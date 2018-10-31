Зеленая лампа |

Спасибо всем, кто поддержал братика и сестричку Платманисов!

Для малышей Катерины и Рагнара, о которых программа "Зеленая лампа" рассказывала в прошлый вторник, за неделю собрано 4997 евро. В том числе было сделано 1406 звонков на благотворительный телефон на сумму 1757 евро. Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо!

Мама Инесе одна воспитывает двоих детей со сложными диагнозами (у Кати - аутизм, у Рагнара - последствия родовой травмы, скорая не успела приехать вовремя, и малыш родился прямо в комнате). Теперь, благодаря вам, их мама вздохнет свободнее, и мучительный вопрос "как жить?" не будет главным в повестке дня. На собранные средства будет приобретена специальная двойная коляска, чтобы дети могли гулять вместе, а также оплачены курс лечения на год и уход. Недостающую сумму 1303 евро покроет благотворительный фонд BeOpen из своего резерва.

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные.

Историю братика и сестрички Катерины и Рагнара Платманисов программа "Зеленая лампа" рассказала 23 октября "Зеленая лампа" на радио Baltkom

Прочитать ее можно здесь.

Благотворительный фонд BeOpen

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.