Зеленая лампа |

Гости программы «Зеленая лампа» - известный художник, создатель Театра светящихся картин Виталий Ермолаев и арт-директор этого Театра Людмила Ермолаева.

Мы не выстраивали это специально, но такие совпадения часто случаются в нашей программе. Вот и сейчас: в гостях – художник, а героиня программы, которой нужна помощь, - тоже художница из Вентспилса Айя Вилмане. "Я верю в знаки. Случайностей не бывает", - отметил Виталий Ермолаев, включавший вместе с женой Людмилой Зеленую лампу для Айи.

Сразу отметим удивительный факт: практически вся нужная на лечение Айи сумма была собрана за два дня. Только благотворительных звонков было сделано более 2000.

Виталий и Людмила – вообще в "Зеленой лампе" не случайные гости. Мы познакомились с ними год назад, когда проводили акцию помощи юрмалчанке Насте, маме трехлетнего мальчика. Прочитав ее историю, Ермолаевы решили часть средств, вырученных на проходившей у них выставке, перечислить в помощь Насте. А потом они участвовали в благотворительном концерте, который проводила «Зеленая лампа» - также для Насти. И вот сейчас Виталий и Людмила побывали у нас в студии.

В данный момент в Театре светящихся картин (Inner light – внутренний свет), который находится в самом центре Юрмалы, в Майори, проходит выставка «Энергия тишины», а в декабре откроется выставка, посвященная 20-летию создания первых картин, написанных светящимися красками. Это особая технология, которую Виталий сам разработал и даже получил на эти краски патент в 2002 году. Патентное бюро, долго изучая вопрос, выяснило, что в мире нет аналогов таких картин.

Работы Виталия Ермолаева выставлялись в разных странах и городах мира. А год назад они побывали в галереях Ватикана. Целых три зала в красивом дворце в центре Рима были отданы светящимся картинам латвийского художника. 45 работ Виталий и Людмила везли в Рим на машине, лично. И это очень непросто, поскольку, кроме картин, нужно брать с собой и необходимое оборудование для специального освещения.

На выставку приходил директор всех ватиканских галерей. И удивительный факт - Виталия, человека православного, приняли в Союз католических художников Италии. ("Ничего удивительного, - улыбается он. – В католических соборах Италии есть много православных икон").

Картины Виталия меняются и преображаются прямо на глазах в зависимости от падающего света. Парусник на полотне превращается в полярную сову. Космос и звезды становятся рассветом над морем и поющими птицами. Из грота, через отверстие которого видны горизонт и волны, вдруг появляется Мадонна.

"И что-то неуловимо меняется в душе каждого, кто это видит, - рассказывает Людмила Ермолаева. – Как-то у Виталия спросили «если бы он предстал перед Богом, что бы он принес с собой?", и он ответил: "Я принес бы Книгу отзывов". Это настоящее сокровище. Люди пишут о том, что с ними происходит, когда они смотрят на светящиеся картины. И это гораздо сильнее любых наших рассказов".

В прошлом году Ермолаевы объехали со своими картинами почти всю Францию, до юга Испании. Самое необычное место, где проходила их выставка, - аббатство в городе Безье.

"Наши гранд-партнеры в Лангедоке выиграли грант на устройство выставки. Они перевели на французский язык все наши легенды, все истории картин. И муниципалитет выделил огромное здание аббатства. Мы отвезли туда 27 больших работ".

В Италии Виталий также выставлял работы в красивейшем месте на берегу моря – Позитано. Сеньор Джулио, настоятель местного католического храма, попросил написать светящимися красками Мадонну Санта Мария Асунту, покровительницу этого места. Иконе этой, хранящейся в храме Позитано, исполнилось 800 лет. Виталий вернулся в Ригу и написал Мадонну, появляющуюся в лучах света.

"Потом мы повезли эту работу в Позитано, закрепив на крыше автомобиля. Был июль. Но мы неожиданно попали в такой ливень, что весь верхний багажник залило водой... Воду мы вычерпывали ведрами, - вспоминает Людмила. – Думали, все, пропала картина. Но Виталий протер ее, и все оказалось в порядке. Никакая другая технология красок такого не выдержала бы. А сеньор Джулио пригласил нас быть его гостями в любое время. Мы жили в его апартаментах при церкви. Места потрясающие".

Путешествия в разные уголки Земли дают художнику новые идеи

Художник рассказал, как занимается живописью с детьми. Он считает всех детей талантливыми. И не раз сам удивлялся творческим идеям, которые придумывали его ученики.

В эфире мы говорили и о том, как важно верить в то, что ты делаешь. И как во многих случаях, особенно касающихся болезней, именно вера помогает выстоять и победить.

"Мой друг, с которым мы поступали в Академию художеств и потом много лет близко общались, заболел. У него оказалось онкологическое заболевание, было несколько операций, но дела уже шли совсем плохо. Когда он приехал ко мне в Юрмалу, я затащил его в Дубултскую православную церковь, - вспоминает Виталий. - Он попал на соборование (одно из семи таинств, предназначенное для исцеления души и тела). Друг прошел весь обряд соборования, который длится несколько часов, что было для меня удивительно. Мы до этого никогда не говорили с ним про религию. После этого мой друг прожил еще десять лет. Это просто чудо. Может быть, вот эта духовная связь тоже помогла ему справиться с болезнью".

Виталий и Людмила Ермолаевы пожелали нашим радиослушателям добра, света, здоровья. И обязательно – взаимопомощи. "Все вместе люди – это единый организм. Когда заболевает один, это тем или иным образом отражается на всем обществе. Поэтому нужно помогать друг другу".

Беседовали Рита Трошкина и Ольга Авдевич.

Фото - со странички Людмилы Ермолаевой в facebook

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.