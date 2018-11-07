Зеленая лампа |

До 13 ноября в помощь 16-летней Лере Якимовой работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Леры во вторник. За день в помощь девочке было собрано 776 евро. В том числе сделано 489 звонков на благотворительный телефон на сумму 611 евро.

Лерочке Якимовой – 16 лет. Она маленькая, хрупкая. Самостоятельно ходить она начала только этим летом. Сначала – первые неуверенные шаги от коляски до мамы. Потом по коридору - уже увереннее. Сейчас она может пройти от своего дома до остановки автобуса, которая ровно напротив подъезда. Лера знает, что большие расстояния начинаются с маленьких шагов. И это касается не только ходьбы, но и жизни во всех смыслах. Такие мудрости редко приходят к людям просто так, как правило, даются после тяжелых испытаний.

Лере очень нужна помощь, чтобы оплатить важную реабилитацию в медицинском центре Минска. Реабилитации должны быть постоянными. Стоимость одного курса - около 750 евро. Таких курсов нужно, как минимум, четыре. Общая стоимость – 4500 евро (с дорогой и проживанием). Мы можем помочь этой замечательной девочке.

До 13 ноября для Леры будет работать благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Валерии Якимовой. До 13 ноября помощь можно перечислить [ЗДЕСЬ]

Борьба с болезнью

Девочка заболела в 2,5 года. Случилось все неожиданно для родителей. Сначала высокая температура, скорая, больница. Там сделали анализ крови, и глаза у врачей округлились. Мама Леры услышала страшные слова: подозрение на лейкоз.

Диагноз подтвердился. И начались бесконечные мучительные процедуры, лечение, потом осложнения на печень. Рецидивы. В больнице девочка с мамой тогда провели полгода. Потом еще полтора года Леру лечили дома. Но прогнозы оказались плохие. Врачи сообщили, что нужна трансплантация костного мозга. Леру выписали домой. "Ищите клинику за границей, которая вас возьмет", - сказали маме.

Как все это переживала мама Наташа, невозможно представить. "Не могла долго поверить, что такое случилось с моей дочерью, - говорит она. – чень печально в такой ситуации, что важную информацию получить от кого-то было почти невозможно: как лечить, где лечить? – ничего этого мы не знали. - Стали искать клинику. И наконец Леру согласилась принять специализированная клиника в Будапеште".

Государство оплатило операцию трансплантации. Но расходов было безумно много – нужно было оплатить донора и сам материал для пересадки, доставку его в клинику, анализы, дорожные расходы и проживание в Будапеште. И, конечно, последующие тяжелые реабилитации. Родители в панике стали искать деньги на все это. Очень быстро, по бросовой цене, продали домик, который они начали строить в Дрейлини. И отправились в Венгрию. С надеждой.

Там они провели шесть месяцев. Лера лежала в стерильном боксе, а родители посменно дежурили возле дочки. Ей тогда было 4 года.

Когда вернулись домой, начались проблемы с кожей, появились пятна, кожа просто сползала с рук, ног и лица. Это было мучительно. Потребовалось новое лечение в Будапеште. Всего они там провели еще 10 месяцев. Лера, у которой пострадало 50% кожи, лежала в бинтах. За это время стянулись сухожилия на руках и ногах, и она перестала ходить. Как констатировали врачи – клетки донора оказались активнее, чем собственные.

Весь мир в наших руках

"Тем не менее со временем случился прорыв. Мы выкарабкались. Понемногу все начало заживать, когда Лере было уже 13 лет, - говорит мама. – С Божией помощью Лера начала оживать".

Наташа очень благодарна всем людям, которые помогали им в тот период. И Латвийскому детскому фонду, который оплачивал многие процедуры.

"Ужасно было то, что опять-таки никакой полезной информации нам никто не давал. Все приходилось узнавать самим, многое случайно, - рассказывает Наташа. - Например, не знали даже, что Лере полагалась реабилитация в Вайвари по госпрограмме, об этом нам сказала одна из мам в детской больнице. Не знали, что можно встать на очередь на инвалидную коляску. Я долго возила ее в обычной детской колясочке".

