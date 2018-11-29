﻿ "Зеленая лампа": звонок Хелмуту Балдерису, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Легендарный хоккеист в эфире "Зеленой лампы" пожелал 13-летнему Роберту никогда не опускать руки в борьбе за здоровье

Когда мы готовили сюжет о 13-летнем Рудольфе Погоде, мы поехали в гости к мальчику и его маме Инге. Живут они в Саулкрасты, в маленьком домике, практически среди леса. Авария случилась пять лет назад, когда второклассника Рудольфа на пешеходном переходе у школы сбила машина. Мальчик стал инвалидом, суды идут до сих пор, никакой компенсации на лечение мама пока не получила.

До аварии Рудольф был очень спортивным ребенком. Он показал нам свои первые медали, полученные в школьных соревнованиях, и рассказал, как мечтает снова бегать и заниматься спортом, как все остальные мальчики. Пока что у него не получается. Но он старается. И мама, и врачи большие надежды возлагают на курс интенсивной реабилитации,который для Рудольфа разработали в клинике Словакии.

Но особенно удивило нас другое. В его комнатке, на полке, на самом видном месте стоит большая книга о Хелмуте Балдерисе - «Balderis. N 19». По этой книге Рудольф учится бороться и не сдаваться.

Мы были поражены. Нам хорошо известно, что Балдерис - легенда хоккея, знаменитая «Рижская ракета», бомбардир прославленной советской хоккейной сборной, нападающий рижского Dinamo, чемпион мира и Европы в 1978, 1979, 1983 гг. В 1998 году включен в Зал славы ИИХФ. На его счету - 333 забитые шайбы. Майка у него под номером 19. Можно продолжать еще долго...

Это известно всем. Но когда это все происходило, мальчик Рудольф еще даже не родился. Тем не менее Хелмут Балдерис – его кумир. И мы из эфира позвонили Балдерису. Хелмут сразу откликнулся. Для Рудольфа это был большой сюрприз.

"Здравствуй Рудольф! Надеюсь, что ты по характеру – сильный парень. Знай, что в жизни надо бороться, никогда нельзя опускать руки. И я как спортсмен всегда борюсь, чтобы достичь своих целей. Желаю тебе счастливого Рождества и Нового года. Пусть в следующем году твои мечты и надежды обязательно реализуются!"

Балдерис, прошедший большой и непростой спортивный путь чемпиона, точно знает, какие качества помогают человеку выстоять даже в самых сложных обстоятельствах. Нашим радиослушателям он пожелал никогда не терять веру в себя. Напомнил о том, как важно, чтобы рядом были близкие люди, которые всегда помогут и поддержат.

"Но главное - самому надо все перебороть. И не опускать рук. Желаю всем удачи!" - сказал легендарный хоккеист в эфире "Зеленой лампы".

Напоминаем, что помочь Рудольфу можно, сделав звонок по благотворительному телефону 90006384 (1,42 евро). А также до 4 декабря перечислив любую сумму на счет, который открыл для него благотворительный фонд BeOpen. С денег, поступивших на счет, никакие комиссионные не берутся. Вся сумма полностью пойдет на оплату 3-недельного курса реабилитации в нейрологическом центре в Словакии. Помощь можно оказать ЗДЕСЬ (нажав зеленую кнопку "Пожертвовать" внизу страницы) или прямым перечислением через банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība — Rudolfs Pogoda

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.