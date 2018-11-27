﻿ "Зеленая лампа": поможем Рудольфу и его маме справиться с бедой, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

После тяжелой аварии 13-летнему Рудольфу Погоде из Саулкрасты нужна помощь для оплаты лечения

Рудольфу – 13 лет. Он вместе с мамой Ингой живет в Саулкрасты, в маленьком домике далеко от центра поселка, практически в лесу.Зимой, по вечерам, когда Инга возвращается с работы, здесь совсем темно, а лампы на дворе у дома перегорели. Починить их некому, муж Инги, папа Рудольфа, умер девять лет назад. Тогда мальчику было 4,5 года. Маме приходится много работать, чтобы иметь возможность лечить сына, и это нужно постоянно, чтобы справиться с последствиями тяжелой травмы, случившейся из-за автоаварии.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Рудольфа Погоды до 4 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Рудольфа. До 4 декабря любую сумму можно перечислить ЗДЕСЬ.

Авария

Беда приключилась 5 лет назад, когда Рудольф ходил во второй класс. Учился он в саулкрастской школе недалеко от дома. "Я была на работе, в своем туристическом-информационном центре, - вспоминает Инга. - Рудольфу было 8 лет. После уроков он оставался на продленку и ждал меня. Примерно в 5 вечера позвонила ему. Он знал, что ни при каких обстоятельствах нельзя выходить на улицу одному. Но тут он вдруг мне ответил: "«Мама, я вышел из школы". Потом телефон перестал отвечать. Я в панике рванула в школу, и уже подъезжая, заметила на дороге сумку сына и разбросанные перчатки... Выскочив из автомобиля, увидела, что он лежит в луже крови у входа в школу. И никого рядом нет".

Вспоминать Инге об этом тяжело. Этот день перевернул всю жизнь маленькой семьи. Как выяснилось чуть позже, 8-летний Рудольф следом за старшими ребятами, решил пойти через дорогу в кафе, чтобы истратить там свои 50 центов, сэкономленные на обедах. Когда мальчик уже возвращался обратно в школу, его сбила машина. На пешеходном переходе, у знака "Дети", в двух шагах от школы. Машина летела на такой скорости, что мальчика подборосило вверх, он пролетел метров 20, перелетел через ограду и упал возле ступенек.

Дальше – шок мамы. Скорая. Полиция. Мальчика увезли в реанимацию.

Там он пробыл 11 дней – между жизнью и смертью. Не мог самостоятельно дышать, давление упало до 40 на 60, начались судороги. Врачи ввели его в искусственную кому. Дышать Рудольф начал на 11-й день. Тогда врачи сказали Инге, что он родился второй раз.

Хождение по мукам

Сразу же после аварии было открыто уголовное дело и расследование происшествия. В деле были показания свидетелей, которые видели, что после аварии водитель подал машину назад, чтобы уменьшить расстояние "торможения".

С того момента, как только убитая горем мама пришла в себя, начались ее хождения по мукам – эспертизы, разбирательства и судебные заседания отнимали массу сил, времени и главное, - нервов.

Состояние сына было очень тяжелым. На теле не было переломов, но сильно повреждена была голова - черепно-мозговая травма. Рудольф не говорил, не улыбался (из-за повреждения лицевых нервов), не стоял на ногах…Предстояло тяжелое лечение с неизвестными последствиями. На это нужны были большие деньги.

76 дней мальчик провел в больнице, потом проходил реабилитации в Вайвари, Лигатне, Гайльэзерсе, Балтэзерсе. Ингу поддерживали все знакомые – деньгами, советами, добрым словом.

А потом начались бесконечные экспертизы и суды. Виновник аварии (он оказался сотрудником полиции)сначала выплатил Инге около 2000 евро, но вскоре стал все отрицать. Через несколько дней после аварии он, как рассказала Инга, даже снисходительно заявил несчастной матери, что она может не оплачивать ему ремонт фары, это оплатит страховка. От такого цинизма Инга просто онемела.

Более 10 судебных заседаний пришлось ей посетить только в районном суде первой инстанции. Приговор был - водителю два года условно и компенсация пострадавшему - 30 000 евро. Учитывая тяжесть полученных травм, этой суммы скромно хватило бы на года два реабилитации. Но и это помогло бы ребенку справиться с бедой. Однако виновный подал на аппеляцию. Окружной суд ужесточил решение – 2 года уже НЕ условно плюс компенсация. Затем последовала апелляция в Республиканский суд. И…дело вернули обратно в окружной суд на пересмотр. Так все и тянется уже 5 лет.

Проведены три повторные экспертизы. Инга дважды была на приеме у правозащитника Янсона. А адвокат, который взялся за дело Рудольфа, сказал, что не возьмет с Инги ни цента. Но пока итогов не видно. А время идет. И каждый упущенный день отнимает у мальчика шансы на восстановление здоровья.

