Зеленая лампа |

Гости программы – шоумен и актер Стас Флоренцев и клоун-мим, лидер и продюсер театра пантомимы "Мимиричи" Игорь Иващенко. Коллеги по сцене, большие друзья, а с недавних они еще и снимаются вместе в кино. Сыграли уже в трех кинопроектах.

Вообще-то Стас и Игорь – геройские герои. Накануне радиопрограммы они целый вечер, посвященный 30-летнему юбилею творческой деятельности Флоренцева, отработали на сцене Дома конгрессов. Утром и днем Стас провожал участников программы, разлетавшихся по своим городам и весям. Отвечал на бесконечные звонки, принимал поздравления, подводил итоги...Отдохнуть никто не успел.

А в 16 часов они с Игорем Иващенко, два хорошо всем знакомых профи шоу-бизнеса, уже появились в эфире "Зеленой лампы", чтобы поддержать совершенно незнакомую им девочку Леру, которая борется с тяжелой болезнью.

И первое, о чем хотелось с ними говорить – это о дружбе. Смотрите сами! Мы перечислим. К Стасу на праздник слетелись друзья из разных стран и городов: Максим Леонидов (бит-квартет "Секрет") из Питера, Камиль Ларин ("Квартет И") из Москвы, Борис Барский ("Маски-шоу") из Одессы, Игорь Иващенко ("Мимиричи")) из Киева, Валерий Дайнеко ("Песняры") из Минска, Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов ("Несчастный случай") из Москвы.

Фото со страницы С.Флоренцева в социальной сети facebook

Все эти звезды объявились на рижской сцене, бросив на день важные дела – поддержать друга своими выступлениями, песнями и невероятно смешными рассказами. Флоренцев сумел всех объединить в своем родном городе. Просто готовый сериал "Как дружат мужчины.Рижская версия".

И, знаете, это не комплимент гостям программы, это констатация факта, который нас поразил. Оказывается, так бывает. И пусть так будет.

Зеленый нос – это к удаче!

Ну а нам особенно повезло. Игорь Иващенко чуть задержался в Риге, благодаря чему радиослушатели "Зеленой лампы" получили уникальный шанс услышать, как клоун-мим заговорил. На сцене-то он всегда молчит.

Удивительное дело, фронтмен и продюсер театра пантомимы "Мимиричи" объехал со своим театром около 50 стран, выступал на Бродвее, работал с такими звездами, как The Rolling Stones, Scorpions, Джордж Майкл, Принс, Кайли Миноуг, Джина Лоллобриджида, Линда Эвангелиста и доугие, но при этом никакой звездности в общении, он открытый, простой, улыбчивый. Настоящие клоуны - именно такие.

"Зеленый, кстати, - цвет нашего мира, - отметил Игорь, поглядывая на Зеленую лампу и попивая зеленый чай из кружки. – И на улице, если горит «зеленый» на светофоре, значит – вперед!". И немедленно надел прямо в эфире свой знаменитый ЗЕЛЕНЫЙ клоунский нос (который он, кстати, сам придумал, по поводу чего Юрий Никулин отметил, что это революция) и прочие "доспехи" мима – парик и шляпу. Преображение состоялось.

И как, скажите, можно ли ему не поверить? Если однажды на концерте "Мимиричи" одна из зрительниц, беременная, так смеялась, что роды начались у нее прямо в зале.

"Начали уже второе отделение, зал смеется, и вдруг директор сигналит: "Стоп! Стоп! Остановите концерт! У нас роды". Новорожденную девочку назвали Настей. А потом мы всем составом отправились к ней в роддом в гриме и костюмах. "Стояли и кричали под окном: "Настя! Настя!" к удивлению и восторгу всех молодых мам и медперсонала", - рассказал Игорь.

Не теряйте времени зря!

«Смех не только помогает жить, он лечит и вообще делает чудеса!» - констатировали наши гости. И убедиться в этом может каждый, потому что в феврале "Мимиричи" приедут на гастроли в Латвию. Лера Якимова уже приглашена.

А Стас Флоренцев добавил: "Добрые вещи надо успевать делать вовремя, когда это актуально. Чтобы потом не жалеть: мог подарить - но не подарил, мог улыбнуться - но не улыбнулся, мог не писать гадость кому-то в социальной сети - но не удержался ... Или вот, например, можешь набрать номер телефона 90006384 и помочь кому-то своим звонком, в данном случае – рижской девочке Лере - так сделай это. Не теряй времени! Стоимость одного звонка – 1,42 евро - меньше цены чашечки кофе. И для кого-то важен каждый звонок".

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.