﻿ "Зеленая лампа": поможем выздороветь маленькой принцессе Элизе, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

11-летней Элизе нужна помощь для оплаты диагностики и лечения. До 20 ноября работает благотворительный телефон 90006384 (1,42 евро).Благотворительный фонд BeOpen открыл счет для Элизы Буки. До 20 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

В ноябре Элизе исполнится 11 лет. Она красивая девочка и похожа на принцессу. И имя ей мама дала, как в сказке. Только вот судьба у нее пока что не сказочная. Элиза тяжело болеет с рождения.

Дайга с Элизой и младшей дочкой Тиной живут втроем в скромной маленькой квартире в Задвинье. Им приходится очень непросто во всех смыслах. Мама должна много работать, чтобы хватило на жизнь и лечение старшей девочки. А все свободное от работы время, она отдает детям, отложив в сторону личные желания и мечты. Она старается не думать о себе. Детям нужна спокойная и ласковая мама, поэтому Дайга улыбается. А слезы прячет внутри.

Когда верит только мама

Когда Дайга ждала первую дочку, ничто не предвещало сложностей. За две недели до родов Дайгу положили в больницу, но уже на следующий день отпусили домой, сказав, что все хорошо. Но Элиза родилась в таком тяжелом состоянии, что врачи долго не могли поставить диагноз и осторожно намекнули маме, что итог может быть печальным.

"Роды были тяжелые. Элиза долго не открывала глаза, сама не дышала, ее сразу же положили в барокамеру. А из роддома нас отправили в Детскую больницу, - вспоминает Дайга. – Кормили через зонд, ставили системы. Потом установили диагноз. Менгоэнцефалит. И связанные с этим повреждения головного мозга. Почему это случилось – не известно. Возможно, какую-то инфекцию дочка получила во время родов. Но сейчас это уже не выяснить. А в тот момент не было сил на выяснения...".

В больнице они пробыли полтора месяца. Элизе сразу дали инвалидность. Но Дайга не смогла смириться с плохими прогнозами и начала бороться за здоровье дочери. Специалисты считали, что Элиза будет лежачей. Но любовь матери и ее бесконечный труд над самым важным проектом ее жизни "Спасение дочери", сделали маленькие чудеса. В 2,5 года девочка начала ходить.

Просто невероятно, как много может сделать мать для своего больного ребенка. Это и всевозможные реабилитации по госпрограмме, и занятия дома, и рейттерапия, и дельфинотерапия. Именно после дельфинотерапии Элиза научилась сама качаться на качелях и даже села на велосипед, а после второй поездки в дельфинарий сказала первые в жизни слова.

Уже с раннего возраста у Элизы появились тяжелые нарушения в поведении. Она бывала нервной, неуправляемой, девочка могла искусать себе руки до крови, вырвать волосы, биться головой. Врачи не могли найти причины. Было подозрение на аутизм, но диагноз не подтвердился. Лекарства не помогали. Мама думала, что проблемы могли быть связаны с перенесенной в 2 года инфекцией Лайм. Тогда, после курса антибиотиков Элиза перестала говорить. Но подтверждения от врачей Дайга не получила.

Дайга стала сама изучать вопрос, начала искать альтернативные методы помощи. Нашла врача из Германии, педиатра-специалиста по диетам. Элизе сделали за границей углубленные анализы. Разработали для нее особую эко-диету, без глютена, сахара. Оказалось, такие диеты способны радикально поменять поведение. Нужно только в точности их применять. Параллельно Дайга водила дочку к остеопату, эрготерапевту, на массажи и в бассейн. Весь этот интенсивный комплекс дал свои результаты. Начались улучшения.

Материнское сердце

Когда Дайга решилась на второго ребенка, Элизе было 6 лет. Девочка очень ждала и переживала. Мама, получившая тяжелый опыт с первыми родами, волновалась, как сложится сейчас. Все, к счастью, прошло хорошо. Но после рождения сестрички нарушения в поведении Элизы усилились.