Лечение ребенка требовало постоянных денег. И сил. С такими повреждениями Рудольф имел очень плохие прогнозы. Даже не верили, что он сможет ходить. Мальчик был прикован к коляске и перестал разговаривать. Но то, что сделала его мама, трудно выразить словами. Она не отступалась. Занималась с сыном и сама, и использовала любую возможность реабилитации. Именно мама вытащила своего сына из безнадежного состояния, поставила на ноги. И вернула ему интерес к жизни.

"До сих пор помню, какой он был поникший во время лечения в центре "Вайвари"- ничего его не интересовало. Была зима. А потом вдруг я набрала пригоршню снега и положила ему в ладошку – и глаза у сына оживились... С этого момента начался перелом", - вспоминает Инга.

Инга и сейчас много работает. А Рудольф уже ходит самостоятельно, учится в обычной школе, куда его сопровождает ассистент. Правда, пока ещё для него составляют специальную программу. Днем, пока мама на работе, за ним тоже присматривает ассистент. У мальчика не работает левая рука. Одна нога короче другой, и нужно вытягивать мышцы, чтобы избежать операции. У него часто бывают головные боли.

Рудольфу очень хочется быть таким, как все мальчишки – бегать, прыгать, играть в хоккей. Но в подвижные игры его не принимают, у него пока не получается быть, как все. Бывает, что и смеются над мальчиком, который все еще неуверенно ходит.

Решение помочь Рудольфу, объединив усилия, появилось по инициативе благотворительного фонда BeOpen после того, как по LTV был показан сюжет о мальчике, подготовленный журналистом Айей Кунцей. "Эта история так нас взволновала, что мы нашли маму Ингу и предложили поддержку, открыв счет помощи для мальчика. В ожидании победы правосудия потеряны годы, которые очень важны для улучшения состояния Рудольфа. Мы можем объединить усилия и реально помочь, пока будут идти суды и решаться юридические вопросы. Рудольфу еще предстоит долгое лечение и реабилитация, и помощь никогда не будет лишней", - пояснила член правления фонда BeOpen Ингрида Шмите.

Рудольф учится быть сильным. Он много занимается лего-конструированием, делает художественные работы из дерева. Дома у него ещё с прежних, до аварии, времен лежат боксерские перчатки для тренировок, а на столе, на самом центральном месте, - большая книга с названием "Балдерис. N19". В спорте у Рудольфа два кумира – в футболе Рональдо, в хоккее – Хельмут Балдерис.

Верить и не сдаваться

Рудольф с гордостью показал нам целый комплект медалей, которые он получил на детских соревнованиях еще до травмы – он был очень спортивным мальчиком. А недавно он участвовал в паралимпийском дне спорта и выиграл планшет, чем очень гордятся и он, и мама.

Во время паралимпийского дня Рудольф познакомился с Айгаром Апинисом. Этой фотографией мальчик очень гордится. Айгар Апинис - самый титулованный латвийский паралимпийец, вице-президент Латвийского паралимпийского комитета и президент Латвийской спортивной федерации инвалидов.

На диване в маленькой комнатке мальчика живет большой мягкий тигр. Единственная игрушка, с которой Рудольф не расставался во время лечения и в больницах. Он спал с ним в обнимку и даже, когда перестал говорить и замкнулся в себе, все равно тихонько разговаривал с тигром.

Что там тигр ему отвечал, мы не знаем. Может быть, говорил, что у Рудольфа все будет хорошо. Надо только верить и бороться.

На что нужна помощь?

Рудольфу предстоит еще очень много реабилитаций и серьезного лечения. Сейчас ему очень необходимо пройти курс в нейрологическом центре "Adeli" в Словакии, специализирующемся на лечении именно таких проблем. Программа реабилитации рассчитана на три недели. Это поможет Рудольфу улучшить состояние здоровья.

Стоимость 3-недельного курса и дорожные расходы - 8800 евро. У мамы таких денег нет. Но это шанс для Рудольфа вернуться к нормальной жизни.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Рудольфа Погоды до 4 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Рудольфа Погоды. До 4 декабря любую сумму можно перечислить ЗДЕСЬ. Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Медицинский Центр Adeli

Это – международный центр нейрореабилитации. Для каждого пациента АДЕЛИ подбирается высокоинтенсивная индивидуальная программа терапии. До пяти часов ежедневно шесть дней в неделю каждый пациент проходит терапевтические процедуры под руководством нейрологов, терапевтов, массажистов, логопедов и других специалистов. От 5 до 7 медицинских специалистов ежедневно занимаются с каждым пациентом. Научный руководитель центра - ведущий невролог Австрии и всемирно известный специалист по нейрореабилитации Франц Герстенбранд - почетный член Всемирной Федерации Неврологии, автор 12 книг и более 700 научных работ. И мама, и местные специалисты, которые занимаются с мальчиком, возлагают на клинику "Adeli" большие надежды. Тот эффект, который может дать комплексный подход, несравним с нерегулярными поездками к специалистам в Ригу – после школы мальчик устает, появляются головные боли.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.