﻿ "Зеленая лампа": на лечение 11-летней Элизы Буки собрано 7 534 евро, Mixnews.lv

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Зеленая лампа |

С 13 по 20 ноября на лечение и реабилитацию 11-летней Элизы Буки были собраны 7534 EUR, благотворительный телефон принял 2183 звонка. Сейчас уже мама Элизы может планировать следующий большой шаг к стабилизации состояния здоровья дочки.Всем всем - большое спасибо! (На фото - Элиза с младшей сестричкой Тиной).

Мама Дайга с Элизой и младшей дочкой Тиной живут втроем в скромной маленькой квартире в Задвинье. Им приходится очень непросто во всех смыслах. Мама должна много работать, чтобы хватило на жизнь и лечение старшей девочки. А все свободное от работы время, она отдает детям, отложив в сторону личные желания и мечты. Она старается не думать о себе. Детям нужна спокойная и ласковая мама, поэтому Дайга улыбается. А слезы прячет внутри. Сейчас, благодаря вашей помощи, мама Элины может вздохнуть спокойнее.

Помощь нужна для оплаты серьезной диагностики за границей, а также курса лечения в нейрологической клинике "Adeli" в Словакии.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Элизы во вторник. За неделю было собрано 7 с половиной тысяч евро. Этой суммы хватит также на дополнительную реабилитацию после поездки в Словакию.

Мама девочки сердечно благодарит всех, кто помог ее дочери!

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Дайга с Элизой и младшей дочкой Тиной.

С пожертвованных на счет денег не берутся комиссионные. Всю сумму Элиза получит на лечение в полном объеме.

Фото: Арита Строде-Клявиня.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.