Дайга сама нашла клинику в Польше, специализирующуюся на хронических заболеваниях детей. И они отправились туда с Элизой. Дайга благодарна фонду Ziedot.lv, который тогда помог ей оплатить недешевое лечение.

В 7 лет девочка начала говорить, причем, много и быстро. Как будто хотела рассказать все, что у нее накопилось внутри за долгий период молчания. Она начала считать и читать буквы.

"Да, я понимаю, что в обычной школе Элиза вряд ли сможет учиться наравне с другими детьми. Но мы продолжаем работать. Очень важно, чтобы у нее были навыки самостоятельности и она смогла адаптироваться в обществе. А это будет непросто", - говорит Дайга. Материнское сердце особенно болит, когда приходят мысли о будущем.

Проблемы со здоровьем Элизы продолжаются. Менингит и инфекция Лайм запустили в организме серьезный воспалительный процесс. Элиза болеет часто и без температуры, это значит, что организм не борется. Продолжаются проблемы с поведением, очень похожие на аутические (но диагноз по-прежнему не установлен). Нужно серьезное обследование, чтобы найти эффективные методы лечения.

Дайга с Элизой и Тиной.

Для себя времени нет

Дайга обаятельная и красивая. По профессии она изо-педагог и переводчик с немецкого. К счастью, помогает мама, которая живет рядом. Это позволяет Дайге работать в нескольких местах, чтобы как-то тянуть своих девочек и лечить Элизу. А по ночам она рисует. У нее очень талантливые работы.

В их маленькой квартире есть еще один обитатель – очень милая кошка Пеппия, подобранная на улице и спасенная от печальной судьбы. А в бабушкиной квартире живет Пипарс. "Это абсолютно Элизин кот. Он только ее слушает, - смеется Дайга. – Тоже был найден на улице".

Дайга абсолютно все свое свободное от работы время посвящает детям. Каждый день заполнен занятиями, кружками. Элиза очень музыкальная, любит петь, учится играть на пианино и металлофоне. А маленькая Тина учится балету. Она очень трогательно заботится об Элизе, понимая, что у старшей сестры проблемы со здоровьем. Недавно они вместе с мамой даже участвовали в рижском Марафоне – небольшую дистанцию дети проехали на своих велосипедиках.

"На себя нет ни времени, ни сил, - грустно улыбается Дайга. - Даже книгу открыть некогда. У меня был такой период, когда случился развод с мужем и было особенно тяжело, я от усталости и переживаний просто «выгорела» изнутри. Спасибо нашей бабушке, она очень помогает".

Сейчас друзья Дайги - такие же, как она, молодые мамы, борющиеся за здоровье своих детей. Это большая поддержка. И в эмоциональном плане, и в плане медицинской информации, которую у нас получить практически негде. Все клиники и специалистов Дайга ищет сама по интернету и по советам знакомых мамочек, прошедших такой же путь.

Очень поддержало Дайгу участие в фотопроекте латвийского фотографа Ариты Строде-Клявини "Неудобные дети". Она не сразу решилась на фотосъемки. Но потом сказала себе - дети растут и очень быстро все проходит. Теперь у Дайги есть запечатленные моменты радости – она и дочки.

Чем помочь

Оглядываясь назад, на тот трудный путь, который уже пройден, Дайга понимает, что есть результаты, которым удивляются даже врачи. И нужно обязательно продолжать.

Помощь нужна, чтобы отвезти Элизу на обследование в английскую клинику, работающую с аутоимунными заболеваниями, чтобы установить наконец точный диагноз и найти методы лечения. Элизе также нужно пройти курс реабилитации в нейрологичеком центре "Adeli" в Словакии, специализирующемся на лечении детей с повреждениями мозга после менингита.

Стоимость этих двух программ 5800 евро. Дайга верит, что это поможет. Но ей самой не справиться.

До 20 ноября для Элизы работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Элизы Буки. До 20 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Elīzai Bukai

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Элиза получит на лечение в полном объеме.

Фото: Арита Строде-Клявиня.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.