗДЕСЬ

Фото-рассказ "Неудобные дети"

Автор этого проекта - фотограф Арита Строде-Клявиня. Чтобы сделать эти несколько снимков, потребовалось очень много времени и усилий. Дети-аутисты абсолютно непредсказуемы. Поймать их в кадр чрезвычано сложно. Просто прокрутите фото-ленту вниз - несколько мгновений из жизни Кати, Рагнара и их мамы.

На что нужны средства

1. Курс терапии в Латвийском центре аутизма

Сейчас Кате и Рагнару предоставилась фантастическая возможность. В Латвийском центре аутизма открыта программа для детей от года. (Раньше начинали заниматься только с 3-летнего возраста). Несколько наших специалистов прошли курс обучения под руководством американских врачей и начинают работать с латвийскими детьми по Денверской модели раннего вмешательства (The Early Start Denver Model — ESDM/ ДМРВ).

Эффективность этого метода доказана серьезными исследованиями. Это интенсивная обучающая программа, основанная на поведенческих технологиях. В комплексе с физиотерапией, эрготерапией и занятиями у психолога, это приносит реальный эффект. Кате и Рагнару нужны такие занятия раз в неделю.

2. Особая «двойная» коляска.

Сейчас любой поход в магазин или в поликлинику, превращается для мамы в сложную экспедицию - приходится «упаковывать» обоих неуправляемых малышей в неповоротливую тяжеленную двойную коляску, которая вместе с детьми, сумками и пакетами становится неподъемной. Худенькой Инессе такие «выходы в свет» грозят повреждениями спины. Сейчас, когда дети подрастают, очень нужна новая, облегченная специальная коляска, на покупку которой в семье нет средств.

3. Помощь ассистента или специальной нянечки

Маме очень нужна помощь специально обученной нянечки, которая будет приходить хотя бы раз в неделю, а в это время мама сможет перевести дыхание, сделать какие-то важные дела, заняться своим здоровьем.

Для оплаты курса терапии, помощи нянечки и приобретения двойной коляски для Катерины и Рагнара в благотворительном фонде BeOpen до 30 октября открыт СЧЁТ ПОМОЩИ.

Всего для братика и сестрички в комплексе на коляску и годовую программу лечения и ухода требуется 6 300 евро.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Оплату можно сделать карточкой, выбрав в ряду проектов – «Зеленая лампа» и указав нужную сумму. Так же можно сделать банковское перечисление с указанием: Зеленая лампа, Кате и Рагнару Платманисам (Zaļā lampa, palīdzība Katei un Ragnaram).

Банковские реквизиты

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis Zaļā lampa, palīdzība Katei un Ragnaram

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные.

Для Катерины и Рагнара до следующего вторника, 30 октября, работает благотворительный телефон 90006384. Плата за звонок - 1, 42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.