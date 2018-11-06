Зеленая лампа |

Большое спасибо всем, кто помогал!

Для лечения художницы из Вентспилса Айи Вилмане, мамы двух мальчиков, о которой программа "Зеленая лампа" рассказала в прошлый вторник, собрано за неделю 12406 евро. В том числе, было сделано 3942 звонка на благотворительный телефон на сумму 4926 евро. Айя уже отправилась на лечение в медицинский центр в России. Все перечисленные на счет деньги в полном объеме пойдут на лечение и реабилитацию Айи. Она передает всем, кто участвовал в ее судьбе, огромную благодарность и пожелания здоровья и счастья. Мы будем сообщать вам, как у нее идут дела.

История Айи Вилмане здесь.