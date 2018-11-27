﻿ Актер Кирилл Зайцев: рецепт успеха и счастья, Mixnews.lv

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В гостях у программы "Зеленая лампа" побывал актер театра и кино Кирилл Зайцев

В 2016 году Кирилл, как говорится, "наутро проснулся знаменитым". Он снялся в российском фильме «Движение вверх», сыграв легенду советского баскетбола Сергея Белова, по книге которого поставлен фильм. И моментально стал любим и известен кинозрителям разных стран. А рижане хорошо знают его по ролям в Рижском русском театре им. М. Чехова, где он с 2013 года - сыграл в спекатклях "Лес", "Два джентльмена из Вероны", "Король Лир", "Княжна Мери" (Печорин) и других.

Сейчас 31-летний Кирилл востребован в кино и снимается в фильмах, которые становятся лидерами проката. А еще он человек, который точно знает, что мечты сбываются. Если, конечно, к ним приложить усилия.

Застать его в Риге трудно. В этот раз он приезжал не просто так – представлял рижанам фильм "Гоголь. Страшная месть", где в одной из частей кинотрилогии сыграл польского колдуна Казимира Мазовецкого. Рижская премьера состоялась в Доме Москвы.

На сцене нашего Рижского Русского театра мы, к сожалению, Кирилла больше не увидим. "Я очень люблю театр и свои роли, и какой-то период получалось совмещать, выстраивались мои спектакли, потом я летел в Москву и снимался там в кино. Жаль, но сейчас пришлось уйти. Играть мои роли больше не буду", - рассказал актер в эфире программы "Зеленая лампа".

Рискнуть и выиграть

Кирилл уверен, что мечты сбываются, но они должны быть очень конкретно сформулированы – чего я хочу. А еще лучше – записаны. Тогда все, что ты делаешь, двигает тебя в направлении твоей цели. Он признался, что изначально мечты стать актером и тем более сыграть баскетболиста у него не было.

"Я учился и вырос в городе Волгограде. В детстве чем только ни увлекался - игрой на гитаре, штурманским делом, даже разводил аквариумных рыбок. Было у меня и увлечение баскетболом. Но я и предположить не мог, что стану актером. Правда, все время были предпосылки, чтобы заниматься творческим делом. Я закончил Морскую академию им. Макарова. Профессия моряка связана с математикой, навигацией, судовожденим – с точными науками. Но и в Морской академии я участвовалв КВН. Кода я проходил практику на танкере в Америке, очень серьезный капитан показал рукой на полку с книгами и сказал: "Вот это ты должен прочитать"». Однажды мы стояли на мостике и смотрели вдаль. И я спросил: а есть ли в нашей профессии что-то творческое? Он ответил: "Чем меньще в нашей профессии творчества, тем лучше". Но я очень благодарен Морской академии - она мне много дала. Неизвестно, каким актером я стал бы, если бы ее не закончил".

Кирилл рассказал, что когда искал работу на берегу, он случайно наткнулся на объявление, что Рижский Русский театр приглашает дипломированных актеров. Подготовил басню, песню, отрывок. Пришел в театр показаться, хоть и не имел диплома.

"Режиссер Игорь Коняев посмотрел все и предложил мне поучиться на курсе, который он как раз набирал вместе с Еленой Игоревной Черной в Латвийской академии культуры. Никто не обещал мне, что у меня получится. Но я рискнул, попробовал и понял, что не хочу ничем в жизни заниматься, кроме актерской профессии. Вообще для меня театр – это не работа. Физически ты устаешь, но не устаешь морально, психологически. Оказывается, можно работать и получать радость. И тогда все легко. Стив Джобс говорил: "Найдите то, что вам хочется делать больше всего. И найдите человека, который готов за это давать вам деньги. Это рецепт успеха и счастья".

В роли легендарного баскетболиста Сергея Белова. Фильм "Движение вверх". Фото - из архива Кирилла Зайцева.

Как стать царем

Решение изменить жизнь было непростым. Но Кирилл считает, что нужно слушать свое сердце, выбирая дальнейший путь. За короткое время он снялся в очень известных проектах - в фильме "Движение вверх", в сериалах "Троцкий", "Годунов", "Гоголь. Страшная месть". А также играет в Московском Губернском театре у Сергея Безрукова – приглашенным актером. В спектакле "Пушкин" у него роль царя Николая I.

"Мой агент в Моске отправил меня на пробы, на кастинг к "Алисе в стране чудес". Я удивился: ну кого там буду играть? Но пошел. И так в итоге познакомился с Сергеем Безруковым, который сказал: "Не хочешь ли сыграть царя? Мне нужен царь". После репетиций я вошел в этот спектакль, и мы почти сразу отправились на гастроли. Первый раз я увидел, как художественный руководитель театра, сам играющий на сцене, держит все на высоком уровне. Какая атмосфера за кулисами. Все работает, как часы. И, конечно, интересно стоять на сцене в образе царя Николая I и слушать, как перед тобой отчитывается Пушкин, которого играет сам Сергей Безруков", - улыбается Кирилл.

Скоро на Первом Балтийском канале выйдет сериал "Коп", где Зайцев играет главную роль – американского полицейского. "В фильме я много говорю на английском и даже на китайском. Подготовка была сумасшедшая. Пришлось весь этот сценарий, каждую реплику прорабатывать - мой друг-американец переводил текст на английский, а потом делали обратный перевод на русский – получилось очень достоверно. Какая-то магия срабатывает".

На благотворительном празднике в рижском пансионате.

Добрые дела дают силы

Кирилл в "Зеленой лампе" - гость не случайный. С самого начала еще три года назад он поддерживал этот проект личным участием. Ровно три года назад, в ноябре 2015 года он ездил вместе с нами в больницу, чтобы поздравить тяжело больную девушку с днем рождения - он и его друг актер Максим Бусел спели для нее "Wonderful world". Он выступал и на новогоднем празднике в пансионате для незрячих людей. Вместе с актером Маратом Эфендиевым они исполнили такую зажигательную программу, что все обитатели пансионата, несмотря на возраст и состояние здоровья, готовы были пуститься танцевать и долго не отпускали актеров. Но говорить о своем участии в благотворительных проектах он не любит. Считает это просто естественным.

"Когда у тебя есть возможности что-то дать другим, почему – нет? Просто чувствуешь, что ты должен так сделать, и все. И даже говорить лишнее об этом не хочу. Мы не постим это в соцсетях, не рассказываем никому. Нам дано каждому – свое. Есть судьба и данность. Я считаю, что мы живем как бы в "ипотеке", и за то, что в жизни тебе дано, потом спросится. Если есть возможность выплачивать этот "кредит", надо это делать. Добрые дела дают силы. Когда вижу глаза этих людей, которым нужна поддержка, какой-то комок подступает изнутри..."

А еще Кирилл напомнил, что у Хемингуэя есть замечательный рассказ "Старик и море", где Старик говорит замечательные слова. Человека можно унизить, с ним можно сделать, что угодно. Но по большому счету его нельзя победить.

"Я желаю всем героям и друзьям программы "Зеленая лампа" помнить об этом, чтобы у вас всегда находились силы. И не забывайте о том, что хороших людей все равно больше".