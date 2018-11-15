﻿ Фотограф Арита Строде-Клявиня и ее проект "Неудобные дети", Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Фотохудожник и автор проекта "Неудобные дети" Арита Строде-Клявиня в программе "Зеленая лампа"

Арита – фотограф семейный и праздничный. Свадьбы, юбилеи, разные торжественные события – ее обычная работа. И вдруг появляется проект, где участвуют мамы "особенных" детей. Как родилась эта идея?

"Примерно два года назад я снимала семью мальчика Мадарса, у которого синдром Дауна. И мне сказали: а почему бы не сделать такой проект и с другими семьями? Я разместила объявление на своей страничке в сети facebook, и за несколько дней мне написало очень много людей. Название пришло быстро. Оно очень точное. Такие дети – действительно неудобны для нашего общества, и для медиков тоже. Их не замечают. Или наоборот – слишком замечают. Например, в магазине и общественном транспорте люди думают, что ребенок просто невоспитанный, раздражаются, делают замечания. А ребенок просто болен. Но всем же этого не объяснить. Такая реальность у нас, к сожалению", - рассказала Арита.

Всего в проекте 15 сюжетов, 15 семей. Что есть общего у этих мам?

"Наверное, нереальная сила. Ими можно только восхищаться. Многие из этих мам впервые публично решились показать себя и своего ребенка. Но они очень хотели иметь красивые фотографии на память. И, конечно, это был вызов для каждой из них. Объявить о себе, привлечь внимание к тому, что они есть. Им понравилось, что я буду показывать детей красивыми, не вызывать жалость специально. А мне хотелось показать, сколько любви в этих семьях".

"Спасибо, Арита, мы себя такими не знали", - эти отзывы можно найти на страничке Ариты. Благодаря этому проекту, многие мамы просто подружились и помогают друг другу. Это помогает им справиться с тяжелыми обстоятельствами и поверить, что в мире, несмотря на проблемы и болезни, много хорошего.

"Добрые дела возвращаются. Я очень надеялась, что мой проект тоже запустит такую цепочку добра", - говорит Арита. Сейчас она готовит выставку "Неудобные дети". Выставка пройдет а марте – в Елгаве и в городах, где живут семьи, участвующие в проекте.

Страничка фотопроектов Аритына Фейсбуке.

Зеленую лампу мы включали для 11-летней Элизы, которой нужна помощь для оплаты диагностики и серьезного лечения. Элиза, ее мама Дайга и младшая сестричка Тина – тоже участники проекта Ариты Строде-Клявини "Неудобные дети". Вот они.

До 20 ноября для Элизы работает благотворительный телефон 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для Элизы Буки. До 20 ноября помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.