Зеленая лампа |

Айя живет в Вентспилсе. Она художник по стеклу. И мама двух замечательных мальчишек – Николая и Нила – 10 и 13 лет. Сейчас ей нужна помощь, чтобы оплатить очень важный для нее курс лечения от онкологии. СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок)

Программа «Зеленая лампа» рассказала историю Айи Вилмане во вторник. За 2 дня в помощь Айе было собрано 5783 евро. На ее целевой счет в фонде BeOpen поступило 2853 евро. Плюс было сделано 2344 благотворительных звонка на сумму 2930 евро. Спасибо всем!

Стена в ее комнате увешана красивыми стеклянными часами. Это её хужожественные работы. Сейчас Айя часто думает о времени. Это раньше она постоянно спешила, суетилась. Старалась успеть все сделать – любой ценой. Теперь она смотрит на жизнь по-другому. И ей кажется, что время тоже пошло по-другому…

Айя и её стеклянные часы. Это её художественные работы.

А ещё ей очень нравится создавать ангелов - их у неё целая команда. Все они воздушные и хрупкие, как льдинки. Cейчас, чтобы держаться и лечиться, она мысленно просит у них поддержки

Ровно 2 года назад Айе диагностировали рак молочной железы. За эти 2 года она узнала о медицине больше, чем за всю жизнь. И о жизни – больше, чем любой мудрый старик. Она прошла восемь сеансов химиотерапии. Первые результаты показались обнадеживающими – но спустя некоторое время обследование в Петербурге показало, что опухоль снова увеличивается.

Айя искала разные варианты лечения и нашла в России медицинский центр, в котором комплексно с пациентами работают онкологи, иммунологи, микробиологи и клинические психологи. Специалисты клиники изучили Айины медицинские документы и разработали индивидуальную схему лечения на 3 месяца.

На комплексный курс необходимо как минимум 6000 евро (включая дорогу). Для Айи это невероятные деньги. Ее пенсия по инвалидности – 90 евро.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

И Айя решила, что надо отважиться просто обратиться к людям за помощью – ведь в этом нет ничего стыдного. «Я подумала, что тогда смогу воспользоваться своим шансом на выздоровление. Я должна это сделать ради своих мальчишек – они ещё маленькие».

Благотворительный фонд BeOpen, тщательно изучив ситуацию, решил открыть счет помощи Айе Вилмане.

Специально для оплаты лечения в российской клинике для Айи Вилмане до 6 ноября подключен благотворительный телефон программы «Зеленая лампа».

Телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок).

А самое главное для неё – дети. Два сына. Нил и Николай. 10 и 13 лет. Так сложилось, что 2 года назад, когда обнаружилась болезнь, Айе пришлось начинать жизнь сначала – забрать детей, уехать из места, где она раньше жила с мужем, и искать новое жилье. К счастью, мир не без добрых людей – прекрасные люди предложили пожить в Вентспилсе – очень недорого сдали 3 комнаты в старом доме. Мальчики пошли в Вентспилсе в новую школу. Cыновья составляют смысл её жизни. Последние два года из-за болезни Айя не могла работать и выполнять заказы, как раньше. Ей приходилось экономить на всем – поскольку надо заботиться о детях. А когда нужно было покупать дорогие препараты, она обратилась за помощью к друзьям.

Самое большое открытие для нее – это отзывчивость людей – близких и совершенно незнакомых. “Основное чувство, с которым я живу в последнее время – это благодарность. – говорит Айя. – Я благодарна за каждый знак внимания, предложение помощи, каждую маленькую денежку».

А на вопрос «Как дела?» эта удивительная женщина отвечает: “У меня все хорошо.” И добавляет: «Не легко, а именно хорошо».

Такое понимание жизни далось ей не сразу. Диагноз стал поводом пересмотреть всю свою жизнь и провести колоссальную работу над собой. Сейчас Айя уверена, что жизнь, по существу, — это последовательный процесс обучения.

Ангел (гравировка на стекле). Работа Айи Вилмане.

Подспорьем в борьбе с болезнью для Айи стала вера в Бога, позитивный взгляд на жизнь и поддержка близких людей. Сейчас она полна решимости бороться за жизнь – ради самой жизни и ради детей. Воля человека – это едва ли не главный залог успеха. А мы можем немного помочь этой прекрасной женщине.

СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen



Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Aijai Vilmanei

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные.

Для Айи до следующего вторника, 6 ноября, работает благотворительный телефон 90006384. Плата за звонок - 1, 42 евро.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.