Леру трудно застать плачущей или жалующейся на жизнь. Она улыбчивая и очень доброжелательная. Но еще недавно это был замкнутый ребенок, углубленный в свои недетские мысли. "Бывали случаи, когда Леру просто травили, дразнили, - говорит мама Наташа. - Дети бывают жестокими, они не всегда понимают, что больной человек может выглядеть не так, как другие". Но Лера учится не обращать внимания и не обижаться.

Когда наконец Лера попала на курс реабилитации в центр "Вайвари", там она познакомилась с Беатой Соловей, преподавателем из Латвийской Христианской академии. Беата проводила для больных детей занятия по рисованию. Лера увлеклась и начала рисовать, делать инсталляции, лепить. А потом, когда немножко окрепла, мама стала ее возить на уроки рисования уже в Академию. Леру приняли на курсы иконописи – у нее есть явные способности и огромное желание. У нее уже целая серия написанных миниатюр на темы икон. И несколько маленьких икон, созданных своими руками.

В прошлом году две работы Леры участвовали в благотворительной ярмарке The Art of Giving Project, которую организует в Нью-Йорке экс-рижанка, а ныне сотрудник ООН Anna Litvak. Лера вылепила маленький земной шар, лежащий в ладонях, и назвала это: "Весь мир – в наших руках".

Эта удивительная девочка читает Омара Хайама, учится писать иконы, изучает корейский язык и мечтает стать адвокатом. Но главное – она как самый настоящий боец сражается с очень серьезным заболеванием, выпавшим на ее долю.

Миниатюры, сделанные Лерой.

Никогда не сдаваться

Сейчас семья снимает квартиру, своего жилья у них нет. Лера занимается на домашнем обучении. Она много читает. Целая кипа книг лежит рядом с ней на диване, а сверху – любимый Омар Хайям и книга про Леонардо да Винчи. Вокруг – бумага, наброски, краски... Она изучает художественные альбомы и много работает.

Неожиданное увлечение корейским языком началось с корейской песни. Лере так понравилось, что она стала изучать историю Кореи и искать себе преподавателя. Занимается она на курсах при Латвийском университете. Но даже когда ездила на реабилитацию в Минск, чтобы не прерывать занятия, написала просьбу ректору Белорусского университета, и там ей выделили учителя корейского на время лечения.

"Как бы трудно ни было, нужно верить и понимать, что жизнь – это лучший подарок, - считает 16-летняя Лера. - Пока ты сам не признаешь поражения, тебя не победят. А я никогда не сдамся. Не получается что-то – посидел, поплакал, вставай и иди дальше".

"Она у нас никогда в куклы не играла, - улыбается мама. – Был игрушечный лев по имени Вова. Проехал с Лерой по всем больницам. Она с ним не расставалась".

"А как ты считаешь, в нашем мире достаточно любви?» - спросили мы Леру. И она серьезно ответила: "Любви много, но не достаточно. Надо очень ценить все это. И делиться радостью - и так, по цепочке, радость передается от одного к другому. А у любви нет края, она бесконечна..."

Лере Якимовой очень нужна помощь, чтобы оплатить четыре важных курса реабилитации в медицинском центре Минска (там оказалось дешевле, чем в других местах). Они ездили туда с мамой уже несколько раз, и результаты очень обнадеживают. Лера начала потихоньку ходить.

Чтобы закрепить это умение и двигаться дальше, реабилитации должны быть постоянными. Стоимость одного интенсивного курса – 750 евро ( без дороги и проживания). Таких курсов нужно, как минимум, четыре. Общая стоимость – около 4500 евро (с дорогой и проживанием). Мы можем помочь этой замечательной девочке.

Всю неделю до 13 ноября будет работать для Леры благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Валерии Якимовой. До 13 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Valērijai Jakimovai

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Лера получит на лечение в полном объеме.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.