Зеленая лампа |

Айе нравится ветер, море и дикая природа. Она художник. И мама двух замечательных мальчишек – Николая и Нила – 10 и 13 лет. Сейчас, чтобы спасти ей жизнь, нужна помощь.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок)

Вся стена в ее комнате увешана очень красивыми стеклянными часами. Сейчас Айя часто думает о времени. Это раньше она постоянно спешила, крутилась, как белка в колесе, суетилась. Старалась успеть все сделать – любой ценой. И всем угодить – чтобы всем было хорошо. Теперь она смотрит на жизнь по-другому. И ей кажется, что время тоже пошло по-другому…

Айя и её стеклянные часы. Это её художественные работы.

Ровно 2 года назад Айе диагностировали рак молочной железы. За эти 2 года она узнала о медицине больше, чем за всю жизнь. И о жизни – больше, чем любой мудрый старик. Ей столько пришлось перенести и перепробовать, что хватит на несколько жизней.

Она прошла восемь неприятных химиотерапий. Первые результаты показались обнадеживающими – но спустя некоторое время обследование в Петербурге показало, что опухоль снова увеличивается. Сейчас,

чтобы продолжить лечение и продлить жизнь,

Айе нужно поступить в клинику. Она проверила массу вариантов и нашла в России прогрессивный медицинский центр, в котором комплексно с пациентами работают онкологи, иммунологи, микробиологи и клинические психологи. Специалисты клиники изучили Айины медицинские документы и разработал индивидуальную схему лечения на 2 - 3 месяца.

На комплексный курс необходимо как минимум 6000 евро (включая дорогу и визу). Для Айи это невероятные деньги. Ее пенсия по инвалидности – 90 евро. Но в Европе подобное лечение стоит в несколько раз дороже.

И Айя решила, что надо отважиться просто обратиться к людям за помощью – ведь в этом нет ничего стыдного. «Я подумала, что если найдутся 600 человек, которые могут помочь по 10 евро, я смогу воспользоваться своим шансом на выздоровление. Я должна это сделать ради своих мальчишек – я им нужна, они у меня ещё маленькие».

Благотворительный фонд BeOpen, тщательно изучив ситуацию, решил открыть счет помощи Айе Вилмане.

Специально для оплаты лечения в российской клинике для Айи Вилмане до 6 ноября подключен благотворительный телефон программы «Зеленая лампа».

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок).

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

АНГЕЛЫ И ЛОТОСЫ

Айя - невероятно нежный и светлый человек. Несмотря на болезнь, она как будто вся светится изнутри – как хрустальный воздушный шарик. И профессия у неё – кристальная, она - художник по стеклу. Cтеклянные часы на стене – это её авторские художественные работы.

Рисовала она с самого раннего детства – сколько себя помнит. Когда подросла, мечтала стать художником-мультипликатором. До сих пор с удовольствием может пересматривать любимый старый советский изящно прорисованный мультик «Тайна Земляничной страны» – про друзей Дениску и Лариску.

Она поступила в Академию художеств. Закончила магистратуру. Стала художником по стеклу. У неё особый дар видеть красоту в мелочах и деталях – любая веточка, капля, снежинка, лепесток расцветают на её стеклянных работах диковинными узорами.

Её ангелы c сияющими лицами напоминают паруса, одуванчики на ветру оборачиваются волшебными водорослями, лотосы - лунными полусферами, а лилии похожи на невест…

Айя, как ребенок, не перестает восхищаться природной нерукотворной красотой. И сама она очень красивый человек – с красивыми мыслями, эмоциями и поступками. Сейчас, например, она радуется осени – это её любимое время года. «Наверное, потому что у меня день рождения в октябре, - поясняет Айя. – Я люблю запах осеннего воздуха, хризантем, дождя. Запах сырых листьев… »

А самое главное для неё – дети. Два сына. Нил и Николай. 10 и 13 лет. Так сложилось, что 2 года назад, когда обнаружилась болезнь, Айе пришлось начинать жизнь сначала – забрать детей, уехать из места, где она раньше жила с мужем, и искать новое жилье. К счастью, мир не без добрых людей – прекрасные люди предложили пожить в Вентспилсе – очень недорого сдали 3 комнаты в старом доме. Мальчики пошли в Вентспилсе в новую школу.

