Зеленая лампа |

Настольная лампа писателя Задорнова

А вот у нас, друзья, хорошая новость. На этой неделе в эфире нашей программы зажигались сразу две Зеленые лампы.

Первую, маленькую, в самом начале программы (а "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom уже почти три года) нам подарила рижанка Алина Беляева, которая поступила в московский институт радио и телевидения. Одной из ее курсовых работ был фильм на тему благотворительности и милосердия, который она снимала в Риге. В его основу вошел сюжет о нашей программе.

А вторую, большую лампу, нам недавно привезла в подарок Елена Бомбина, жена писателя Михаила Задорнова. Эта лампа стояла в его кабинете, под ее светом он много работал. Елена недавно была гостьей программы "Зеленая лампа", и мы вместе вспоминали об очень большом количестве добрых дел, которыми всегда занимался Михаил Николаевич, но чаще всего он это делал незаметно.

Мы благодарим Елену за такой знаковый подарок. И считаем, что теперь польза "Зеленой лампы" должна неминуемо удвоиться. Кстати, две – это не предел.

Напоминаем, что благотворительный телефон 90006384 (1,42 евро) каждую неделю работает для какого-то конкретного героя программы. Когда бы вы ни позвонили, в любое время суток, ваш звонок, соединившись с другими, придет на помощь больному ребенку или взрослому.