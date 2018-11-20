﻿ "Зеленая лампа": помогаем исполнить мечты особенных детей, Mixnews.lv

С нашей помощью 9 конкретных особенных детей из Риги и Валмиеры смогут получить подарки, которые украсят их жизнь.

Зеленая лампа |

Благотворительный ТЕЛЕФОН 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок) до 27 ноября подключен к счету специального проекта "Помогаем воплотить мечты особенных детей".

Детские мечты – особая тема. В обычных семьях их стараются воплотить сами родители. Но у особых детей, которые живут с тяжелым недугом, совсем другие мечты, и далеко не всегда эти мечты так просто претворить в жизнь.

Благотворительный фонд BeOpen начал новую благотворительную программу

"Помогаем воплотить мечты особенных детей".

Ее задача – порадовать детей, на долю которых выпало много боли, cлез, грусти и переживаний, подарить им положительные эмоции, помочь стать самостоятельнее и увереннее в себе.

Проект продлится в течение всего 2019-го года. Первые участники проекта - 9 детей с нарушением двигательных функций. Каждый из нас может присоединиться к этому доброму делу.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный СЧЕТ для проекта «Поможем осуществить мечты особенных детей». Помощь можно перечислить по ссылке ЗДЕСЬ

Велосипед мечты

Первыми в проекте запланировано исполнить мечты четверых малышей из Риги и Валмиеры - троих деток с нарушениями двигательных функций и шестилетней девочки с синдромом Дауна. Все они мечтают о своем особом трехколесном велосипеде, который позволит им почуствовать себя также, как их здоровые сверстники.

Велосипед будет оснащен специальными креплениями для стоп и опорой для спины. Дополнительно он оборудован электроприводом, чтобы продолжать движение, когда ножки устанут крутить педали. Латвийское социальное предприятие не просто производит специальные велосипеды, но и адаптирует их к каждому ребенку индивидуально – с учетом рекомендаций физиотерапевтов и реабилитологов.

В зависимости от оснащения и потребностей ребенка один такой велосипед стоит от 900 до 1500 евро.

Велосипед оснащен особыми приспособлениями. Cидения могут быть сконструированы как поддерживающее кресло с фиксирующими ремнями для конкретного участка позвоночника. Колеса у велосипеда большого диаметра , поэтому он прекрасно держит равновесие и баланс в движении. Рама на велосипеде закреплена так, что дает возможность просто садиться и сходить с велосипеда. Для безопасного и устойчивого вождения предусмотрен низкий центр тяжести.

Езда на таком велосипеде помогает развивать вестибулярный аппарат, гибкость суставов, укрепить мышцы ног, развить мышечный тонус всей спины, мобилизовать и стимулировать суставы и работу сердца,улучшить кровообращение, а так же разработать координацию движения.

Тренировка на таком велосипеде очень хорошо помогает вырабатывать у ребенка шаговые движения. Так что это не просто развлечение, но и своего рода реабилитационный тренажер. В комплексе с другими занятиями и курсами лечения такой велосипед дает ШАНС ребенку начать ходить более уверенно и держать равновесие при ходьбе.

СЧЕТ ПОМОЩИ для приобретения специальных велосипедов по ссылке ЗДЕСЬ

Проект «Красота» для девочек в инвалидных креслах

Ещё одна идея проекта – подарить 5 девочкам подросткогового возраста красивое приключение в духе сказки про Золушку.

Каждая девочка в 15-17 лет мечтает о красивых платьях и украшениях, хочет найти свой стиль в одежде, поменять прическу, научиться делать красивый макияж... Девочка, которая не расстается с креслом-каталкой, как правило, даже и не осмеливается мечтать о подобном.

Очень красивое 2-минутное видео о том, как НУЖНО ВЕРИТЬ В МЕЧТУ - из экранизации "Золушки" студией Дисней (2015 г.)

Проект «Помогаем воплотить мечты особенных детей» организует для пятерых девочек серию лекций и мастер-классов - c индивидуальными консультациями стилистов и парикмахеров. Это будет «преображение» не только внешнее, но и внутреннее: психологи и психотерапевты проведут занятия, которые помогут девочкам «расправить крылья» - преодолеть замкнутость, перестать стесняться своей болезни, научиться находить положительные моменты даже в самых сложных ситуациях.

До 27 ноября благотворительный телефон 90006384 подключен к счету проекта «Поможем осуществить мечты особенных детей». В проекте участвуют 9 конкретных детей из Риги и Валмиеры. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет для проекта «Поможем осуществить мечты особенных детей».

Помощь можно перечислить ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для поддержки: Благотворительный фонд BeOpen Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, projekts īpašo bērnu sapņiem

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Вся сумма пойдет на приобретение подарков и оплату конкретных услуг в рамках проекта "Исполнение мечты" для конкретных детей с тяжелыми диагнозами.

Подарки, которые получат дети в рамках этого проекта, не просто доставят им радость, но смогут реально изменить их жизнь к лучшему. А это по цепочке облегчит жизнь ещё нескольких десятков человек – родных и близких этих детей, которые ежедневно и ежечасно борются с болезнью.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.