﻿ "Зеленая лампа": 16-летней Лере Якимовой очень нужна наша поддержка, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Еще один день, до вторника,в помощь 16-летней Лере Якимовой работает благотворительный телефон 90006384 (1,42 евро). До 13 ноября помощь можно перечислить [ЗДЕСЬ] Сейчас на реабилитацию девочки не хватает около тысячи евро.

Каждый наш звонок по телефону 90006384 (1,42 евро) приближает 16-летнюю Леру к ее самой заветной мечте - начать ходить самостоятельно и передвигаться без коляски.

В 2,5 года она заболела лейкозом, перенесла очень тяжелую операцию и мучительные реабилитации за границей. Чтобы лечить дочь, родители продали свое жилье и сейчас снимают квартиру. Ей было 13 лет, когда болезнь начала отступать. Лера начала оживать. Сейчас пытается делать первые шаги. Нужно продолжать, и Лере очень необходима поддержка. До нужно на реабилитацию суммы не хватает около тысячи есть. Спасибо всем, кто не прошел мимо!

Эта удивительная девочка читает Омара Хайама, учится писать иконы, изучает корейский язык и мечтает стать адвокатом. Но главное – она как самый настоящий боец сражается с очень серьезным заболеванием, выпавшим на ее долю.

"Любви много, но не достаточно. Надо очень ценить все это. И делиться радостью - и так, по цепочке, радость передается от одного к другому. А у любви нет края, она бесконечна..." - так считает Лера.

Эту икону Лера Якимова написала сама

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Леры во вторник. В помощь девочке собрано 3619 евро. В том числе сделано 1214 звонков на благотворительный телефон на сумму 1715 евро. Спасибо всем!

Лере очень нужна помощь, чтобы оплатить четыре курса реабилитации в медицинском центре Минска. Она будет ходить. Но реабилитации должны быть постоянными. Общая стоимость – 4500 евро (с дорогой и проживанием). Мы можем помочь этой девочке.

До 13 ноября для Леры будет работать благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

История Леры Якимовой ЗДЕСЬ.

"Как бы трудно ни было, нужно верить и понимать, что жизнь – это лучший подарок, - считает 16-летняя Лера. - Пока ты сам не признаешь поражения, тебя не победят. А я никогда не сдамся. Не получается что-то – посидел, поплакал, вставай и иди дальше".

Всю неделю до 13 ноября будет работать для Леры благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Валерии Якимовой. До 13 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Valērijai Jakimovai

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Лера получит на лечение в полном объеме.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.