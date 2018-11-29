﻿ "Зеленая лампа": в помощь 13-летнему Рудольфу за два дня собрано более 6700 евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

После тяжелой аварии 13-летнему Рудольфу Погоде из Саулкрасты нужна помощь для оплаты лечения

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю мальчика во вторник. За два дня для лечения Рудольфа было собрано 6738 евро. В том числе сделано 2020 звонков на благотворительный телефон на сумму 2524 евро. Всего на 3-недельный курс реабилитации в нейрологическом центре "Adeli" в Словакии маме Рудольфа нужно собрать 8800 евро.

Рудольфу – 13 лет. Он вместе с мамой Ингой живет в Саулкрасты, в маленьком домике далеко от центра поселка, практически в лесу. Муж Инги, папа Рудольфа, умер девять лет назад. Тогда мальчику было 4,5 года. Маме приходится много работать, чтобы иметь возможность лечить сына, и это нужно постоянно, чтобы справиться с последствиями тяжелой травмы, случившейся из-за тяжелой автомобильной аварии 5 лет назад.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Рудольфа Погоды до 4 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Рудольфа. До 4 декабря любую сумму можно перечислить ЗДЕСЬ.

Беда приключилась 5 лет назад, когда Рудольф ходил во второй класс. Учился он в саулкрастской школе недалеко от дома. Мальчику тогда было 8 лет. После уроков на пешеходном переходе возле школы его сбила машина. Удар был такой силы, что мальчика подборосило вверх, он пролетел метров 20 и перелетел через ограду.

Вспоминать Инге об этом тяжело. Этот день перевернул всю жизнь маленькой семьи. Дальше – шок мамы. Скорая. Полиция. Мальчика увезли в реанимацию. Там он пробыл 11 дней – между жизнью и смертью. Не мог самостоятельно дышать, давление упало до 40 на 60, начались судороги. Врачи ввели его в искусственную кому. Дышать Рудольф начал на 11-й день. Тогда врачи сказали Инге, что он родился второй раз.

Хождение по мукам

Сразу же после аварии было открыто уголовное дело и расследование происшествия. С того момента, как только убитая горем мама пришла в себя, начались ее хождения по мукам – эспертизы, разбирательства и судебные заседания отнимали массу сил, времени и главное, - нервов. Состояние сына было очень тяжелым. На теле не было переломов, но сильно повреждена была голова - черепно-мозговая травма. Рудольф не говорил, не улыбался (из-за повреждения лицевых нервов), не стоял на ногах…

76 дней мальчик провел в больнице, потом проходил реабилитации в Вайвари, Лигатне, Гайльэзерсе, Балтэзерсе. Ингу поддерживали все знакомые – деньгами, советами, добрым словом.

Более 10 судебных заседаний пришлось ей посетить только в районном суде первой инстанции. Приговор был - водителю два года условно и компенсация пострадавшему - 30 000 евро. Виновный подал на аппеляцию. Окружной суд ужесточил решение – 2 года уже НЕ условно плюс компенсация. Затем последовала апелляция в Республиканский суд. И…дело вернули обратно в окружной суд на пересмотр. Так все и тянется уже 5 лет. Каждый упущенный день отнимает у мальчика шансы на восстановление здоровья.

Лечение ребенка требовало постоянных денег. И сил. С такими повреждениями Рудольф имел очень плохие прогнозы. Мальчик был прикован к коляске и перестал разговаривать. Но то, что сделала его мама, трудно выразить словами. Она не отступалась. Занималась с сыном и сама, и использовала любую возможность реабилитации. Именно мама вытащила своего сына из безнадежного состояния, поставила на ноги. И вернула ему интерес к жизни.

Инга и сейчас много работает. А Рудольф уже ходит самостоятельно, учится в обычной школе по специальной программе, а школу его сопровождает ассистент. Днем, пока мама на работе, за ним тоже присматривает ассистент. У мальчика не работает левая рука. Одна нога короче другой, и нужно вытягивать мышцы, чтобы избежать операции. У него часто бывают головные боли.

Рудольф учится быть сильным. Дома у него ещё с прежних, до аварии, времен лежат боксерские перчатки для тренировок, а на столе, на самом центральном месте, - большая книга с названием "Балдерис. N19". Это его кумир**.

Рудольф с любимой собакой Перле, которую они с мамой взяли в приюте, потому что их предыдущая собака погибла, пока мальчик был в больнице.

На что нужна помощь?

Рудольфу предстоит еще очень много и серьезно лечиться. Сейчас ему необходимо пройти курс в нейрологическом центре "Adeli" в Словакии, специализирующемся на лечении именно таких проблем. Программа реабилитации рассчитана на три недели.

Стоимость 3-недельного курса и дорожные расходы - 8800 евро. У мамы таких денег нет. Но это шанс для Рудольфа вернуться к нормальной жизни.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Рудольфа Погоды до 4 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Рудольфа Погоды. До 4 декабря любую сумму можно перечислить ЗДЕСЬ. Никакие комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Банковские реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Reģ.Nr 50008218201

Konts LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Mērķis: Zaļā lampa, palīdzība - Rudolfs Pogoda

Медицинский Центр Adeli

Это – международный центр нейрореабилитации. Для каждого пациента АДЕЛИ подбирается высокоинтенсивная индивидуальная программа терапии. До пяти часов ежедневно шесть дней в неделю каждый пациент проходит терапевтические процедуры под руководством нейрологов, терапевтов, массажистов, логопедов и других специалистов. Научный руководитель центра - ведущий невролог Австрии и всемирно известный специалист по нейрореабилитации Франц Герстенбранд - почетный член Всемирной Федерации Неврологии, автор 12 книг и более 700 научных работ. И мама, и местные специалисты, которые занимаются с мальчиком, возлагают на клинику "Adeli" большие надежды.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.