Cыновья составляют смысл её жизни. Оба хорошо рисуют. Нил учится играть на гитаре, он очень открытый и отзывчивый, у него талант обзаводиться друзьями. Николай осваивает ойкулеле, художественную фотографию и компьютерный дизайн. У каждого четкие обязанности по хозяйству – чтобы снять часть дел с плеч больной мамы. В их комнатах аккуратно и прибрано, в коридоре в линеечку стоят резиновые сапожки, ботинки, тапочки. На стенах развешаны детские рисунки.

Айя говорит, что сейчас ей живется даже легче, чем на хуторе в Сидгунде. Когда она подолгу оставалась в доме одна с детьми, надо было и дрова таскать, и печку топить, и снег убирать. На занятия искусством времени почти не оставалось. Тем не менее она работала, отдавала работы в художественные салоны, выполняла заказы, участвовала в выставках.

Последние два года из-за болезни Айя не могла работать и выполнять заказы, как раньше. Ей приходилось экономить на всем – поскольку надо заботиться о двух сыновьях. А когда нужно было покупать дорогие препараты, она обратилась за помощью к друзьям.

Самое большое открытие для нее – это отзывчивость людей – близких и совершенно незнакомых. “Основное чувство, с которым я живу в последнее время – это благодарность. – говорит Айя. – Я благодарна за каждый знак внимания, предложение помощи, каждую маленькую денежку».

Когда случилась беда, её знакомые (особая благодарность Дарье Бескиной и художественному салону Cube) организовали в Риге выставку-распродажу работ Айи – чтобы помочь собрать деньги на лекарства. Совершенно незнакомые люди, узнав о её болезни, пригласили летом пожить у моря в очень красивом месте.

Она очень ценит то, что друзья и знакомые находили для неё заказы – изготовить подарки на свадьбы, юбилеи, крестины… Для неё это были не просто гонорары, но возможность делиться красотой – Бог наградил её талантом видеть и создавать прекрасное. А талант, как известно, нельзя зарывать в землю.

Зеркало души

На вопрос «Как дела?» эта удивительная женщина отвечает: “У меня все хорошо.” И добавляет: «Не легко, а именно хорошо».

Такое понимание жизни далось ей не сразу. Диагноз стал поводом пересмотреть всю свою жизнь и провести колоссальную работу над собой. Сейчас Айя уверена, что жизнь, по существу, — это последовательный процесс обучения.

Раньше её жизнь была полна стрессов, волнений и переживаний. Когда она работала в бюро дизайнером интерьеров, приходилось в 6 утра выбегать из дома, возвращалась поздно, и нужно было заниматься сыновьями. Плюс свои проекты, рисунки. «Какая-то сплошная карусель была – все бегом, бегом...» - вспоминает она. В какой-то момент организм отказался работать в таком темпе и сдал – так проявляется онкология.

“Иногда говорят, что болезни даются нам не в наказание, а для понимания, что пора поменять свою жизнь, перестать участвовать в бессмысленной гонке за сомнительными ценностями,” - говорит она. Айя пыталась понять, на каком этапе произошел сбой, когда иммунная система позволила развиваться разрушительным клеткам? Пришлось проанализировать все события, отпустить обиды, пересмотреть все то, что вызывало стрессы, мешало нормально жить. «Как будто почистила зеркало своей души», - объясняет она.

Подспорьем в борьбе с болезнью для Айи стала вера в Бога, позитивный взгляд на жизнь и поддержка близких людей. Сейчас она полна решимости бороться за жизнь – ради самой жизни и ради детей. Воля человека – это едва ли не главный залог успеха. А мы можем немного помочь этой прекрасной женщине.

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen



Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Aijai Vilmanei

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные.

Для Айи до следующего вторника, 6 ноября, работает благотворительный телефон 90006384. Плата за звонок - 1, 42 евро.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.