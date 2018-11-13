﻿ "Зеленая лампа": для Леры Якимовой собрано более 4000 евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Эта удивительная девочка читает Омара Хайама, учится писать иконы, изучает корейский язык и мечтает стать адвокатом. Но главное – она как самый настоящий боец сражается с очень серьезным заболеванием, выпавшим на ее долю.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Леры в прошлый вторник. За неделю в помощь девочке собрано 4220 евро. В том числе сделано 1449 звонков на благотворительный телефон на сумму 1810 евро. Спасибо всем, кто не прошел мимо!

"Любви много, но не достаточно. Надо очень ценить все это. И делиться радостью - и так, по цепочке, радость передается от одного к другому. А у любви нет края, она бесконечна..." - так считает Лера.

В 2,5 года она заболела лейкозом, перенесла очень тяжелую операцию и мучительные реабилитации за границей. Чтобы лечить дочь, родители продали свое жилье и сейчас снимают квартиру. Ей было 13 лет, когда болезнь начала отступать. Лера начала оживать. Сейчас пытается делать первые шаги. Реабилитация, на которую мы с вами помогли собрать средства, поможет Лере начать уверенно ходить. И реализовать свои мечты.

Лера Якимова просила передать всем свою огромную благодарность:

"Я хочу выразить благодарность,всем кто помог мне, всем, кто помог другим людям,и неважно чем - деньгами, советом или просто был рядом. Важно то что ыы неранодушные. Мне кажется, что самое важное, когда ты согреваешь сердца других, тогда и ты сам согреваешься. Когда поддерживаешь и воодушевляешь других, тогда и ты получаешь поддержку в своей жизни. Я люблю вас, люди. Спасибо!"

История Леры Якимовой ЗДЕСЬ.

Благотворительный фонд BeOpen

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Лера получит на лечение в полном объеме.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.