﻿ "Зеленая лампа": для лечения 11-летней Элизы собрана нужная сумма, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Для 11-летней Элины Буки собрана практически вся нужная на лечение сумма. Большое спасибо всем, кто не прошел мимо чужой беды!

Дайга с Элизой и младшей дочкой Тиной живут втроем в скромной маленькой квартире в Задвинье. Им приходится очень непросто во всех смыслах. Мама должна много работать, чтобы хватило на жизнь и лечение старшей девочки. А все свободное от работы время, она отдает детям, отложив в сторону личные желания и мечты. Она старается не думать о себе. Детям нужна спокойная и ласковая мама, поэтому Дайга улыбается. А слезы прячет внутри. Сейчас, благодаря вашей помощи, мама Элины может вздохнуть спокойнее.

Помощь нужна для оплаты серьезной диагностики за границей, а также курса лечения в нейрологической клинике "Adeli" в Словакии.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Элизы во вторник. За четыре дня для девочки собрано 5582 евро. В том числе было сделано 1823 звонка на сумму 2278 евро.

Мама девочки сердечно благодарит всех, кто помог ее дочери!

Подобная история Элизы ЗДЕСЬ.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Элизы до 20 ноября. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Дайга с Элизой и младшей дочкой Тиной.

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Элиза получит на лечение в полном объеме.

Фото: Арита Строде-Клявиня.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.