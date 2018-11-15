﻿ "Зеленая лампа": маме 11-летней Элизы нужна помощь для лечения дочери, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

11-летней Элизе нужна помощь для оплаты диагностики и лечения. До 20 ноября работает благотворительный телефон 90006384 (1,42 евро).Благотворительный фонд BeOpen открыл счет для Элизы Буки. До 20 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

11-летня Элиза тяжело болеет с рождения.

Помощь нужна для оплаты серьезной диагностики за границей и лечения в нейрологическом центре в Словакии. Собрать нужно 5800 евро. Маме самой никак не справиться. Она просит помощи.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Элизы во вторник. За день для девочки собрано 3341 евро. В том числе был сделан 1381 звонок на сумму 1725 евро.

Дайга с Элизой и младшей дочкой Тиной живут втроем в скромной маленькой квартире в Задвинье. Им приходится очень непросто во всех смыслах. Мама должна много работать, чтобы хватило на жизнь и лечение старшей девочки. А все свободное от работы время, она отдает детям, отложив в сторону личные желания и мечты. Она старается не думать о себе. Детям нужна спокойная и ласковая мама, поэтому Дайга улыбается. А слезы прячет внутри.

Элиза родилась в таком тяжелом состоянии, что врачи долго не могли поставить диагноз и осторожно намекнули маме, что итог может быть печальным.

"Роды были тяжелые. Элиза долго не открывала глаза, сама не дышала, ее сразу же положили в барокамеру. А из роддома нас отправили в Детскую больницу, - вспоминает Дайга. – Кормили через зонд, ставили системы. Потом установили диагноз. Менгоэнцефалит. И связанные с этим повреждения головного мозга...".

Элизе сразу дали инвалидность. Но Дайга не смогла смириться с плохими прогнозами и начала бороться за здоровье дочери. Специалисты считали, что Элиза будет лежачей. Но любовь матери и ее бесконечный труд сделали маленькие чудеса. В 2,5 года девочка начала ходить.

Просто невероятно, как много может сделать мать для своего больного ребенка. Это и всевозможные реабилитации по госпрограмме, и занятия дома, и рейттерапия, и дельфинотерапия. Именно после дельфинотерапии Элиза научилась сама качаться на качелях и даже села на велосипед, а после второй поездки в дельфинарий сказала первые в жизни слова.

Уже с раннего возраста у Элизы появились тяжелые нарушения в поведении. Она бывала нервной, неуправляемой, девочка могла искусать себе руки до крови, вырвать волосы, биться головой. Врачи не могли найти причины. Было подозрение на аутизм, но диагноз не подтвердился. Лекарства не помогали.

Дайга стала сама изучать вопрос, начала искать альтернативные методы помощи. Нашла врача из Германии, педиатра-специалиста по диетам. Элизе сделали за границей углубленные анализы. Разработали для нее особую эко-диету, без глютена, сахара. Оказалось, такие диеты способны радикально поменять поведение. . Параллельно Дайга водила дочку к остеопату, эрготерапевту, на массажи и в бассейн. Весь этот интенсивный комплекс дал свои результаты. Начались улучшения.

Дайга с Элизой и Тиной.

Материнское сердце

Когда Дайга решилась на второго ребенка, Элизе было 6 лет. Девочка очень ждала и переживала. Но после рождения сестрички нарушения в поведении Элизы усилились.

Дайга сама нашла клинику в Польше, специализирующуюся на хронических заболеваниях детей. И они отправились туда с Элизой. В 7 лет девочка начала говорить, считать и читать буквы.

"Да, я понимаю, что в обычной школе Элиза вряд ли сможет учиться наравне с другими детьми. Но мы продолжаем работать. Очень важно, чтобы у нее были навыки самостоятельности и она смогла адаптироваться в обществе. А это будет непросто", - говорит Дайга. Материнское сердце особенно болит, когда приходят мысли о будущем.

Проблемы со здоровьем Элизы продолжаются. Элиза болеет часто и без температуры, это значит, что организм не борется. Продолжаются проблемы с поведением, очень похожие на аутические (но диагноз по-прежнему не установлен). Нужно серьезное обследование, чтобы найти эффективные методы лечения.

Дайга по профессии изо-педагог и переводчик с немецкого. К счастью, помогает мама, которая живет рядом. Это позволяет Дайге работать в нескольких местах, чтобы как-то тянуть своих девочек и лечить Элизу. А по ночам она рисует. У нее очень талантливые работы.

Все клиники и специалистов Дайга ищет сама по интернету и по советам знакомых мамочек, прошедших такой же путь. Оглядываясь назад, Дайга понимает, что есть результаты, которым удивляются даже врачи. И нужно обязательно продолжать.

Помощь нужна, чтобы отвезти Элизу на обследование в английскую клинику, работающую с аутоимунными заболеваниями, чтобы установить наконец точный диагноз и найти методы лечения. Элизе также нужно пройти курс реабилитации в нейрологическом центре "Adeli" в Словакии, специализирующемся на лечении детей с повреждениями мозга после менингита.

Стоимость этих двух программ 5800 евро. Дайга верит, что это поможет. Но ей самой не справиться.

До 20 ноября для Элизы работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Элизы Буки. До 20 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Elīzai Bukai

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Элиза получит на лечение в полном объеме.

Фото: Арита Строде-Клявиня.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.