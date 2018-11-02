Необходимая на оплату курса лечения сумма собрана за три дня. Спасибо всем!

Зеленая лампа |

Айя живет в Вентспилсе. Она художник по стеклу. И мама двух замечательных мальчишек – Николая и Нила – 10 и 13 лет. Два года назад ей поставили онкологический диагноз. И сейчас надо было оплатить необходимый курс лечения, на который у молодой женщины нет средств. Благотворительный фонд BeOpen, тщательно изучив ситуацию, решил открыть счет помощи Айе Вилмане.

Программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала историю Айи Вилмане во вторник. За 3 дня в помощь Айе было собрано 9037 евро. На ее целевой счет в фонде BeOpen поступило 4819 евро. Плюс было сделано 3375 благотворительных звонков на сумму 4218 евро.

Спасибо всем!

Айя искала разные варианты лечения и нашла в России медицинский центр, в котором комплексно с пациентами работают онкологи, иммунологи, микробиологи и клинические психологи. Специалисты клиники изучили Айины медицинские документы и разработали индивидуальную схему лечения на 3 месяца. На комплексный курс необходимо как минимум 6000 евро (включая дорогу). Для Айи это невероятные деньги. Ее пенсия по инвалидности – 90 евро. Теперь благодаря собранным средствам Айя сможет отправиться на лечение.

С поступивших на целевой счет денег не берутся никакие проценты и отчисления. Все средства используются напрямую только на оплату счетов на лечение.

А ещё Айе очень нравится создавать ангелов - их у неё целая команда (на фото - её художественные работы - гравировка по стеклу). Все они воздушные и хрупкие, как льдинки. Cейчас, чтобы держаться и лечиться, она мысленно просит у них поддержки

Ангел (гравировка на стекле). Работа Айи Вилмане.

Подспорьем в борьбе с болезнью для Айи стала вера в Бога, позитивный взгляд на жизнь и поддержка близких людей. Сейчас она полна решимости бороться за жизнь – ради самой жизни и ради детей. Воля человека – это едва ли не главный залог успеха. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу помочь этой прекрасной женщине.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" прикреплен к целевому сету Айи Вилмане до 6 ноября. Все поступившие от звонков средства будут приплюсованы к счету Айи на оплату лечения.

Благотворительный фонд BeOpen

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.