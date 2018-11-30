﻿ "Зеленая лампа": для Рудольфа Погоды на лечение после аварии собрана вся сумма, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Рудольф с мамой Ингой.

13-летний Рудольф пострадал в аварии, когда ему было 8 лет. После уроков на пешеходном переходе возле школы его сбила машина. За рулем был бывший полицейский. С тех пор тянутся бесконечные суды и разбирательства, и мама, которая воспитывает мальчика одна (отец умер ещё до той трагедии), безуспешно добивается компенсации на лечение.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Рудольфа на оплату поездки на лечение в Словакию. Программа "Зеленая лампа" рассказала историю мальчика во вторник.

За три дня на лечение Рудольфа было собрано 11083 евро. В том числе было сделано 2711 звонков на благотворительный телефон на сумму 3388 евро. Всего на 3-недельный курс реабилитации в нейрологическом центре "Adeli" в Словакии маме Рудольфа нужно было собрать 8800 евро.

Все дополнительно поступившие деньги будут зафиксированы на счету Рудольфа и пойдут на оплату дополнительных процедур в следующем году.

Благотворительный телефон 90006384 продолжает работает для Рудольфа Погоды до 4 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

ПОДРОБНОСТИ можно прочитать по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.