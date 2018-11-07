Зеленая лампа |

Телефон 90006384 (1,42 евро) до 13 ноября работает в помощь 16-летней Лере Якимовой, чтобы она встала на ноги

Наше знакомство с Лерой Якимовой началось с удивительной истории. Два года назад гостья одной из программ "Зеленая лампа" актриса Мирдза Мартинсоне рассказала в эфире о больной девочке Лере, много лет замкнутой в четырех стенах. Лерочке очень нужен был телевизор – свой у нее сломался, а для нее это "окно в мир". Собственно, Мирдза узнала о Лере из рассказа водителя такси Сандры, которая везла ее на радио.

Мы обещали Мирдзе написать об этом, но даже не успели этого сделать. Во время эфира позвонил рижанин Владислав, который сразу же решил подарить девочке телевизор. На следующий день подарок был уже у Леры.

Сам Владислав из скромности даже не стал о себе ничего рассказывать. Мы знаем только, что у него трое детей, и он, вместе с партнером по работе, постоянно помогает маленькому детскому дому. Узнав об этом, Мирдза Мартинсоне по телефону призналась в любви Владиславу, совершенно незнакомому человеку, мгновенно пришедшему на помощь совершенно незнакомой девочке.

Так заработала цепочка добра, начавшаяся с актрисы Мирдзы и водителя Сандры. Присоединяйтесь!

Лера с мамой и подругой семьи Сандрой.

Лера не сдается

Лерочке Якимовой – 16 лет. Первые самостоятельные шаги после многолетней тяжелой болезни она сделала только этим летом.

Девочка заболела в 2,5 года. Сначала высокая температура, скорая, больница. Там сделали анализ крови, и глаза у врачей округлились. Мама Леры услышала страшные слова: подозрение на лейкоз.

Диагноз подтвердился. И начались бесконечные мучительные процедуры, лечение, потом осложнения на печень. Рецидивы. В больнице девочка с мамой провели полгода. Потом еще полтора года Леру лечили дома. Врачи сообщили, что нужна трансплантация костного мозга. «Ищите клинику за границей, которая вас возьмет», - сказали маме.

Леру согласилась принять специализированная клиника в Будапеште. Государство оплатило операцию трансплантации. Но расходов было безумно много – нужно было оплатить донора и сам материал для пересадки, доставку его в клинику, анализы, дорожные расходы и проживание в Будапеште. И, конечно, последующие реабилитации. Родители в панике стали искать деньги, быстро, по бросовой цене, продали домик, который они начали строить в Дрейлини. И отправились в Венгрию. Там они провели полгода.

Лера лежала в стерильном боксе, а родители, сменяя друг друга, дежурили возле девочки. Когда вернулись домой, начались проблемы с кожей, которая просто сползала с рук, ног и лица. Потребовалось новое лечение в Будапеште. Еще 10 месяцев. Лера, у которой пострадало 50% кожи, лежала в бинтах. За это время стянулись сухожилия на руках и ногах, и она перестала ходить. Как констатировали врачи – клетки донора оказались активнее, чем ее собственные.

"Тем не менее со временем случился прорыв. Мы выкарабкались. Понемногу все начало заживать, когда Лере было уже 13 лет, - говорит мама. – С Божией помощью Лера начала оживать".

Сейчас эта удивительная девочка читает Омара Хайама, воспитывает таксика Мишу, учится писать иконы, изучает корейский язык и мечтает стать адвокатом. Но главное – она как самый настоящий боец сражается с очень серьезным заболеванием, выпавшим на ее долю.

Лера очень красиво рисует, лепит, делает инсталляции и учится иконописи.

Лере Якимовой очень нужна помощь, чтобы оплатить реабилитацию в медицинском центре Минска (там оказалось дешевле, чем в других местах). Они ездили туда с мамой уже несколько раз, и результаты очень обнадеживают. Лера начала потихоньку ходить. Чтобы закрепить это умение и двигаться дальше, реабилитации должны быть постоянными. Стоимость одного интенсивного курса – примерно 750 евро (без дороги и проживания). Таких курсов нужно, как минимум, четыре. Общая стоимость – около 4500 евро. Мы можем помочь Лерочке.

Это подарок, который Лера сделала своими руками для радио Baltkom.

Всю неделю до 13 ноября будет работать для Леры благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Валерии Якимовой. До 13 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Valērijai Jakimovai

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Лера получит на лечение в полном объеме.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.