Зеленая лампа |

Айя живет в Вентспилсе. Она художник по стеклу. И мама двух замечательных мальчишек – Николая и Нила – 10 и 13 лет. Сейчас ей нужна помощь, чтобы оплатить очень важный для нее курс лечения от онкологии. СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок)

Программа «Зеленая лампа» рассказала историю Айи Вилмане во вторник. За день в помощь Айе было собрано 3229 евро. На ее целевой счет в фонде BeOpen поступило 1446 евро. Плюс было сделано 1410 благотворительных звонков на сумму 1763 евро. Спасибо всем!

Стена в ее комнате увешана красивыми стеклянными часами. Сейчас Айя часто думает о времени. Это раньше она постоянно спешила, суетилась. Старалась успеть все сделать – любой ценой. Теперь она смотрит на жизнь по-другому. И ей кажется, что время тоже пошло по-другому…

Айя и её стеклянные часы. Это её художественные работы.

Ровно 2 года назад Айе диагностировали рак молочной железы. За эти 2 года она узнала о медицине больше, чем за всю жизнь. И о жизни – больше, чем любой мудрый старик. Она прошла восемь сеансов химиотерапии. Первые результаты показались обнадеживающими – но спустя некоторое время обследование в Петербурге показало, что опухоль снова увеличивается.

Айя искала разные варианты лечения и нашла в России медицинский центр, в котором комплексно с пациентами работают онкологи, иммунологи, микробиологи и клинические психологи. Специалисты клиники изучили Айины медицинские документы и разработали индивидуальную схему лечения на 3 месяца.

На комплексный курс необходимо как минимум 6000 евро (включая дорогу). Для Айи это невероятные деньги. Ее пенсия по инвалидности – 90 евро.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

И Айя решила, что надо отважиться просто обратиться к людям за помощью – ведь в этом нет ничего стыдного. «Я подумала, что тогда смогу воспользоваться своим шансом на выздоровление. Я должна это сделать ради своих мальчишек – они ещё маленькие».

Благотворительный фонд BeOpen, тщательно изучив ситуацию, решил открыть счет помощи Айе Вилмане.

Специально для оплаты лечения в российской клинике для Айи Вилмане до 6 ноября подключен благотворительный телефон программы «Зеленая лампа».

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок).

АНГЕЛЫ И ЛОТОСЫ

Айя - невероятно нежный и светлый человек. Несмотря на болезнь, она как будто вся светится изнутри – как хрустальный воздушный шарик. И профессия у неё – кристальная, она - художник по стеклу. Cтеклянные часы на стене – это её авторские художественные работы. Рисовала она с самого раннего детства – сколько себя помнит. Когда подросла, мечтала стать художником-мультипликатором. Потом поступила в Академию художеств. Стала художником по стеклу. У неё особый дар видеть красоту в мелочах и деталях – любая веточка, капля, снежинка, лепесток расцветают на её стеклянных работах диковинными узорами.

Она сама - очень красивый человек, с красивыми мыслями, эмоциями и поступками. Сейчас, например, радуется осени – это её любимое время года. «Я люблю запах осеннего воздуха, хризантем, дождя. Запах сырых листьев… » - рассказывает Айя.

А самое главное для неё – дети. Два сына. Нил и Николай. 10 и 13 лет. Так сложилось, что 2 года назад, когда обнаружилась болезнь, Айе пришлось начинать жизнь сначала – забрать детей, уехать из места, где она раньше жила с мужем, и искать новое жилье. К счастью, мир не без добрых людей – прекрасные люди предложили пожить в Вентспилсе – очень недорого сдали 3 комнаты в старом доме. Мальчики пошли в Вентспилсе в новую школу. Cыновья составляют смысл её жизни. Последние два года из-за болезни Айя не могла работать и выполнять заказы, как раньше. Ей приходилось экономить на всем – поскольку надо заботиться о детях. А когда нужно было покупать дорогие препараты, она обратилась за помощью к друзьям.

Самое большое открытие для нее – это отзывчивость людей – близких и совершенно незнакомых. “Основное чувство, с которым я живу в последнее время – это благодарность. – говорит Айя. – Я благодарна за каждый знак внимания, предложение помощи, каждую маленькую денежку».

Зеркало души

На вопрос «Как дела?» эта удивительная женщина отвечает: “У меня все хорошо.” И добавляет: «Не легко, а именно хорошо».

Такое понимание жизни далось ей не сразу. Диагноз стал поводом пересмотреть всю свою жизнь и провести колоссальную работу над собой. Сейчас Айя уверена, что жизнь, по существу, — это последовательный процесс обучения.

Раньше её жизнь была полна стрессов, волнений и переживаний. Когда она работала в бюро дизайнером интерьеров, приходилось в 6 утра выбегать из дома, возвращалась поздно, и нужно было заниматься сыновьями. Плюс свои проекты, рисунки. «Какая-то сплошная карусель была – все бегом, бегом...» - вспоминает она. В какой-то момент организм отказался работать в таком темпе и сдал – так проявляется онкология.

“Иногда говорят, что болезни даются нам не в наказание, а для понимания, что пора поменять свою жизнь, перестать участвовать в бессмысленной гонке за сомнительными ценностями,” - говорит она. Айя пыталась понять, на каком этапе произошел сбой, когда иммунная система позволила развиваться разрушительным клеткам? Пришлось проанализировать все события, отпустить обиды, пересмотреть все то, что вызывало стрессы. «Как будто почистила зеркало своей души», - объясняет она.

Подспорьем в борьбе с болезнью для Айи стала вера в Бога, позитивный взгляд на жизнь и поддержка близких людей. Сейчас она полна решимости бороться за жизнь – ради самой жизни и ради детей. Воля человека – это едва ли не главный залог успеха. А мы можем немного помочь этой прекрасной женщине.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen



Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Aijai Vilmanei

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные.

Для Айи до следующего вторника, 6 ноября, работает благотворительный телефон 90006384. Плата за звонок - 1, 42 евро.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.