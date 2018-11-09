Зеленая лампа |

До 13 ноября в помощь 16-летней Лере Якимовой работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Валерии Якимовой. До 13 ноября помощь можно перечислить [ЗДЕСЬ]

"Любви много, но не достаточно. Надо очень ценить все это. И делиться радостью - и так, по цепочке, радость передается от одного к другому. А у любви нет края, она бесконечна..." - так считает 16-летняя рижанка Лера Якимова. С детства она тяжело больна. А ходить начала только летом этого года. Но девочка борется и не собирается сдаваться.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Леры во вторник. В помощь девочке уже собрано 3159 евро. В том числе сделано 972 звонка на благотворительный телефон на сумму 1214 евро. Спасибо всем!

Лере очень нужна помощь, чтобы оплатить важную реабилитацию в медицинском центре Минска. Реабилитации должны быть постоянными. Стоимость одного курса - около 750 евро. Таких курсов нужно, как минимум, четыре. Общая стоимость – 4500 евро (с дорогой и проживанием). Мы можем помочь этой девочке.

До 13 ноября для Леры будет работать благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Борьба с болезнью

Лера тяжело заболела в 2,5 года. Сначала высокая температура, скорая, больница. Там сделали анализ крови, и мама Леры услышала страшные слова: подозрение на лейкоз.

Диагноз подтвердился. И начались бесконечные мучительные процедуры, лечение, потом осложнения на печень. Рецидивы. В больнице девочка с мамой тогда провели полгода. Прогнозы оказались плохие. Потребовалась трансплантация костного мозга, которую можно было сделать только за границей. Леру согласилась принять специализированная клиника в Будапеште".

Государство оплатило операцию трансплантации. Но расходов было безумно много – нужно было оплатить донора и сам материал для пересадки, доставку его в клинику, анализы, дорожные расходы и проживание в Будапеште. И, конечно, последующие тяжелые реабилитации. Родители в панике стали искать деньги на все это. Очень быстро, по бросовой цене, продали свое жилье. И отправились в Венгрию.

Там они провели полгода. Лера лежала в стерильном боксе, а родители посменно дежурили возле дочки. Ей тогда было 4 года.

Когда вернулись домой, начались проблемы с кожей, которая просто сползала с рук, ног и лица. Это было мучительно. Потребовалось новое лечение в Будапеште. Еще 10 месяцев. Лера, у которой пострадало 50% кожи, лежала в бинтах. За это время стянулись сухожилия на руках и ногах, и она перестала ходить. Как констатировали врачи – клетки донора оказались активнее, чем собственные.

"Тем не менее со временем случился прорыв. Мы выкарабкались. Понемногу все начало заживать, когда Лере было уже 13 лет, - говорит мама. – С Божией помощью Лера начала оживать".

Наташа очень благодарна всем людям, которые помогали им в тот период. И Латвийскому детскому фонду, который оплачивал многие процедуры.

"Ужасно было то, что никакой полезной информации нам никто не давал. Все приходилось узнавать самим, многое случайно, - рассказывает Наташа. - Например, не знали даже, что Лере полагалась реабилитация в Вайвари по госпрограмме, об этом нам сказала одна из мам в детской больнице. Не знали, что можно встать на очередь на инвалидную коляску. Я долго возила ее в обычной детской колясочке".

Леру трудно застать плачущей или жалующейся на жизнь. Она улыбчивая и очень доброжелательная. Но еще недавно это был замкнутый ребенок, углубленный в свои недетские мысли.

Лера увлеклась рисованием. Когда немножко окрепла, мама стала ее возить на коляске на уроки рисования, которые проходят в Латвийской христианской академии. Леру приняли на курсы иконописи – у нее уже целая серия написанных миниатюр на темы икон. И несколько маленьких икон, созданных своими руками. Она мечтает о небольшой выставке.

Эта удивительная девочка читает Омара Хайама и книги про Леонардо Да Винчи, изучает корейский язык и хочет стать адвокатом. Но главное - она мечтает ходить. Реабилитационные курсы в клинике Минска ей очень помогают. Не хватает только средств для оплаты.

_Миниатюры, сделанные Лерой_.

Никогда не сдаваться

Сейчас семья снимает квартиру, своего жилья у них нет. Лера занимается на домашнем обучении. "Как бы трудно ни было, нужно верить и понимать, что жизнь – это лучший подарок, - считает 16-летняя Лера. - Пока ты сам не признаешь поражения, тебя не победят. А я никогда не сдамся. Не получается что-то – посидел, поплакал, вставай и иди дальше".

Лере Якимовой очень нужна помощь, чтобы оплатить четыре важных курса реабилитации в медицинском центре Минска. Реабилитации должны быть постоянными. Тогда есть результат. Стоимость одного интенсивного курса – 750 евро (без дороги и проживания). Общая стоимость – около 4500 евро (с дорогой и проживанием). Мы можем помочь этой замечательной девочке.

Всю неделю до 13 ноября будет работать для Леры благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Валерии Якимовой. До 13 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Valērijai Jakimovai

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Лера получит на лечение в полном объеме.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.